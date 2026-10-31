România, printre țările UE cu cei mai puțini călători cu trenul. Transportul feroviar european a atins un nivel record

Transportul feroviar de pasageri din Uniunea Europeană a crescut cu 2,6% în 2025, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul colectării datelor, în 2004. Potrivit Eurostat, România se află printre statele membre cu cele mai puține călătorii cu trenul raportate la numărul de locuitori, alături de Bulgaria. În schimb, Germania conduce clasamentul european după numărul total de pasageri transportați.

Transportul de pasageri pe calea ferată a continuat să crească în Uniunea Europeană în 2025, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Volumul transportului feroviar a ajuns la 457 de miliarde de pasageri-kilometru, față de 445 de miliarde în 2024, ceea ce reprezintă un avans de 2,6%.

Indicatorul pasageri-kilometru măsoară volumul transportului prin înmulțirea numărului de pasageri cu distanța parcursă de aceștia. Prin urmare, valoarea de 457 de miliarde nu reprezintă numărul efectiv al persoanelor care au călătorit cu trenul.

Potrivit Eurostat, nivelul înregistrat în 2025 este cel mai ridicat raportat de principalele întreprinderi feroviare de la începutul colectării acestor date, în 2004.

Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre în ceea ce privește utilizarea transportului feroviar.

România a înregistrat în 2025 o medie de 3,3 pasageri transportați pe calea ferată raportat la fiecare locuitor, aceeași valoare fiind consemnată și în Bulgaria.

Cele două țări se află printre statele membre cu cele mai mici valori ale acestui indicator.

Doar Grecia, cu 1,4 pasageri pe locuitor, și Lituania, cu 1,9, au înregistrat valori mai reduse.

La polul opus se află Luxemburg, unde raportul a ajuns la 46,1 pasageri pe locuitor. Urmează Ungaria, cu 35,9, și Danemarca, cu 35,6.

Indicatorul reflectă numărul de călătorii în raport cu populația, nu procentul locuitorilor care folosesc trenul. Aceeași persoană poate fi numărată de mai multe ori dacă efectuează mai multe călătorii.

Germania a înregistrat cel mai mare număr de pasageri transportați pe calea ferată în 2025, potrivit Eurostat.

În această țară au fost raportate aproximativ 2,954 miliarde de călătorii cu trenul, un nivel considerabil mai ridicat decât în celelalte state membre.

Franța ocupă locul al doilea, cu 1,312 miliarde de pasageri, urmată de Italia, cu 844 de milioane.

La celălalt capăt al clasamentului se află Lituania, cu 5 milioane de pasageri, Estonia, cu 8 milioane, și Grecia, cu 14 milioane.

Aceste diferențe reflectă numărul total de călătorii raportate și trebuie analizate și în raport cu dimensiunea populației, rețeaua feroviară și caracteristicile transportului din fiecare țară.

Eurostat a analizat și volumul transportului feroviar raportat la populație, folosind indicatorul pasageri-kilometru pe locuitor.

Ungaria ocupă prima poziție în Uniunea Europeană, cu 1.692 de pasageri-kilometru pe locuitor în 2025.

Pe locurile următoare se află Franța, cu 1.606, și Austria, cu 1.588.

Cele mai mici valori au fost înregistrate în Grecia, cu 69 de pasageri-kilometru pe locuitor, Lituania, cu 164, și Bulgaria, cu 226.

Acest indicator permite compararea volumului transportului feroviar între state, ținând cont atât de numărul călătoriilor, cât și de distanțele parcurse.

Datele publicate de Eurostat arată astfel că, deși transportul feroviar european a atins un nou nivel record în 2025, utilizarea trenului rămâne foarte diferită de la o țară la alta, iar România se situează printre statele membre cu cele mai puține călătorii raportate la populație.