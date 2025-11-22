Ministerul Apărării a transmis sâmbătă dimineaţă că, în cursul nopţii de 21 spre 22 noiembrie, două avioane F-16 din Baza 86 Aeriană au fost trimise în misiune pentru a supraveghea evoluţia situaţiei aeriene de la graniţa cu Ucraina, pe fondul atacurilor efectuate de forţele ruse în apropierea frontierei fluviale a României.

”Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Ministerul Apărării.

La ora 01:33 a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, în contextul intensificării atacurilor şi al observării unor drone în apropierea localităţii Ismail din Ucraina.

”Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42. Ministerul Apărării Naţionale menţine în permanenţă un nivel ridicat de vigilenţă şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru naţional”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Instituţia menţionează că menţine legătura permanentă cu partenerii din Alianţă, subliniind că informaţiile operative sunt schimbate în timp real şi că se acţionează hotărât pentru siguranţa României şi a Flancului Estic al NATO.

În cursul dimineţii de miercuri, Forţele Aeriene au semnalat prezenţa unei drone care a intrat aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian românesc, deplasându-se din zona Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Dispozitivul a dispărut ulterior de pe radare, reapărând intermitent timp de aproximativ 12 minute.

Luni, locuitorii din Plauru şi Ceatalchioi, judeţul Tulcea, au fost evacuaţi după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în zona Ismail. Ambarcaţiunea a luat foc, iar riscul considerat iminent de explozie a impus mutarea oamenilor şi a animalelor aflate în proximitate, precum şi restricţionarea circulaţiei.

Incendiul a fost lichidat marţi după-amiază, moment în care toate persoanele evacuate s-au putut întoarce în locuinţele lor.