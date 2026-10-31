România intră sub asediul ploilor și al frigului. Zona în care zăpada va ajunge la 25 de centimetri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru sâmbătă, 31 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea va deveni mai rece în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor afecta numeroase regiuni. Temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce în anumite zone sunt așteptate cantități importante de precipitații.

Schimbarea vremii va fi resimțită atât în regiunile sudice, cât și în cele centrale și nordice. Ploile vor cuprinde mai multe județe, iar în zonele de deal și de munte sunt posibile acumulări însemnate de apă. La altitudini mari, precipitațiile vor deveni predominant sub formă de ninsoare.

În Carpații Meridionali, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 25 de centimetri, potrivit estimărilor meteorologilor. Ninsorile sunt așteptate în special la altitudini de peste 1.500 de metri, unde temperaturile vor favoriza depunerea unui strat consistent de zăpadă. Vremea rece și ploioasă se va menține inclusiv în București, unde sunt prognozate precipitații temporare.

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi în general închisă, iar temperaturile vor înregistra o scădere față de intervalul anterior. Valorile maxime se vor situa sub mediile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar precipitațiile vor fi prezente în numeroase zone ale țării.

Ploile vor afecta Oltenia, Transilvania și Maramureșul, precum și vestul, nordul și centrul Munteniei. Precipitații locale sunt așteptate și în Banat, în timp ce în celelalte regiuni vor apărea pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor fi mai importante în sudul și centrul țării, unde se vor acumula între 10 și 25 l/mp.

Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate în zonele deluroase și montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Aici, izolat, valorile ar putea depăși 45-50 l/mp. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi mai reduse, cantitățile de apă fiind estimate, în general, între 2 și 8 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. Spre sfârșitul intervalului, sunt posibile ușoare intensificări pe arii restrânse, în special la munte și în regiunile sudice. Meteorologii anunță și condiții de ceață izolat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Pe timpul nopții, minimele vor oscila între 3 și 11 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate tot pe litoral.

La munte, răcirea vremii va determina transformarea precipitațiilor în ninsoare la altitudini în general de peste 1.500 de metri. În aceste zone, se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 15 centimetri.

În Carpații Meridionali, cantitățile de ninsoare vor fi mai importante, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15-25 de centimetri. Aceste valori sunt estimate pentru zonele montane înalte, unde temperaturile vor permite acumularea precipitațiilor sub formă solidă.

Totodată, în regiunile deluroase și montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova sunt prognozate cantități importante de precipitații. Izolat, acestea pot depăși 45-50 l/mp, pe fondul ploilor care vor continua în aceste zone.

Vântul va avea intensități în general slabe și moderate, însă spre finalul zilei sunt posibile intensificări ușoare, pe arii restrânse. Fenomenele vor fi resimțite în special în zonele montane, unde precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare la altitudini mari.

În Capitală, vremea va rămâne închisă pe parcursul zilei de sâmbătă, 31 octombrie. Meteorologii anunță ploi temporare, iar cantitățile de apă estimate se vor situa, în general, între 10 și 15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această dată, astfel că maxima zilei va ajunge la 11-12 grade.

Pe timpul nopții, temperatura minimă din București va fi cuprinsă între 8 și 10 grade. Astfel, Capitala va avea parte de o zi rece și ploioasă, în concordanță cu evoluția vremii prognozată pentru cea mai mare parte a țării.