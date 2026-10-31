Autoritatea Vamală Română anunță reguli stricte pentru românii care intră în țară. Ce produse sunt interzise fără autorizație

Autoritatea Vamală Română avertizează asupra riscurilor provocate de transportul ilegal al petardelor și artificiilor în autoturismele care intră în România. În ultima perioadă, inspectorii vamali au descoperit articole pirotehnice ascunse printre bagajele călătorilor, inclusiv la punctele de frontieră Albița și Siret. Pe lângă riscul producerii unor incendii sau accidente grave, persoanele care încalcă legislația se pot confrunta cu amenzi și, în anumite situații, cu răspundere penală.

Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au intensificat controalele asupra transportului articolelor pirotehnice, în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă.

Autoritatea Vamală Română atrage atenția că petardele și artificiile transportate fără respectarea condițiilor legale reprezintă un pericol atât pentru ocupanții autoturismelor, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Materialele pirotehnice ascunse printre bagaje, fără ambalaje corespunzătoare și fără măsuri de protecție, se pot aprinde în urma expunerii la căldură, a producerii unei scântei sau a unui șoc mecanic.

Un astfel de incident poate provoca incendii și răniri grave, motiv pentru care autoritățile avertizează că transportul necorespunzător al acestor produse nu reprezintă doar o încălcare a legii.

În cursul lunii octombrie, inspectorii vamali de la Albița au descoperit zeci de articole pirotehnice, majoritatea petarde, ascunse într-un autoturism care intra în România din Republica Moldova.

Mașina era condusă de un cetățean român și a fost verificată pe sensul de intrare în țară.

În urma analizei de risc și a controlului efectuat cu ajutorul echipamentelor de scanare, inspectorii au identificat produsele nedeclarate.

Articolele pirotehnice au fost reținute și predate polițiștilor de frontieră de la Albița, pentru continuarea cercetărilor.

La câteva zile distanță, un control desfășurat la Biroul Vamal de Frontieră Siret a dus la descoperirea a aproape 100 de artificii și petarde într-un autoturism înmatriculat în România.

Și în acest caz, bunurile nedeclarate au fost reținute și predate Poliției de Frontieră.

Regimul articolelor pirotehnice este stabilit prin Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată inclusiv prin Legea nr. 92/2025.

Potrivit Autorității Vamale Române, introducerea în țară a unor astfel de produse fără autorizațiile necesare și nedeclararea lor la frontieră pot atrage răspunderea contravențională sau penală, în funcție de împrejurările concrete.

Totodată, Codul vamal al Uniunii Europene, reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013, stabilește obligații privind declararea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Uniunii.

Modificările legislative intrate în vigoare în 2025 au restrâns categoriile de articole pirotehnice accesibile publicului larg.

Conform precizărilor Autorității Vamale, sunt permise persoanelor fizice numai produsele din categoriile admise de lege, cu risc foarte scăzut, precum anumite artificii de brad, bețișoare și granule scânteietoare sau produse de tip confetti.

Autoritatea Vamală Română precizează că sancțiunile contravenționale aplicabile încălcărilor legislației privind articolele pirotehnice pot varia între 1.000 și 7.500 de lei.

În cazul persoanelor juridice, cuantumul amenzilor se majorează cu 100%.

În funcție de natura produselor, de autorizațiile necesare și de circumstanțele în care sunt transportate, anumite fapte pot constitui infracțiuni.

Autoritățile recomandă călătorilor să verifice înainte de deplasare ce bunuri pot introduce legal în România și ce produse sunt supuse restricțiilor sau obligației de declarare.

Controalele vamale vor continua în perioada următoare, cu o atenție sporită asupra articolelor pirotehnice, pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă.