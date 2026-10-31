Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 22%. Ce prevede mecanismul de plafonare până în 2027

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că facturile românilor la electricitate vor crește cu până la 22% în perioada următoare, pe fondul ofertelor mai scumpe publicate de furnizori pe platforma ANRE.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că facturile la energia electrică plătite de consumatorii casnici ar putea crește cu 10% până la 22% în perioada următoare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, facturile la gaze naturale ar urma să rămână la un nivel similar celui din 2025, dacă va fi menținută plafonarea prețurilor.

Oficialul a explicat că ofertele publicate de furnizori pe platforma Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) indică deja prețuri mai mari la electricitate. Acestea ar putea influența și contractele individuale încheiate între furnizori și consumatorii casnici, ceea ce s-ar reflecta în facturile achitate de populație.

Potrivit estimărilor prezentate de ministrul Energiei la Digi24, majorarea facturilor ar putea varia între 10% și 22%, în funcție de furnizor și de oferta contractuală. Estimarea are la bază evoluția prețurilor afișate în prezent pe platforma ANRE.

„Pe partea de energie electrică, există, în momentul de faţă, o creştere a preţurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE-ului, adică, acolo unde se pun ofertele. Ofertele care sunt făcute de diverşi furnizori se plasează pe această platformă, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, iar, în momentul de faţă, aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, multe contracte individual încheiate între furnizori şi consumatori au aceste oferte pe care le vedem noi, ele devin şi preţuri în contract. Şi ca atare, da, discutăm de o creştere a preţurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici”, a afirmat ministrul Energiei.

În ceea ce privește facturile la gaze naturale, Chisăliță estimează că acestea nu ar trebui să crească față de anul trecut, în condițiile menținerii aceluiași nivel de consum. Oficialul român a amintit că prețul gazelor naturale este reglementat printr-un mecanism administrativ care se aplică până la 31 martie 2027.

Potrivit ui, legislația în vigoare stabilește un preț administrativ pentru gazele naturale produse în România și vândute companiilor furnizoare. Acesta este mai mic decât prețul plafonat aplicat anul trecut, ceea ce ar trebui să permită menținerea facturilor la un nivel similar celui din 2025, dacă volumul consumului nu se modifică.