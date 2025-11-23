Documentul elaborat pentru discuțiile de la Geneva privind planul american propune ca armata Ucrainei să fie limitată la 800.000 de militari „în timp de pace”, și nu la 600.000, așa cum prevede versiunea inițială a SUA.

Totodată, textul stipulează că „negocierile privind schimburile teritoriale vor porni de la linia de contact”, renunțându-se astfel la ideea, inclusă în planul american, ca anumite teritorii să fie recunoscute anticipat drept „de facto rusești”.

Potrivit unei surse familiarizate cu documentul, contrapropunerea a fost redactată de grupul european E3 — Marea Britanie, Franța și Germania.

Deși construit pe baza inițiativei SUA, documentul analizează punctual elementele care necesită ajustare sau eliminare. Printre propuneri se numără acordarea unei garanții de securitate Ucrainei din partea Statelor Unite, similară cu protecția prevăzută de articolul 5 al NATO.

În plus, textul se opune planului american privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, majoritatea aflate în Uniunea Europeană.

„Ucraina va fi complet reconstruită şi despăgubită financiar, inclusiv prin intermediul activelor suverane ruseşti care vor rămâne îngheţate până când Rusia va compensa daunele cauzate Ucrainei”, se arată în document.

Planul propus de SUA prevedea ca 100 de miliarde de dolari din fondurile rusești înghețate să fie folosiți într-un „proiect condus de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina”, iar jumătate din profiturile generate să revină Statelor Unite. De asemenea, restul fondurilor urma să fie gestionat printr-un „instrument de investiții separat SUA–Rusia”.

Președintele american Donald Trump a criticat dur conducerea Ucrainei, susținând că liderii de la Kiev nu au arătat „nicio recunoștință” pentru sprijinul oferit de Statele Unite în oprirea războiului și afirmând că invazia Rusiei nu s-ar fi produs dacă Joe Biden nu ar fi câștigat alegerile din 2020.

Într-o postare detaliată pe platforma sa, Trump a susținut că „războiul dintre Rusia și Ucraina este violent și teribil”, dar că, în opinia sa, „cu un leadership puternic în SUA și Ucraina, nu ar fi avut loc niciodată”.

Trump a afirmat că președintele rus Vladimir Putin „nu ar fi atacat niciodată” dacă Joe Biden, pe care îl numește „Sleepy Joe”, nu ar fi fost la Casa Albă, susținând că invazia a fost posibilă doar pentru că Putin l-a perceput pe Biden drept un lider slab: „Putin nu ar fi atacat niciodată! A făcut-o doar când l-a văzut pe Sleepy Joe în acțiune și a spus: ‘Acum e momentul meu!’”

Fostul președinte susține că, în timpul primului său mandat, Rusia „nu a îndrăznit nici măcar să se apropie” de o ofensivă împotriva Ucrainei.

Trump afirmă că războiul a început „cu mult înainte” de posibila sa revenire la Casa Albă pentru un al doilea mandat și că milioane de oameni „și-au pierdut viața fără sens” într-un conflict care ar fi putut fi evitat.

De asemenea, el a criticat modul în care Ucraina a reacționat la eforturile diplomatice și militare ale Statelor Unite: „Conducerea Ucrainei nu a arătat nicio recunoștință pentru eforturile noastre.”