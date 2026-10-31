Obiceiurile de consum s-au schimbat pentru acest Halloween. Ce se întâmplă cu vânzările de ciocolată

Vânzările de ciocolată pentru Halloween au scăzut puternic în Statele Unite, pe fondul prețurilor ridicate și al schimbării preferințelor consumatorilor. Datele arată o reducere a veniturilor cu 33,1 milioane de dolari față de anul trecut, cel mai important declin din ultimii cel puțin trei ani. Marii producători de dulciuri, precum Hershey și Mondelez, se confruntă cu o cerere mai slabă, în timp ce americanii aleg ambalaje mai mici și produse cu mai puțin zahăr.

Halloween, una dintre cele mai importante perioade ale anului pentru industria dulciurilor din Statele Unite, aduce rezultate sub așteptările marilor producători.

Potrivit datelor NIQ, veniturile din vânzările sezoniere de ciocolată au scăzut cu 33,1 milioane de dolari în cele nouă săptămâni încheiate la 17 octombrie, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Este cel mai mare declin înregistrat în cel puțin trei ani, transmite The Independent.

Scăderea a fost determinată în principal de vânzările mai slabe de ciocolată cu lapte. În schimb, ciocolata albă a rămas la un nivel relativ constant, iar ciocolata neagră a înregistrat creșteri moderate.

Evoluția vine într-un moment în care încrederea consumatorilor americani se apropie de minime istorice, înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului prezidențial.

Presiunea costului vieții îi determină pe cumpărători să fie mai atenți la cheltuielile pentru produse care nu sunt considerate esențiale.

Hershey, unul dintre cei mai mari producători americani de ciocolată, resimte schimbările din comportamentul consumatorilor.

Un studiu publicat în august de Morning Consult și Hershey, compania care deține marca Reese’s, arăta că aproximativ 66% dintre părinți cumpăraseră deja dulciurile pentru Halloween în timpul verii.

Această tendință a modificat distribuția sezonieră a vânzărilor, o parte importantă a cumpărăturilor fiind realizată cu mult înaintea sărbătorii.

Hershey și-a redus estimarea anuală privind creșterea organică a vânzărilor nete.

Directorul general Kirk Tanner a declarat joi că rezultatele companiei depind și de disponibilitatea consumatorilor de a face cumpărături în ultimele zile înainte de Halloween, sărbătorit sâmbătă.

Industria ciocolatei a trecut prin trei ani consecutivi de majorări ale prețurilor, după creșterea puternică a costurilor materiilor prime.

Între timp, cotațiile futures ale boabelor de cacao au coborât sub 3.000 de dolari pe tonă, față de nivelurile maxime de aproape 12.000 de dolari atinse în 2024.

Reducerea costurilor nu s-a reflectat însă imediat în prețurile produselor de la raft.

David Branch, manager de sector în cadrul Wells Fargo Agri-Food Institute, estimează că ritmul creșterii prețurilor pentru consumatori ar putea încetini semnificativ la începutul anului viitor, pe măsură ce cacaoa achiziționată la prețuri mai mici ajunge în lanțurile de producție și distribuție.

Acesta a explicat că producătorii încearcă să își controleze cheltuielile inclusiv prin modificarea rețetelor și reducerea cantității de ciocolată utilizate în anumite produse.

Mondelez International, compania care deține Cadbury, începe deja să beneficieze de ieftinirea materiei prime. Directorul financiar Amit Banati a declarat joi că efectele favorabile ale reducerii costurilor cu cacaoa încep să se reflecte în rezultatele companiei.

În America de Nord, volumele vândute de Mondelez au stagnat în trimestrul al treilea, în timp ce prețurile au crescut cu 1,6%.

La nivelul grupului, pentru prima dată de la sfârșitul anului 2021, creșterea trimestrială a fost susținută mai mult de volumele vândute decât de majorările de preț.

Directorul operațional Luca Zaramella a precizat că Mondelez va continua să adopte o politică prudentă de prețuri, pentru a-și proteja cota de piață și evoluția vânzărilor.

Pe lângă scumpiri, industria dulciurilor este influențată de interesul tot mai mare pentru alimentația sănătoasă. Utilizarea în creștere a medicamentelor pentru slăbit din categoria GLP-1 și inițiativa administrației Trump, Make America Healthy Again, contribuie la schimbarea preferințelor alimentare.

Chris Costagli, vicepreședinte NIQ responsabil de analiza pieței alimentare și a băuturilor nealcoolice, a explicat că americanii își modifică alegerile în privința dimensiunii ambalajelor, prețurilor și tipurilor de produse cumpărate.

Datele NIQ arată că vânzările în dolari ale pachetelor mici au crescut cu 24%, în timp ce toate categoriile de ambalaje mai mari au înregistrat scăderi.

Sally Lyons Wyatt, reprezentantă a companiei de cercetare Circana, a semnalat o creștere a cererii pentru dulciurile promovate ca având un conținut redus de zahăr sau fără zahăr.

Totodată, consumatorii cumpără mai multe alternative la dulciurile tradiționale, precum rondele din orez sau popcorn în porții mici, gustări acoperite cu iaurt, batoane și popcorn gata de consum.

Schimbările din piață determină producătorii să își diversifice ofertele. Mondelez a anunțat joi că intenționează să achiziționeze Undercover Snacks, un brand care comercializează gustări crocante din quinoa acoperite cu ciocolată și promovate prin utilizarea unor ingrediente considerate mai sănătoase.

Producătorul de iaurt Chobani promovează, la rândul său, produsul sezonier Ube Sweet Cream Dairy Creamer, punând accent pe absența ingredientelor considerate nedorite.

Niel Sandfort, directorul de inovație al companiei, a explicat că oamenii sunt tot mai atenți la ingredientele prezente sau absente din alimentele pe care le consumă.

Lindsay Haut, reprezentantă a firmei de investiții Verlinvest, consideră că americanii nu renunță neapărat la micile plăceri alimentare, ci aleg porții mai reduse sau produse percepute ca fiind mai sănătoase.

Aceasta a oferit drept exemplu bomboanele Tiny Tony’s, comercializate în ambalaje individuale de producătorul Tony’s Chocolonely, companie în care Verlinvest deține o participație majoritară.

Și producătorul de batoane proteice vegetale ALOHA încearcă să atragă consumatorii interesați de alternative la dulciurile clasice.

Julia Shapiro, vicepreședinte de marketing al companiei, a explicat că oamenii caută gustări care să le satisfacă pofta de dulce, dar care să ofere în același timp o valoare nutritivă mai ridicată.