Meta riscă să piardă ratingul AA-. Investițiile în inteligența artificială pun presiune pe finanțele companiei

Meta riscă să piardă ratingul de credit AA-, după ce agenția S&P Global Ratings a înrăutățit perspectiva financiară de la stabilă la negativă. Decizia, anunțată vineri, 31 octombrie, vine pe fondul investițiilor uriașe în inteligența artificială, estimate la 252 de miliarde de dolari până în 2028.

Investițiile masive ale Meta în dezvoltarea inteligenței artificiale au determinat agenția de rating S&P Global Ratings să schimbe perspectiva financiară a companiei de la stabilă la negativă. Analiștii avertizează că grupul care deține Facebook, Instagram și WhatsApp riscă să ajungă în situația în care nu va mai putea acoperi cheltuielile din fluxurile de numerar generate de activitatea sa.

Decizia anunțată vineri de agenția americană indică riscurile tot mai mari asociate cheltuielilor Meta pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Deocamdată, compania își păstrează ratingul de credit AA-, care reflectă o capacitate foarte mare de a-și achita obligațiile financiare. Schimbarea perspectivei de la stabilă la negativă arată însă că S&P ia în calcul posibilitatea reducerii acestui calificativ în viitor.

Agenția a precizat că ar putea retrograda ratingul Meta dacă gradul de îndatorare va depăși în mod constant pragul de 1, iar fluxul de numerar disponibil va rămâne negativ și după 2028. Evaluarea are în vedere raportul dintre datoriile și obligațiile financiare ale companiei și câștigurile sale anuale, calculat potrivit metodologiei S&P Global Ratings.

Potrivit estimărilor agenției, Meta ar urma să investească aproximativ 140 de miliarde de dolari în 2026, în principal pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale. Cheltuielile sunt estimate să depășească 225 de miliarde de dolari în 2027 și să ajungă la 252 de miliarde de dolari în 2028.

Sumele sunt direcționate în special către construirea și închirierea centrelor de date, achiziționarea echipamentelor și dezvoltarea tehnologiilor necesare funcționării sistemelor de inteligență artificială.

Meta nu a anunțat încă bugetul de investiții pentru anul viitor. S&P estimează însă că societatea va continua să aloce sume foarte mari acestui domeniu, fără ca veniturile generate de inteligența artificială să fie suficiente pentru a acoperi costurile. Această evoluție ar putea pune presiune asupra fluxului de numerar și asupra stabilității financiare a companiei.

S&P Global Ratings estimează că Meta va înregistra un deficit al fluxului de numerar disponibil de 22 de miliarde de dolari în 2026, care ar putea crește la 71 de miliarde de dolari în 2027. Acest indicator, cunoscut și sub denumirea de flux de numerar liber, reprezintă suma care rămâne unei companii după achitarea cheltuielilor operaționale și a investițiilor.

Pentru 2028, agenția anticipează un deficit de 39 de miliarde de dolari, deși estimările anterioare indicau că Meta ar fi urmat să revină pe plus în privința acestui indicator.

O altă sursă de îngrijorare pentru analiștii financiari este reprezentată de contractele de închiriere a centrelor de date. Obligațiile viitoare asumate de Meta prin aceste contracte au depășit 355 de miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 279 de miliarde de dolari în trimestrul precedent.

Riscurile semnalate de agenția de rating nu sunt determinate de o scădere a veniturilor companiei. Dimpotrivă, în trimestrul al treilea din 2026, veniturile Meta au crescut cu peste 26%, în principal datorită publicității online.

În același timp, cheltuielile companiei au avansat considerabil. În perioada iulie-septembrie 2026, Meta a alocat aproape 35 de miliarde de dolari pentru investiții și închirierea echipamentelor și infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale. În urma acestor cheltuieli, compania a înregistrat un deficit de numerar de 2,1 miliarde de dolari.

S&P consideră că Meta are, cel puțin în prezent, posibilități mai limitate de a obține venituri directe din investițiile în inteligența artificială decât unii dintre concurenții săi.

„În opinia noastră, capacitatea Meta de a obține venituri din investițiile în inteligența artificială este mai limitată decât cea a concurenților săi”, au transmis analiștii agenției.

Pentru a-și valorifica investițiile, compania mizează în principal pe îmbunătățirea serviciilor de publicitate și pe dezvoltarea unor produse noi, inclusiv aplicații bazate pe inteligență artificială, precum Muse. În schimb, alte mari companii din sectorul tehnologic obțin deja venituri prin închirierea capacității de calcul către clienți externi.

Pentru a finanța investițiile în inteligența artificială, Meta a atras recent 37,5 miliarde de dolari prin emiterea de acțiuni și intenționează să obțină alte 60 de miliarde de dolari începând din ianuarie 2027. Potrivit S&P Global Ratings, aceste fonduri ar putea permite companiei să-și acopere cheltuielile fără să recurgă la împrumuturi suplimentare.

Agenția de rating a precizat că ar putea reveni asupra deciziei și schimba perspectiva financiară a Meta din negativă în stabilă dacă gradul de îndatorare al companiei s-ar menține sub pragul de 1. S&P ar trebui să estimeze că Meta va reuși să genereze din nou un flux de numerar pozitiv în 2028.