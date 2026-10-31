Criză politică în Polonia. Președintele Curții Constituționale, suspendat. Poliția a intervenit, iar șeful statului se întoarce de urgență în țară

Polonia se confruntă cu o nouă criză politică, după ce a fost anunțată suspendarea președintelui Curții Constituționale, Bogdan Swieczkowski. Zeci de polițiști au fost mobilizați în jurul instituției, iar trei persoane au fost arestate în urma incidentelor. Președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt deplasarea oficială spre Senegal și a anunțat că revine de urgență la Varșovia, pe fondul confruntării dintre guvernul condus de Donald Tusk și opoziția național-conservatoare.

Criza politică din Polonia s-a accentuat vineri seara, după ce Curtea Constituțională a anunțat pe site-ul său suspendarea președintelui instituției, Bogdan Swieczkowski. Decizia vine în contextul unei dispute politice de lungă durată, care a paralizat activitatea instanței.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat că își întrerupe zborul spre Senegal, unde urma să efectueze o vizită oficială, și se întoarce de urgență la Varșovia, potrivit AFP și Reuters.

„Într-un moment ca acesta, preşedintele trebuie să se afle în Polonia. Îmi întrerup zborul spre Senegal. Mă întorc”, a transmis Karol Nawrocki pe platforma X.

Vineri seara, zeci de polițiști antirevoltă au fost desfășurați în zona Tribunalului Constituțional, unde numeroși susținători ai partidului național-conservator Dreptate și Justiție (PiS) protestau față de situația din instituție.

Potrivit AFP, polițiștii au împiedicat accesul manifestanților în clădire, iar trei persoane au fost arestate după ce au încercat să pătrundă în incintă. Autoritățile au precizat că intervenția a avut loc în urma unor incidente, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase asupra forțelor de ordine.

Manifestanții susțin judecătorii numiți în perioada în care partidul PiS se afla la guvernare. Actualul executiv, condus de premierul Donald Tusk, dorește plecarea acestora, în timp ce președintele Karol Nawrocki îi apără.

Protestatarii au scandat „Tusk trădător”, iar unii dintre aceștia au rostit rugăciuni, au purtat rozarii și au fluturat icoane.

Liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, fost prim-ministru al Poloniei în perioada 2006-2007, s-a adresat susținătorilor adunați în fața instituției și i-a cerut președintelui Nawrocki să intervină.

Acesta l-a îndemnat pe șeful statului să „facă tot ce-i stă în putinţă pentru ca această situaţie să înceteze”.

Premierul Donald Tusk a reacționat după intervenția poliției, afirmând că restabilirea statului de drept reprezintă o obligație a actualului guvern.

„Restabilirea statului de drept este datoria noastră”, a transmis premierul pe platforma X. „După ani de ilegalitate sub guvernarea PiS, acesta este un proces dificil, uneori dureros, care necesită o acţiune hotărâtă. Nu există altă cale”, a adăugat Donald Tusk.

Suspendarea lui Bogdan Swieczkowski a fost anunțată de judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, numită de actualul guvern, care a justificat măsura prin necesitatea restabilirii statului de drept.

„Un stat democratic nu poate funcţiona, în Europa modernă, fără o curte constituţională (…) care să garanteze drepturile şi libertăţile cetăţenilor”, a declarat aceasta.

Situația a devenit însă confuză după ce Curtea Constituțională a contestat suspendarea și a denunțat, pe contul oficial de X, ceea ce a numit „o lovitură de stat”.

Instituția a susținut că Bogdan Swieczkowski rămâne în funcție și că Anna Korwin-Piotrowska nu poate asigura interimatul, deoarece nu a depus jurământul în fața președintelui Republicii.

Vineri seara, site-ul Tribunalului Constituțional nu mai era accesibil.

Conflictul privind Tribunalul Constituțional al Poloniei datează din perioada guvernării PiS, între 2015 și 2023. Uniunea Europeană a considerat că instituția devenise prea dependentă de puterea politică, iar numirea unor judecători cu orientare politică declarată a provocat dispute între autoritățile de la Varșovia și Bruxelles.

După revenirea la putere în 2023, Donald Tusk a promis rezolvarea crizei, însă numirile de judecători realizate de actuala majoritate parlamentară au fost blocate de șeful statului.

La începutul acestui an, președintele Karol Nawrocki a refuzat să învestească trei dintre cei șase judecători nominalizați de Parlament. În același timp, Bogdan Swieczkowski, fost ministru adjunct al Justiției în guvernul PiS, a refuzat să permită judecătorilor aleși de actuala majoritate să își preia atribuțiile.

Ministrul Justiției și procurorul general, Waldemar Zurek, a anunțat că a solicitat ridicarea imunității lui Bogdan Swieczkowski și a adjunctului său, Bartlomiej Sochanski, acuzându-i că au împiedicat judecătorii să își desfășoare activitatea.

„Această curte a devenit o proprietate privată, trebuie să restabilim buna sa funcţionare”, a declarat Waldemar Zurek.

De cealaltă parte, politicienii PiS, inclusiv liderul formațiunii, Jaroslaw Kaczynski, acuză guvernul condus de Donald Tusk că încearcă să organizeze o lovitură de stat împotriva Tribunalului Constituțional.