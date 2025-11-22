Planul de pace propus de Donald Trump. Decizia luată acum de Ucraina și SUA

Rustem Umerov a anunțat pe Facebook că în zilele următoare vor începe consultări între oficiali de rang înalt din Ucraina și SUA pentru a discuta posibilii parametri ai unui viitor acord de pace, subliniind că procesul va respecta clar interesele țării, potrivit Agerpres. Inițial, postarea menționa și participarea partenerilor europeni, informație care a fost ulterior eliminată.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care este stabilită componența delegației ucrainene ce va participa la negocieri cu SUA, alți parteneri internaționali și Rusia. Delegatia va fi condusă de Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale, și va include oficiali militari și de securitate, evidențiind caracterul strategic al discuțiilor.

Planul propus de Washington prevede ca Ucraina să facă concesii teritoriale și să reducă dimensiunea armatei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de Occident.

Președintele Zelenski a respins însă planul american de a încheia aproape patru ani de invazie rusă și a declarat că va încerca să propună soluții alternative Washingtonului. Surse din Kiev susțin că atât Donald Trump, cât și Vladimir Putin ar fi exercitat presiuni asupra liderului ucrainean pentru a accepta acordul.

Ucraina subliniază că negocierile vor respecta în mod strict interesele naționale și că orice acord final trebuie să fie sustenabil pe termen lung.

Planul de pace în 28 de puncte propus de Statele Unite ar fi rezultat în urma unei întâlniri desfășurate la Miami, la sfârșitul lunii trecute, la care au participat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner și Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), sancționat de SUA, dar căruia i s-a acordat o derogare pentru discuțiile de pace, potrivit Reuters. Varianta planului făcută publică de Axios a surprins mulți congresmeni americani și a creat confuzie în rândul ambasadelor din Washington și din Europa.

Unele propuneri presupun concesii importante din partea Kievului și par să intre în contradicție cu abordarea mai dură a administrației americane față de Rusia, ținând cont de noile sancțiuni impuse sectorului energetic al acesteia. Mai mult, există neclarități privind detalii precum condițiile impuse de Rusia pentru participarea lui Dmitriev și dacă acestea au fost incluse în versiunea finală a planului.

O altă incertitudine privește implicarea ministrului ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, care a călătorit la Miami la începutul săptămânii și a purtat discuții cu Witkoff despre plan. Potrivit unei surse, Witkoff i-ar fi prezentat lui Umerov detalii despre propunere, iar SUA au transmis documentul Ucrainei prin Turcia miercuri, înainte ca acesta să fie prezentat oficial la Kiev joi.

Umerov a caracterizat participarea sa drept una strict „tehnică” și a negat că ar fi avut loc discuții de fond.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a afirmat că orice plan de pace „trebuie să asigure garanții de securitate și mecanisme de descurajare pentru Ucraina, Europa și Rusia”, oferind totodată stimulente economice ambelor părți.

„Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realităţile situaţiei şi a găsi cel mai bun scenariu avantajos pentru toate părţile, în care ambele părţi câştigă mai mult decât trebuie să ofere”, a adăugat ea.

Vineri, Trump a indicat că se așteaptă ca Zelenski să aprobe planul până de Ziua Recunoștinței, iar unele relatări sugerează că Washingtonul a avertizat Kievul că sprijinul militar american ar putea fi diminuat în cazul neconformării.