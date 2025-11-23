Șeful comitetului pentru afaceri internaționale, Alexei Chepa, a subliniat că orice plan trebuie să îndeplinească toate cerințele Rusiei și să abordeze „cauzele profunde” ale conflictului, conform analiștilor citați de Sky News. Posturile de televiziune de stat și bloggerii militari ruși au transmis mesaje similare, sugerând că planul este insuficient pentru cerințele Rusiei.

Conform ISW, Kremlinul condiționează populația rusă să nu accepte nimic mai puțin decât o victorie completă în Ucraina, iar declarațiile oficiale arată că Rusia nu este interesată de negocieri de pace până când nu își va atinge obiectivele pe câmpul de luptă.

„Kremlinul condiționează în mod activ poporul rus să nu accepte nimic mai puțin decât o victorie completă în Ucraina”, susțin analiștii ISW.

Între timp, în Geneva, înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania discută proiectul de pace elaborat de Washington pentru încheierea războiului.

Planul, format din 28 de puncte, solicită Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei și să renunțe la ambițiile de aderare la NATO, termenul limită pentru aprobare fiind stabilit de președintele SUA Donald Trump până joi.

Un mesaj a sosit și de la Ursula von der Leyen. Președintele Comisiei Europene a subliniat importanța recunoașterii rolului „central” al Uniunii Europene în orice plan de pace privind Ucraina. Ea a precizat că un plan de pace credibil și durabil trebuie să pună capăt războiului și masacrelor, evitând să genereze conflicte viitoare.

Von der Leyen a accentuat că Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și decide propriul destin, menționând că țara a ales un parcurs european.