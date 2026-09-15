Mondelez investește 22 de milioane de dolari în Malaysia. Cadbury va produce local un ingredient esențial pentru ciocolată

Mondelez a investit 22 de milioane de dolari într-o fabrică din Malaysia, unde Cadbury va produce un ingredient esențial pentru ciocolată. Decizia vine după doi ani în care prețurile la cacao au pus presiune pe producători.

Mondelez International, compania care deține brandul Cadbury, a inaugurat o nouă unitate de producție în Malaysia, în urma unei investiții de 22 de milioane de dolari. Fabrica îi va permite companiei să reducă cu cel puțin două luni timpul necesar pentru aprovizionarea cu un ingredient esențial folosit la fabricarea ciocolatei.

Noua unitate, amplasată în Shah Alam, va produce local „chocolate crumb”, un ingredient care contribuie la gustul și textura produselor Cadbury. Până acum, acesta era importat din Australia și Africa de Sud.

Nitin Binnani, vicepreședinte pentru lanțul integrat de aprovizionare al Mondelez în Asia de Sud-Est, a explicat că producerea ingredientului direct în Shah Alam elimină cel puțin două luni din timpul necesar lanțului de aprovizionare al companiei.

„Producerea lui direct în Shah Alam elimină cel puţin două luni din timpul lanţului nostru de aprovizionare”, a declarat Binnani.

Investiția va contribui, de asemenea, la reducerea costurilor de import și transport, într-un moment în care Mondelez se pregătește pentru creșterea volumelor de produse vândute în Asia de Sud-Est. Fabrica din Shah Alam este singurul centru de producție Cadbury deținut de companie pentru această regiune. Unitatea produce peste 130 de sortimente de ciocolată și aproximativ 100 de milioane de batoane anual.

Asia de Sud-Est are un rol tot mai important în rețeaua globală a Mondelez. Fabrica din Cikarang, Indonezia, livrează produse în aproape 40 de țări, printre care Australia și Japonia, în timp ce unitatea din Thailanda funcționează ca centru de export pentru gumă de mestecat și dulciuri.

Compania exportă în prezent și ingredientul produs pentru Cadbury către Pakistan, pentru a compensa perturbările generate de problemele de pe rutele maritime.

Extinderea are loc după doi ani în care producătorii de ciocolată s-au confruntat cu o creștere record a prețurilor la cacao, pe fondul vremii nefavorabile și al recoltelor slabe. Prețurile s-au temperat între timp, însă industria continuă să investească în consolidarea lanțurilor locale de aprovizionare.

Mondelez estimează că piața gustărilor din Asia de Sud-Est are în continuare un potențial important de creștere.

Grupul american, cu sediul în Chicago, deține, pe lângă Cadbury, mărci precum Oreo, Ritz și Sour Patch Kids. Mondelez nu este singura companie americană care își extinde producția destinată industriei ciocolatei în Malaysia. Cargill și-a majorat în acest an capacitatea fabricii sale de grăsimi speciale din Port Klang, inclusiv pentru ingrediente utilizate la fabricarea ciocolatei.