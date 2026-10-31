BP își majorează profitul de aproape patru ori. Câștigurile au ajuns la 8,5 miliarde de dolari în trimestrul al treilea

Grupul petrolier britanic BP a obținut un profit ajustat de 8,5 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2026, de aproape patru ori mai mare decât în urmă cu un an. Creșterea a fost determinată de marjele ridicate de rafinare și tranzacțiile energetice profitabile.

Grupul petrolier britanic BP a raportat un profit ajustat de 8,5 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2026, de aproape patru ori mai mare decât cel de 2,2 miliarde de dolari înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul a depășit semnificativ estimările analiștilor, care anticipau un profit de 6,19 miliarde de dolari. Evoluția pozitivă a fost susținută de creșterea marjelor de rafinare și de volatilitatea piețelor energetice.

Compania a explicat că rezultatele au fost influențate de tranzacțiile mai profitabile cu gaze naturale și produse energetice, precum și de creșterea substanțială a câștigurilor din activitatea de rafinare. Marja de rafinare a BP a ajuns la 46,7 dolari pe baril în perioada iulie-septembrie, în timp ce instalațiile grupului au funcționat cu o fiabilitate de peste 96%.

Perturbările provocate de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu au afectat capacitatea globală de rafinare și au contribuit la scumpirea motorinei, benzinei și combustibilului pentru aviație în raport cu petrolul brut. În acest context, rafinăriile au fost nevoite să funcționeze aproape de capacitatea maximă, iar transportatorii au apelat la rute alternative, mai lungi, pentru a compensa dificultățile de aprovizionare.

Directorul general al BP, Meg O’Neill, a declarat că industria energetică a demonstrat o capacitate ridicată de adaptare la perturbările fluxurilor comerciale. Aceasta a avertizat însă că marjele de rafinare au început să scadă și că cererea de carburanți se reduce, de regulă, în trimestrul al patrulea, după încheierea sezonului estival.

Rezultatele financiare au contribuit și la consolidarea situației financiare a companiei. Fluxul de numerar din activitățile operaționale a ajuns la 28,55 miliarde de dolari în primele nouă luni din 2026, comparativ cu 16,89 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, datoria netă a BP a scăzut la 13,87 miliarde de dolari, de la 26,05 miliarde de dolari înregistrate anterior.

Anul trecut, BP și-a revizuit strategia de afaceri, revenind la investițiile în activitățile tradiționale de explorare și producție de petrol și gaze. În același timp, compania a redus importanța acordată anterior proiectelor din domeniul energiei regenerabile. Prin această schimbare, grupul urmărește să își reducă datoriile și să își consolideze capacitatea de a recompensa acționarii, inclusiv în perioadele în care prețurile petrolului vor înregistra scăderi.

Directorul general al BP, Meg O’Neill, a precizat că grupul intenționează să constituie rezerve financiare suplimentare pentru a acoperi obligațiile rămase în urma dezastrului Deepwater Horizon din 2010. Atunci, explozia unei platforme petroliere din Golful Mexic a provocat moartea a 11 persoane și o poluare de amploare.

BP mai are de achitat aproximativ 5,9 miliarde de dolari către autoritățile federale și statale din SUA, în baza acordurilor de despăgubire încheiate în urma accidentului.