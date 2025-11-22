Liderii statelor din Grupul celor Șapte și ai Uniunii Europene s-au întâlnit în marja summitului G20 de la Johannesburg, analizând planul american de pace pentru Ucraina.

Potrivit Reuters, aceștia au transmis într-o declarație comună că proiectul în 28 de puncte conține elemente importante pentru o pace durabilă, dar are nevoie de îmbunătățiri. Ei au subliniat că frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu limitările propuse pentru forțele armate ucrainene, despre care spun că ar putea lăsa țara vulnerabilă la noi atacuri.

„Proiectul inițial al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă. Considerăm, prin urmare, că proiectul constituie o bază care va necesita lucrări suplimentare”, au declarat liderii. „Suntem clari în ceea ce privește principiul că frontierele nu trebuie modificate prin forță. De asemenea, suntem preocupați de limitările propuse pentru forțele armate ale Ucrainei, care ar face ca această țară să fie vulnerabilă la viitoare atacuri.”

Liderii europeni au mai precizat că orice prevederi referitoare la Uniunea Europeană sau NATO vor necesita acordul lor prealabil.

În acest context, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că presiunea asupra Kievului este la cel mai ridicat nivel de când a început războiul. El a spus că Ucraina se află în fața unei alegeri dificile, care ar putea implica pierderea demnității sau pierderea unui partener important. În afirmațiile sale, el a vorbit despre riscuri majore, menționând lipsa libertății și a dreptății ca scenarii de neacceptat pentru Ucraina.

„Presiunea asupra Ucrainei este acum la cote maxime. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie, fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea. Cele mai dificile riscuri sunt viața fără libertate, fără demnitate, fără dreptate și a crede pe cineva care ne-a atacat deja de două ori”, a declarat Zelenski, vineri.

Președintele american Donald Trump i-a transmis lui Volodimir Zelenski un termen de șase zile pentru a accepta planul propus de Statele Unite. În lipsa unui acord, Ucraina riscă să rămână fără sprijin militar american. Acest ultimatum a fost prezentat ca un cadru prin care Washingtonul dorește accelerarea discuțiilor de pace, însă el a amplificat tensiunile politice în interiorul Ucrainei și a generat noi dezbateri în Europa.

Cancelarul german Friedrich Merz a discutat telefonic cu Donald Trump și i-a transmis că Europa trebuie să fie parte a oricărui proces de negociere privind încheierea războiului. El a afirmat că un acord asupra viitorului Ucrainei nu poate fi decis peste capul statelor direct afectate și a subliniat că finalul conflictului trebuie să fie acceptabil pentru Kiev și pentru partenerii europeni. Merz a avertizat că o eventuală prăbușire a Ucrainei ar avea consecințe majore asupra stabilității întregului continent.

„Dacă Ucraina pierde acest război și, eventual, se prăbușește, acest lucru va avea un impact asupra politicii europene în ansamblu, asupra întregului continent european. Și de aceea suntem atât de angajați în această problemă”, a declarat Merz după summitul G20 de la Johannesburg.

În discuția sa, Merz a amintit și de precedentele garanții de securitate oferite Ucrainei, precum Memorandumul de la Budapesta din 1994, despre care a spus că nu a oferit protecția necesară. El a declarat că sunt necesare garanții de securitate mult mai solide pentru a preveni repetarea unor situații similare.

„Există în prezent o oportunitate de a pune capăt acestui război, dar suntem încă destul de departe de un rezultat bun pentru toată lumea”, a adăugat el. „De aceea trebuie oferite acum alte garanții de securitate, trebuie încheiate alte acorduri mai fiabile”, a mai spus el.

Administrația prezidențială de la Kiev a confirmat că a primit draftul planului de pace transmis de Statele Unite și că Volodimir Zelenski este dispus să poarte discuții constructive cu Washingtonul. Totuși, autoritățile ucrainene au arătat că proiectul include concesii majore, ceea ce amplifică presiunea asupra guvernului de la Kiev.