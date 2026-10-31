Educația financiară, gratuită pentru români! Platforma online care pune la dispoziție peste 350 de teste și simulări economice

În contextul în care educația financiară rămâne o provocare pentru mulți români, Institutul European pentru Studii Economice și Asociația Literati au lansat LecţiiDeEconomie.Ro, o platformă gratuită, disponibilă online. Proiectul oferă profesorilor și elevilor cursuri video, materiale didactice, teste și simulări interactive pentru înțelegerea conceptelor economice.

Platforma LecţiiDeEconomie.Ro, dezvoltată de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe) şi Asociaţia Literati, oferă gratuit profesorilor şi tuturor persoanelor interesate de educaţia economică o serie de resurse didactice în limba română. Printre acestea se numără cursuri video, peste 150 de prezentări pentru activităţile de la clasă, aproape 100 de planuri de lecţie şi peste 350 de teste şi simulări interactive.

Platforma a fost concepută în special pentru a răspunde nevoilor profesorilor, dar poate fi utilizată şi de alte persoane care doresc să îşi dezvolte cunoştinţele economice. Cadrele didactice au acces la cursuri video complete, care acoperă teme precum principiile microeconomiei, principiile macroeconomiei, educaţia financiară şi proiectarea politicilor publice. Materialele includ lecţii scurte, care pot fi prezentate la clasă sau oferite elevilor ca teme pentru acasă.

Resursele video sunt completate de peste 150 de prezentări pentru activităţile didactice. Fiecare material include un plan de lecţie, întrebări pentru discuţii şi un test de evaluare. Profesorii pot consulta aproape 100 de planuri de lecţie pentru disciplinele Economie, predată în clasa a XI-a, şi Educaţie antreprenorială, studiată în clasa a X-a. Materialele au fost realizate în conformitate cu programele şcolare în vigoare.

LecţiiDeEconomie.Ro pune la dispoziţie şi peste 350 de teste online, câte unul pentru fiecare lecţie. Acestea pot fi accesate prin intermediul unor coduri QR, iar profesorii pot vedea imediat rezultatele elevilor. În şcolile în care utilizarea telefoanelor mobile nu este permisă, testele pot fi distribuite şi în format tipărit, precizează iniţiatorii platformei.

Alte resurse disponibile sunt testele cu barem pentru evaluarea la clasă şi un ghid destinat profesorilor, care face legătura între programa şcolară de Economie şi lecţiile video. Platforma include şi simulări interactive prin care elevii pot experimenta funcţionarea pieţelor, formarea preţurilor şi procesul de luare a deciziilor economice, în loc să se limiteze la memorarea conceptelor.

Un studiu realizat de Cult Research şi publicat în septembrie 2026 arată că patru din zece români îşi consideră cunoştinţele financiare ridicate sau foarte ridicate. Cu toate acestea, doar unul din cinci respondenţi a reuşit să treacă un test format din 12 întrebări despre bani, dobânzi şi inflaţie, ceea ce indică o diferenţă între percepţia asupra propriilor competenţe financiare şi nivelul real al acestora.

Potrivit cercetării, doar 47% dintre participanţi au răspuns corect la o întrebare referitoare la puterea de cumpărare, comparativ cu 65% la nivelul Uniunii Europene. Situaţia este reflectată şi de capacitatea populaţiei de a face faţă unor dificultăţi financiare. Aproape jumătate dintre românii chestionaţi, respectiv 48%, nu şi-ar putea acoperi cheltuielile pentru mai mult de o lună în cazul pierderii principalei surse de venit.

Unul din patru români nu dispune de economii pentru situaţii de urgenţă, în timp ce la nivelul Uniunii Europene proporţia este de aproximativ o persoană din şase.

În acest context, platforma de educaţie economică LecţiiDeEconomie.Ro, lansată de Asociaţia Literati şi Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe), îşi propune să ofere acces gratuit la resurse de învăţare în limba română. Cursurile au fost realizate de o echipă de economişti şi profesori universitari, din care fac parte Christian Năsulea, Diana Năsulea, Radu Nechita şi Mina Fanea-Ivanovici.

IES-Europe este o organizaţie cu profil educaţional, care desfăşoară seminarii, programe de formare şi activităţi de cercetare în domeniul economiei şi al politicilor publice.