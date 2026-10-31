Giganții tehnologici au angajat peste 3.000 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea AI. Google conduce cursa investițiilor în centre de date

SURSA FOTO: Concept Capital realizat cu AI - Fabrică AI, inteligență artificială

Cele mai mari cinci companii implicate în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială au acumulat angajamente financiare de peste 3.000 de miliarde de dolari pentru următorii ani. Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon și Oracle investesc masiv în centre de date, echipamente și energie, în timp ce investitorii încearcă să stabilească dacă aceste cheltuieli vor genera venituri suficiente pentru a fi recuperate.

Alphabet, compania-mamă a Google, a raportat angajamente financiare viitoare de peste 1.000 de miliarde de dolari, cea mai mare valoare dintre cele cinci grupuri tehnologice analizate.

Suma include acorduri pentru achiziționarea de echipamente tehnice, furnizarea de energie și închirierea infrastructurii necesare operațiunilor companiei.

Potrivit documentelor financiare depuse de Alphabet, valoarea acestor angajamente este de aproape opt ori mai mare decât în urmă cu un an.

Creșterea reflectă ritmul accelerat în care compania își extinde capacitatea de procesare pentru serviciile de inteligență artificială și celelalte activități tehnologice.

Angajamentele financiare nu reprezintă însă exclusiv cheltuieli imediate. Unele plăți sunt programate pentru următorii ani, în timp ce anumite contracte se întind pe perioade de mai multe decenii, arata Bloomberg.

Meta Platforms, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a anunțat angajamente financiare viitoare de peste 800 de miliarde de dolari.

Puțin sub jumătate din această sumă reprezintă contracte de închiriere pentru centre de date care nu au intrat încă în vigoare.

Plățile aferente acestor contracte vor fi efectuate pe perioade care pot ajunge până la 30 de ani.

Susan Li, directorul financiar al Meta, a declarat săptămâna trecută, într-o discuție cu analiștii, că grupul intenționează să continue investițiile agresive pentru susținerea activităților sale principale și a noilor inițiative din domeniul inteligenței artificiale.

O parte dintre angajamentele financiare ale Meta sunt legate și de produsele hardware destinate consumatorilor, dezvoltate în cadrul diviziei Reality Labs.

Prin urmare, suma raportată nu poate fi atribuită integral construcției și operării centrelor de date.

Datele financiare raportate de cele cinci companii arată amploarea obligațiilor asumate pentru dezvoltarea infrastructurii tehnologice.

ipul angajamentelor financiare Valoare Contracte viitoare de închiriere 1.300 miliarde dolari Alte angajamente de achiziție 1.900 miliarde dolari Total 3.200 miliarde dolari

Sumele provin din cele mai recente rapoarte financiare ale companiilor, cu o excepție în cazul Microsoft.

Pentru Microsoft, informațiile privind comenzile de achiziție și construcție au fost preluate din raportul anual aferent perioadei încheiate la sfârșitul lunii iunie.

Companiile raportează însă angajamentele financiare în moduri diferite, ceea ce face dificilă compararea directă a valorilor.

De exemplu, Alphabet și Amazon includ în raportări și cheltuieli viitoare pentru licențierea de conținut, care nu sunt legate direct de infrastructura AI.

În plus, analiza nu cuprinde toate obligațiile financiare existente, precum anumite contracte de închiriere deja active și datoriile companiilor.

Una dintre principalele întrebări pentru investitori este dacă sutele de miliarde de dolari alocate anual centrelor de date vor produce randamente suficient de mari pentru a justifica aceste cheltuieli.

Alphabet și Meta, două dintre cele mai profitabile companii din lume, au ajuns să înregistreze fluxuri de numerar libere negative în contextul investițiilor masive în infrastructură.

Fluxul de numerar liber reprezintă, în linii generale, banii care rămân unei companii după acoperirea cheltuielilor operaționale și a investițiilor de capital.

O valoare negativă indică faptul că aceste ieșiri de numerar depășesc fondurile generate de activitatea curentă în perioada respectivă.

Companiile justifică nivelul ridicat al cheltuielilor prin necesitatea dezvoltării unei noi linii de afaceri, despre care consideră că ar putea transforma industria tehnologică.

Totuși, amploarea angajamentelor financiare și durata contractelor sporesc importanța veniturilor pe care serviciile de inteligență artificială le vor putea genera în viitor.

Oracle s-a numărat printre primele mari companii tehnologice care au înregistrat fluxuri de numerar libere negative ca urmare a investițiilor în centre de date pentru inteligență artificială.

În cadrul unei prezentări pentru investitori organizate la începutul acestei săptămâni, compania a estimat că va reveni la un flux de numerar liber pozitiv în 2028.

Pentru a reduce necesarul de finanțare inițială, Oracle intenționează să utilizeze inclusiv finanțarea oferită de furnizori și plățile în avans efectuate de clienți.

Aceste mecanisme permit companiei să distribuie o parte din costurile dezvoltării infrastructurii pe o perioadă mai lungă și să limiteze sumele pe care trebuie să le achite imediat.

Estimarea pentru 2028 arată că investițiile actuale vor continua să influențeze situația financiară a Oracle în următorii ani, în timp ce compania își extinde capacitatea centrelor de date destinate serviciilor de inteligență artificială.