Guvernul amână cu un an amenzile de până la 4.000 de lei pentru bonurile fiscale fără cod QR. Nou termen pentru firme

Guvernul a aprobat prelungirea cu un an a suspendării sancțiunilor pentru emiterea bonurilor fiscale care nu conțin anumite date obligatorii, inclusiv cele sub formă de cod QR. Amenzile, cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, nu vor fi aplicate până la 31 octombrie 2027 inclusiv. Ministerul Finanțelor explică faptul că aproximativ un milion de case de marcat trebuie adaptate, iar etapele tehnice și administrative nu pot fi finalizate până la termenul stabilit anterior.

Executivul a aprobat, în ședința de Guvern, un proiect de ordonanță de urgență prin care prelungește suspendarea sancțiunilor pentru emiterea bonurilor fiscale fără anumite elemente obligatorii. Măsura urma să expire la 1 noiembrie 2026, însă noul termen până la care sancțiunile rămân suspendate este 31 octombrie 2027.

Decizia vizează amenzile cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei pentru bonurile fiscale care nu includ codul de identificare al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și datele obligatorii sub formă de cod QR.

Ministerul Finanțelor a explicat că amânarea este necesară deoarece nu pot fi finalizate la timp toate procedurile pentru implementarea noilor cerințe.

„Pentru mediul de afaceri, proiectul aprobã prelungirea pânã la 31 octombrie 2027 a suspendãrii sancțiunilor pentru emiterea bonurilor fiscale fãrã anumite elemente obligatorii, inclusiv datele sub formã de cod QR. Amânarea aplicãrii sancțiunilor este determinatã de imposibilitatea finalizãrii, pânã la termenul actual, a tuturor etapelor tehnice și administrative necesare implementãrii noilor cerințe. Acestea includ adaptarea legislației secundare, dezvoltarea soluțiilor software, testarea și avizarea echipamentelor și instalarea actualizãrilor la aproximativ un milion de aparate de marcat electronice fiscale. Mãsura evitã sancționarea operatorilor economici pentru întârzieri care nu le pot fi imputate și permite finalizarea procesului de adaptare tehnicã, fãrã modificarea obiectivului de digitalizare a evidenței fiscale”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, implementarea codurilor QR pe bonurile fiscale presupune mai multe etape obligatorii, care trebuie realizate înainte ca noile cerințe să poată fi aplicate.

Printre acestea se numără modificarea legislației secundare și terțiare privind aparatele de marcat electronice fiscale, dezvoltarea programelor software de către distribuitorii autorizați și testarea tuturor modelelor de case de marcat existente pe piață.

Testarea trebuie realizată la ICI București, pentru obținerea suplimentului de aviz tehnic. Ulterior, programele actualizate trebuie instalate pe aproximativ un milion de aparate de marcat, operațiune care necesită deplasarea tehnicienilor de service.

Ministerul Finanțelor a precizat că suspendarea sancțiunilor este prelungită pentru a permite finalizarea acestor proceduri, fără ca operatorii economici să fie amendați pentru întârzieri care nu le pot fi imputate.

Problema implementării codurilor QR pe bonurile fiscale a fost semnalată anterior de Camera Consultanților Fiscali (CCF), care a atras atenția că numeroși operatori economici riscau să fie sancționați începând cu 1 noiembrie 2026.

La mijlocul lunii octombrie, organizația a transmis Ministerului Finanțelor o adresă prin care a semnalat că distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale nu cunosc cerințele tehnice necesare implementării codurilor QR.

Este vorba despre structura și formatul datelor, codificarea acestora, dimensiunea și poziționarea codului QR pe bon, precum și eventuala adresă de verificare.

Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, în prezent președinte al Comitetului fiscal al CCF, a explicat că lipsa reglementărilor tehnice împiedică avizarea aparatelor de marcat.

„ICI București nu poate emite supliment de aviz tehnic favorabil pentru o implementare a cărei referențial tehnic nu a fost încă stabilit prin actul normativ secundar. În consecință, niciun AMEF aflat în prezent pe piață — indiferent de marcă, producător sau distribuitor autorizat — nu emite bonuri fiscale care să includă, sub formă de cod QR, datele prevăzute”, a declarat Doru Dudaș.

Prin proiectul adoptat, Ministerul Finanțelor a propus suspendarea pentru încă un an atât a dispozițiilor care stabilesc contravenția, cât și a celor care reglementează sancțiunea aplicabilă.

„Se prelungește cu un an, respectiv până la data de 31 octombrie 2027, perioada de suspendare atât a aplicării dispozițiilor care reglementează drept contravenție emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conțină codul de identificare al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și datele prevăzute la art. 4 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, sub formă de cod QR, cât și a dispozițiilor care stabilesc sancțiunea aplicabilă în cazul săvârșirii faptei, cu scopul de a asigura un interval de timp rezonabil pentru parcurgerea etapelor obligatorii necesare implementării măsurii, fără ca operatorii economici vizați să fie sancționați în condițiile în care aceștia nu sunt în culpă”, se arată în proiectul Ministerului Finanțelor.

Astfel, sancțiunile pentru lipsa elementelor respective de pe bonurile fiscale rămân suspendate până la 31 octombrie 2027, noul termen de la care acestea ar urma să se aplice fiind 1 noiembrie 2027.