Potrivit datelor prezentate vineri, rezultatele au fost stimulate în mod decisiv de decizia guvernului rus de a reduce presiunea fiscală asupra Gazprom, într-un moment în care compania continuă să se adapteze la pierderea uneia dintre cele mai profitabile pieţe externe.

După declanşarea conflictului din Ucraina în februarie 2022, Gazprom a pierdut practic accesul la piaţa europeană de gaze prin conducte, care înainte de război reprezenta un pilon major al veniturilor sale. Reorientarea către pieţe alternative, exporturile prin LNG şi extinderea colaborărilor cu state asiatice nu au reuşit încă să compenseze integral pierderile istorice din Europa.

Chiar dacă profitul a revenit pe plus, performanţa nu a atins nivelul anticipat de analiştii intervievaţi de Interfax, care mizau pe un rezultat de aproximativ „200 de miliarde de ruble”. Diferenţa substanţială indică faptul că situaţia financiară a Gazprom rămâne sensibilă la schimbările de pe piaţa globală a gazelor şi la politicile interne.

Veniturile Gazprom au ajuns în trimestrul al treilea la 2,18 trilioane de ruble, în scădere faţă de 2,4 trilioane de ruble înregistrate în aceeaşi perioadă din 2023. Reducerea cifrei de afaceri reflectă:

-scăderea volumelor de export,

-diminuarea preţurilor internaţionale ale gazelor,

-dificultăţi logistice şi comerciale în direcţionarea producţiei către pieţe non-europene.

În ciuda presiunilor din trimestru, Gazprom a raportat un rezultat cumulat pozitiv pe parcursul primelor trei trimestre din 2025. Profitul net s-a majorat cu aproape 13%, ajungând la 1,12 trilioane de ruble, semn că reducerea taxelor şi restructurarea operaţională au oferit un anumit impuls companiei.

Pe fondul publicării raportului financiar, acţiunile Gazprom au înregistrat un avans modest, de 1,13%, pe piaţa de la Moscova.

Deşi raportul trimestrial arată o îmbunătăţire faţă de anul trecut, compania se confruntă în continuare cu provocări majore:

-pierderea accesului la infrastructura europeană,

-dependenţa tot mai mare de pieţele asiatice,

-nevoia de investiţii mari în noi rute şi capacităţi LNG,

-presiunea sancţiunilor occidentale,

-volatilitatea preţurilor globale la energie.

Strategia Gazprom pe termen mediu rămâne centrată pe diversificarea destinaţiilor de export şi negocierea unor acorduri comerciale pe termen lung în Asia şi Orientul Mijlociu, însă procesul este lent şi costisitor.