Mulți consumatori aleg să cumpere produse din Bulgaria, unde unele bunuri pot fi mai ieftine. Totuși, apar întrebări legate de legalitatea acestor deplasări și de eventualele restricții la întoarcerea în Romania. În realitate, legislația din UE permite libera circulație a persoanelor și a bunurilor, însă stabilește anumite reguli privind cantitățile transportate și diferența dintre cumpărături pentru uz personal și cele destinate revânzării.

Confuzia apare din cauza controalelor vamale și fiscale, care nu au rolul de a interzice cumpărăturile transfrontaliere, ci de a verifica ce produse sunt introduse în țară și în ce cantități. Autoritățile pot efectua verificări la graniță dacă există suspiciuni că bunurile transportate sunt pentru revânzare sau pentru activități comerciale neînregistrate, și nu doar pentru uz personal.

Regulile vamale fac o distincție clară între:

Bunuri pentru uz personal – cumpărături efectuate de o persoană fizică pentru consumul propriu sau al familiei, fără intenția de a le revinde;

– cumpărături efectuate de o persoană fizică pentru consumul propriu sau al familiei, fără intenția de a le revinde; Bunuri pentru revânzare – cantități mari de produse identice, ambalate comercial, care sugerează intenția de a le vinde în România.

Dacă aduci în România doar produse pentru consum propriu, nu trebuie să te îngrijorezi. Controalele sunt rare și, de obicei, treci fără probleme, mai ales dacă produsele sunt într-un volum rezonabil. În schimb, dacă transportul include cantități semnificative de produse identice (de exemplu, zeci de baxuri de băuturi sau sute de pachete de țigări), autoritățile pot solicita justificări privind scopul achizițiilor.

De asemenea, depășirea unor cantități considerate normale pentru uz personal nu este automat ilegală, dar poate atrage:

Taxe vamale sau accize suplimentare;

Declarații la vamă privind scopul și destinația bunurilor;

Posibile sancțiuni, dacă se constată activități comerciale neînregistrate.

Aceste măsuri nu sunt menite să împiedice românii să cumpere în Bulgaria, ci să se asigure că legislația fiscală este respectată și că bunurile nu sunt importate cu scopul de a eluda plata taxelor. Poliția de Frontieră oferă mai multe explicații:

„Ca cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, romanii beneficiaza de un control minim la trecerea frontierei, ce consta intr-o verificare rapida si imediata a documentelor de calatorie pentru stabilirea identitatii. Controlul se efectueaza pe culoarul (culoarele) special amenajat – pentru cetateni U.E. si S.E.E. – iar, la final, Politia de Frontiera nu aplica, in documentul de calatorie, stampila de intrare / iesire in / din tara. Intr-o maniera aleatorie ori in baza unor analize de risc, politistii de frontiera pot efectua controale mai riguroase / suplimentare asupra persoanelor si mijloacelor de transport / obiectelor acestora, respectandu-se intotdeauna prevederile legislatiei in vigoare. Daca se constata ca nu sunt indeplinite conditiile de iesire din tara, seful punctului de trecere a frontierei dispune intreruperea calatoriei”, explică Poliția de Frontieră.

Autoritatea Vamală Română precizează că, potrivit prevederilor pct. 135 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Titlului VIII privind accizele și alte taxe speciale din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, sunt considerate achiziții pentru uz propriu acele produse cumpărate și transportate de persoane fizice care se încadrează în anumite limite cantitative.

Astfel, în cazul produselor din tutun, sunt permise pentru uz personal până la 800 de țigarete, sau până la 400 de țigări (cu o greutate de maximum 3 grame fiecare), ori până la 200 de țigări de foi, respectiv până la 1 kilogram de tutun de fumat.

În ceea ce privește băuturile alcoolice, limitele stabilite sunt de până la 10 litri pentru băuturi spirtoase, până la 20 de litri pentru produse intermediare, până la 90 de litri pentru vinuri și alte băuturi fermentate, precum și până la 110 litri pentru bere.

Aceste cantități sunt utilizate drept reper pentru a diferenția achizițiile destinate consumului propriu de cele care pot avea caracter comercial, caz în care pot interveni obligații suplimentare de declarare și plată a accizelor.

Pe lângă scumpirile din România, există și diferențe de prețuri între statele membre, iar pentru anumite produse poate fi mai avantajos să le cumperi peste graniță. În special locuitorii din zonele de frontieră fac acest lucru frecvent pentru:

produse alimentare;

bunuri nealimentare;

uneori carburant;

alte articole de consum.

Este important de menționat că regulile fiscale impun mai multe condiții care trebuie respectate doar atunci când transportul depășește limitele normale pentru uz personal. Totodată, există mai multe recomandări care sunt utile în momentul în care faci cumpărături peste graniță: