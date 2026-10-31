Capacitatea de stocare a energiei în baterii ar putea crește cu 20% până la sfârșitul anului. Ministrul Energiei estimează o dublare până în 2028

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că România își va majora cu 20% capacitatea de stocare a energiei în baterii până la sfârșitul anului 2026, iar până în 2028 aceasta s-ar putea dubla. Oficialul român susține că investițiile trebuie extinse și către alte tehnologii pentru a asigura energia regenerabilă inclusiv iarna.

România ar putea înregistra o creștere de 20% a capacității de stocare a energiei în baterii până la sfârșitul anului 2026, iar până în 2028 aceasta s-ar putea dubla față de nivelul actual. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, consideră însă că dezvoltarea sistemelor de stocare trebuie să vizeze mai multe tehnologii, nu doar bateriile, pentru a asigura disponibilitatea energiei regenerabile inclusiv în sezonul rece.

Oficialul a explicat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, că stocarea în baterii reprezintă o soluție eficientă pentru gestionarea diferențelor de consum și producție de energie de la o oră la alta. Astfel, energia produsă în timpul zilei poate fi stocată și utilizată seara, când producția solară scade.

Totuși, această soluție nu este suficientă pentru a acoperi toate perioadele în care producția de energie regenerabilă este redusă. Ministrul a atras atenția că, în sezonul rece, pot exista perioade de una sau două săptămâni cu nebulozitate ridicată, în care producția de energie solară este limitată.

Din acest motiv, Dumitru Chisăliță consideră că România trebuie să dezvolte un mix de sisteme de stocare, care să permită acumularea energiei atunci când există un surplus și furnizarea acesteia pe parcursul mai multor zile.

Ministrul Energiei a arătat că dezvoltarea capacităților de stocare în baterii s-a accelerat semnificativ în ultimii doi ani, perioadă în care creșterea a fost comparabilă cu cea înregistrată în precedentele 12 luni de ani, potrivit declarației sale.

Acesta a apreciat că România ar fi trebuit să dezvolte sistemele de stocare în paralel cu capacitățile de producție a energiei regenerabile. În opinia sa, o asemenea abordare putea fi începută în perioada 2014-2016, după lansarea cadrului legislativ privind dezvoltarea producției de energie fotovoltaică și eoliană.

Oficialul a menționat că utilitatea stocării a început să fie luată în considerare în mod concret abia în urmă cu aproximativ doi ani, când au apărut mai multe planuri și proiecte în acest domeniu.

În ceea ce privește evoluția viitoare, Dumitru Chisăliță estimează că România va înregistra o creștere suplimentară de 20% a capacității de stocare în baterii până la sfârșitul anului 2026.

Pentru perioada 2026-2028, ministrul anticipează o dublare a capacității de stocare față de nivelul actual. Estimarea are în vedere atât fondurile disponibile pentru dezvoltarea acestor proiecte, cât și interesul manifestat de companii și investitori pentru acest sector.