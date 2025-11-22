Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă cetățenilor să fie extrem de atenți la mesajele, link-urile sau documentele primite de la expeditori necunoscuți.

Atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituții importante, printre care Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC, pentru a crea aparența de legitimitate în tentativele de fraudă online.

Mesajele conțin adesea acuzații foarte grave, precum pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism sau cyberpornografie, iar destinatarilor li se solicită un răspuns în cel mult 48 de ore. Scopul este inducerea panicii, astfel încât victimele să nu mai analizeze conținutul și să trimită date personale printr-un simplu răspuns la e-mail.

„Victimele sunt adesea intimidate prin acuzații grave (ex. pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie) și prin impunerea unui termen scurt de răspuns (48 de ore), pentru a induce presiune și panică. În aceste condiții, capacitatea de analiză scade, iar atacatorii încearcă să obțină date sensibile printr-un simplu „reply” la e-mail-ul inițial”, transmite Directoratul într-o postare pe Facebook.

DNSC recomandă verificarea atentă a adresei reale a expeditorului, evitarea accesării link-urilor sau atașamentelor suspecte și marcarea acestor e-mailuri ca SPAM.

Persoanele care au interacționat deja cu astfel de mesaje și au transmis date personale, bancare sau de autentificare sunt sfătuite să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului bancar, Poliția pentru depunerea unei sesizări și DNSC la numărul 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.

„Dacă ați interacționat deja și ați oferit date personale, de autentificare sau financiare, contactați de urgență banca pentru blocarea cardului, Poliția pentru deschiderea unei investigații și DNSC (prin numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro) pentru a informa și alți utilizatori despre tipul acesta de atac”, se mai arată în mesaj.

Într-un alt mesaj transmis pe rețelele de socializare, instituția subliniază că amenințările cibernetice evoluează constant, iar operațiunile tehnice reprezintă o componentă esențială pentru reziliența digitală a României.

Pentru consolidarea capacității naționale de răspuns și investigație, Direcția Generală Operațiuni Tehnice scoate la concurs 17 posturi. Acestea sunt distribuite astfel:

12 posturi în cadrul Direcției Intervenție Rapidă la Incidente

2 posturi în cadrul Direcției Investigații și Atribuire

2 posturi la Serviciul Protecție Cibernetică VIP, ECCC și alte instituții

1 post în cadrul Serviciului PSIRT, dedicat gestionării incidentelor de securitate ale produselor

DNSC transmite că își dorește oameni care să contribuie direct la protejarea ecosistemului digital al României și invită specialiștii să se alăture unei echipe cu „impact real și misiune națională”.