Președintele american a negat că propunerea actuală ar reprezenta oferta sa finală. Între timp, un grup de senatori americani, atât democrați cât și republicani, și-au exprimat îngrijorarea serioasă față de detaliile planului lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, conform unui comunicat difuzat sâmbătă, notează AFP.

„Nu vom obţine o pace durabilă oferind concesie după concesie lui Putin şi degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra. Istoria ne-a învăţat că Putin înţelege doar forţa şi nu va respecta niciun acord decât dacă este garantat prin constrângere”, au scris trei aleşi democraţi, un senator independent şi un senator republican. „Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu partenerii noştri ucraineni şi cu partenerii noştri NATO cu privire la calea de urmat. Ar trebui să exercităm o presiune reală asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor”, se mai arată în comunicat.

Republicanul Roger Wicker, președintele Comitetului pentru Forțele Armate din Senat, a publicat, de asemenea, o declarație separată vineri.

„Acest aşa-numit ‘plan de pace’ are probleme reale şi sunt foarte sceptic în ceea ce priveşte capacitatea sa de a instaura pacea. Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin”, a declarat senatorul, adăugând: „Dimensiunea şi dispunerea forţelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului şi a poporului său”

Implicați într-un scandal de corupție legat de unul dintre colaboratorii săi, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă demararea unui audit în sectorul apărării.

„O decizie a fost pregătită privind o revizuire cuprinzătoare a companiilor de stat în domeniul apărării şi a contractelor aferente”, a declarat Zelenski pe Telegram, promiţând că eventualele „încălcări constatate vor fi transmise autorităţilor” responsabile cu lupta împotriva corupţiei.

Anunțul survine pe fondul unui scandal de corupție de aproape 100 de milioane de dolari în sectorul energetic al Ucrainei, deja afectat de atacurile aeriene rusești. Autoritățile anticorupție indică drept principal coordonator al acestei scheme pe Timur Mindich, prieten apropiat și fost partener de afaceri al președintelui Zelenski, care a părăsit Ucraina înainte de izbucnirea scandalului.

Cazul a reaprins tensiuni politice interne, fostul președinte Petro Poroșenko solicitând demisia întregului guvern. Sâmbătă, Mindich și un alt suspect, Oleksandr Tsukherman, au fost incluși pe lista persoanelor căutate de autoritățile ucrainene, conform Ministerului de Interne.

Președintele Zelenski a anunțat, totodată, o revizuire a consiliilor de supraveghere ale companiilor de apărare și continuarea auditului sectorului energetic, demarat săptămâna trecută.

De la începutul invaziei rusești în 2022, Ucraina a primit peste 290 de miliarde de euro în ajutor militar și financiar din partea SUA și Europei, conform Institutului Kiel din Germania. Totodată, mai multe scandaluri majore au afectat sectorul apărării, inclusiv deturnări de fonduri pentru producția de obuze, achiziția de uniforme și provizii destinate soldaților.