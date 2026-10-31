Ce legătură există între apendicită și cancer? Operația care reduce riscul de cancer cu 58%

O simplă operație pentru apendicită ar putea avea efecte care se întind mult dincolo de momentul intervenției. Un studiu realizat pe peste 30.000 de pacienți a identificat o diferență importantă între cei operați și cei tratați cu antibiotice, în ceea ce privește riscul de cancer colorectal diagnosticat ulterior.

Pacienții care au fost supuși unei intervenții chirurgicale pentru apendicită, inflamația apendicelui, au prezentat un risc semnificativ mai mic de a dezvolta ulterior cancer colorectal comparativ cu cei tratați cu antibiotice, potrivit unei analize care a inclus peste 30.000 de cazuri.

În trecut, intervenția chirurgicală reprezenta tratamentul standard pentru apendicita acută. Coordonatorul studiului, Valentine Nfonsam, de la Facultatea de Medicină Morehouse din Atlanta, a explicat că modul de gestionare a acestei afecțiuni s-a schimbat semnificativ în ultimul deceniu, iar tratamentul cu antibiotice a devenit o opțiune acceptată.

Studiile anterioare care au comparat cele două metode de tratament s-au concentrat în principal asupra rezultatelor pe termen scurt. Pentru noul studiu, Nfonsam și colegii săi au analizat datele a 15.774 de pacienți diagnosticați cu apendicită acută care au fost supuși unei apendicectomii și ale altor 15.295 de pacienți tratați exclusiv cu antibiotice.

În anii care au urmat, cancerul colorectal a fost diagnosticat la 0,7% dintre pacienții care au suferit o apendicectomie și la 1,7% dintre cei tratați cu antibiotice. Rezultatele au fost prezentate la congresul Colegiului American al Chirurgilor, organizat la Washington, SUA. După ce au fost luați în calcul factorii individuali de risc, apendicectomia a fost asociată cu un risc relativ cu 58% mai mic de diagnosticare ulterioară a cancerului colorectal.

În trecut, se considera că apendicele este un organ inutil, însă cercetările medicale recente sugerează că această ipoteză nu este corectă, potrivit lui Nfonsam. El a explicat că apendicele ar putea avea un rol în sistemul imunitar intestinal și în microbiomul intestinal, comunitatea de microorganisme care trăiesc în tractul digestiv.

Potrivit lui, ipoteza conform căreia inflamația persistentă sau modificările microbiomului intestinal ar putea contribui la apariția cancerului este plauzibilă din punct de vedere biologic. Totuși, el a precizat că studiul nu a fost conceput pentru a stabili dacă există o astfel de legătură.

Nfonsam a atras atenția că rezultatele cercetării nu trebuie interpretate ca o recomandare ca orice pacient cu apendicită să fie supus unei apendicectomii pentru prevenirea cancerului.

El a precizat că tratamentul cu antibiotice rămâne o opțiune importantă, însă, în cazul unei abordări nechirurgicale, medicii ar trebui să ia în considerare nu doar episodul acut de apendicită, ci și posibilul risc oncologic pe termen lung și necesitatea unei monitorizări adecvate.