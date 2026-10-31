Avertisment pentru românii care investesc la bursă. Radu Georgescu: Problema este că aceste anomalii merg până într-o zi

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra diferențelor dintre bursele din România și Statele Unite ale Americii. Acesta susține că, în timp ce acțiunile unor mari companii americane înregistrează scăderi puternice în urma rezultatelor financiare sau a prognozelor slabe, pe Bursa de Valori București există companii cu creșteri spectaculoase și indicatori financiari care ridică semne de întrebare.

Economistul Radu Georgescu a comparat, într-o postare pe Facebook, evoluția companiilor listate pe bursele americane cu situația de pe piața de capital din România. Acesta susține că diferențele dintre cele două țări sunt vizibile inclusiv în comportamentul piețelor bursiere.

„România și America sunt două lumi total diferite. Din punct de vedere economic, social și politic. Inclusiv al bursei”, a scris Radu Georgescu.

Economistul a oferit drept exemplu compania Intel, ale cărei acțiuni ar fi scăzut cu 30%, după ce conducerea a prezentat prognoze slabe privind vânzările de calculatoare pentru perioada următoare.

„Ieri, acțiunile Intel au scăzut cu 30%. Este una dintre cele mai mari scăderi din istoria burselor de pe planeta Pamant. Știi, Intel este firma care a produs procesorul calculatorului tău. Acțiunile au scăzut pentru că joi CEO Intel a dat prognoze slabe pentru vanzarea de calculatoare pentru perioada următoare”, a explicat economistul.

În comparație cu situația din Statele Unite, Radu Georgescu a atras atenția asupra evoluției acțiunilor Rompetrol de pe Bursa de Valori București.

Potrivit economistului, acestea au înregistrat o creștere de 1.500% de la începutul anului. Acesta a făcut referire și la indicatorul P/E, despre care susține că arată o perioadă de 200 de ani pentru recuperarea investiției.

„Acțiunile Rompetrol de pe bursa din Bucuresti au crescut de la începutul anului cu 1.500%!!! Nu știe nimeni de ce. Dacă cumperi o acțiune Rompetrol, îți recuperezi banii în fix… 200 de ani !!! (indicatorul PE)”, a afirmat Radu Georgescu.

Radu Georgescu a continuat comparația cu situația acțiunilor Google, despre care susține că au scăzut cu 15% într-o singură zi, după raportarea unui flux de numerar negativ.

„Acțiunile Google au scăzut cu 15% într-o zi. Motivul este că Google a raportat un cash flow negativ, iar investitorii sunt îngrijorați”, a precizat acesta.

În România, economistul susține că o companie inclusă în indicele BET a raportat un flux de numerar operațional negativ de 280 de milioane de lei în primele șase luni ale anului.

„În indicele BET este o companie care a raportat în primele 6 luni un cash flow operațional negativ de 280 de milioane de lei!!! Pare că nu îngrijorează pe nimeni cum se va finanța această companie și cum își va mai plăti furnizorii și salariile în următoarele luni”, a scris Radu Georgescu.

Economistul a comparat și indicatorii P/E ai companiilor listate pe cele două piețe bursiere. Potrivit acestuia, Nvidia, pe care o prezintă drept cea mai mare companie din lume în funcție de valoarea bursieră, are un indicator P/E de 25.

„Cea mai mare companie din lume de pe bursele de pe planeta Pământ, Nvidia, are un indicator PE de 25. Adică îți recuperezi banii în 25 de ani”, a afirmat acesta.

În schimb, Radu Georgescu susține că în indicele BET există două companii cu indicatori P/E de peste 30, iar una dintre acestea depășește nivelul de 100.

„În indicele BET sunt 2 companii care au PE peste 30. O firmă are chiar PE de peste 100!!!”, a precizat economistul.

În finalul postării, Radu Georgescu a avertizat asupra riscurilor pe care le pot genera situațiile pe care le consideră anormale pe piața bursieră românească.