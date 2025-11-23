Andrei Iermak, șeful administrației prezidențiale ucrainene și liderul delegației, a transmis pe Telegram că a avut o primă rundă de discuții cu consilierii pentru securitate națională ai Regatului Unit, Franței și Germaniei și că următoarea întâlnire este programată cu delegația americană.

„Am avut prima întâlnire cu consilierii pentru securitate naţională ai liderilor din Regatul Unit, Franţa şi Germania (…) Următoarea întâlnire va avea loc cu delegaţia americană”, a declarat pe Telegram Andrei Iermak, şeful preşedinţiei ucrainene care conduce delegaţia.

Oficialii ucraineni, americani și europeni s-au reunit duminică la Geneva pentru a discuta propunerea lui Donald Trump privind Ucraina, un plan care a stârnit îngrijorări la Kiev cu privire la posibila capitulare, dar pe care Washingtonul îl prezintă ca nefiind o ofertă finală.

Statele Unite sunt reprezentate de secretarul de stat Marco Rubio. Administrația americană descrie documentul, structurat în 28 de puncte, ca „un cadru pentru negocieri”, menit să pună capăt conflictului declanșat de aproape patru ani de invazie rusă.

Planul, lăudat de președintele rus Vladimir Putin, include mai multe solicitări esențiale ale Moscovei: cedarea unor teritorii de către Ucraina, reducerea dimensiunii armatei sale și renunțarea la aderarea la NATO. În același timp, oferă garanții de securitate occidentale Kievului pentru a preveni eventuale noi atacuri ruse.

Propunerea a generat neliniște în rândul aliaților europeni ai Ucrainei, care au solicitat implicarea lor directă în negocieri, alături de Kiev, în ciuda dorinței inițiale a președintelui american de a grăbi procesul.

Anterior, Donald Trump îi oferise președintelui ucrainean Volodimir Zelenski termen până pe 27 noiembrie, ziua de Thanksgiving, pentru a răspunde, însă sâmbătă a subliniat că planul nu reprezintă „ultima sa ofertă” pentru soluționarea conflictului.

Premierul norvegian Jonas Gahr Store a declarat duminică pentru AFP că planul american pentru Ucraina prezintă „deficiențe majore” și că este „inacceptabil” să se „schimbe frontierele prin forță”.

„Avem nevoie de angajamentul Statelor Unite pentru a ajuta la încetarea războiului din Ucraina şi la oprirea agresiunii ruse”, a declarat el în marja summitului G20 de la Johannesburg. „Dar planul este insuficient şi are defecte majore la care trebuie să se lucreze”, a adăugat el.

Acesta a insistat în special asupra necesităţii ca Europa şi Ucraina să fie prezente la masa negocierilor. „Nu poate exista pace în Ucraina fără Ucraina”, a subliniat el.