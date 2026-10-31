OpenAI, Google, Microsoft și Anthropic pregătesc un mecanism comun prin care site-urile pot bloca preluarea conținutului pentru antrenarea AI

OpenAI, Google, Microsoft și Anthropic vor introduce un mecanism comun prin care publicațiile și administratorii de site-uri vor putea bloca preluarea articolelor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Măsura urmărește simplificarea restricțiilor impuse roboților AI, pe fondul disputelor privind drepturile de autor.

Companiile importante din domeniul inteligenței artificiale au anunțat vineri că vor introduce un mecanism comun prin care instituțiile media și administratorii de site-uri vor putea împiedica preluarea conținuturilor lor pentru antrenarea modelelor AI. Inițiativa este susținută de OpenAI, Google, Microsoft și Anthropic și urmărește simplificarea procedurilor prin care editorii pot bloca accesul roboților de inteligență artificială la materialele publicate.

În prezent, administratorii site-urilor trebuie să configureze separat restricțiile pentru fiecare robot care navighează pe internet în căutarea conținuturilor. Noua soluție propune introducerea unei singure instrucțiuni, care să fie recunoscută și respectată de toate companiile participante la inițiativă.

Implementarea mecanismului nu va avea loc simultan. Microsoft a anunțat că îl va introduce începând cu 1 februarie 2027, iar Google intenționează să îl adopte în cursul anului 2027. OpenAI estimează că va face acest lucru în următoarele luni. Anthropic a început deja procesul de implementare, potrivit lui Kevin Kelley, responsabil tehnic în cadrul companiei care dezvoltă asistentul Claude.

Inițiativa apare în contextul disputelor dintre companiile de inteligență artificială și instituțiile media, care acuză preluarea articolelor și a altor materiale publicate online pentru antrenarea modelelor AI, fără acordul editorilor.

Unul dintre cele mai cunoscute litigii este cel dintre publicația americană „The New York Times” și companiile OpenAI și Microsoft. Din decembrie 2023, cotidianul le acuză că au utilizat milioane de articole publicate de acesta pentru antrenarea ChatGPT, fără autorizație și fără să plătească pentru utilizarea conținutului. Cele două companii invocă o excepție de la legislația privind drepturile de autor.

Alte companii au introdus deja măsuri pentru protejarea conținuturilor online. Cloudflare, furnizor de infrastructură pentru internet, blochează implicit roboții de inteligență artificială pe site-urile noi ale clienților săi începând din iulie 2025. În același timp, standardul RSL le oferă editorilor posibilitatea de a solicita plata pentru accesul roboților la paginile lor.

Noua setare vizează exclusiv antrenarea viitoarelor modele de inteligență artificială și nu limitează posibilitatea acestora de a consulta conținuturile publicate online, a precizat Microsoft. Compania a explicat că, în lipsa unei preferințe exprimate de administratorii site-urilor, preluarea conținutului este considerată autorizată în mod implicit.

Microsoft și Google au dat asigurări că opțiunea de blocare a utilizării materialelor pentru antrenarea modelelor AI nu va afecta prezența site-urilor în rezultatele motoarelor de căutare. Microsoft a introdus însă o setare separată pentru utilizarea paginilor web în răspunsurile oferite de asistenții săi, precum Copilot. Compania avertizează că administratorii care refuză această utilizare ar putea reduce vizibilitatea site-urilor lor.

Meta, compania-mamă a Facebook, a salutat inițiativa, pe care a descris-o drept o „etapă importantă”, prin intermediul responsabilului său de comunicare, Andy Stone. Compania nu a precizat însă dacă intenționează să respecte noua instrucțiune comună.