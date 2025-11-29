Demersul Kex Confectionery vizează atragerea unor grupuri asiatice interesate de extinderea în Europa, beneficiind de o structură de costuri mai redusă și de acces la o rețea de producție europeană. Fabricile Kandia și Heidi din România oferă avantaje competitive semnificative, costurile operaționale fiind mai mici decât în piețele occidentale, conform Profit.

Kandia Dulce, cu o tradiție de peste 130 de ani, operează două unități în București și angajează aproximativ 430 de persoane. În 2024, compania a raportat vânzări de 258,2 milioane de lei și un profit net de 18,1 milioane de lei, în creștere față de anul anterior. Brandul a revenit în proprietatea Julius Meinl în 2013, după ce fusese vândut anterior către Cadbury.

Heidi Chocolat, fondată în 1994 de producătorul suedez Confiseur Läderach, a fost preluată în același an de grupul austriac. Compania are în prezent circa 285 de angajați și a încheiat 2024 cu afaceri de 137,3 milioane de lei, în creștere față de 2023, dar cu un profit net redus la 1,3 milioane de lei. Holdingul a preluat și producătorul austriac Niemetz Schwedenbomben, aflat în insolvență la momentul tranzacției.

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul coreean Maeil Business Newspaper, acest moment reprezintă „o oportunitate de a construi o structură cu costuri reduse și de a crea diverse rețele în Europa”, prin producția din fabrici românești cu costuri relativ mici.

Prezentarea realizată pentru potențialii investitori coreeni arată că marja EBITDA combinată a celor două companii este de 13,4%, un nivel considerat ridicat pentru sectorul bunurilor de larg consum.

Valoarea pachetului Kandia-Heidi este estimată la aproximativ 105,8 milioane de euro, conform informațiilor publicate de Maeil Business. În cazul în care procesul de vânzare atrage interesul cumpărătorilor coreeni, tranzacția ar putea fi una dintre cele mai importante pe piața românească a ciocolatei din ultimul deceniu.