Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) a informat că, pe parcursul zilei de astăzi, numeroase site-uri web au devenit indisponibile din cauza unor probleme apărute la serviciile furnizate de compania Cloudflare.

Printre site-urile afectate s-au numărat nu doar cel al DNSC, ci și platforme aparținând unor entități de presă și rețele de socializare. S-a menționat că problemele semnalate au fost remediate între timp.

DNSC precizează că Cloudflare este o companie esențială care oferă servicii de securitate și îmbunătățire a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers. Acest lucru înseamnă că dirijează traficul dintre vizitatori și serverul site-ului. Din cauza acestui rol de intermediar, indisponibilitatea serviciilor Cloudflare a generat erori la accesarea site-urilor aflate sub gestiunea sa, fără ca acest lucru să indice o problemă la infrastructura propriu-zisă a site-urilor respective.

DNSC a subliniat că evenimentul a fost provocat de erori operaționale și NU a fost consecința unui atac cibernetic. Analiza tehnică efectuată nu a identificat niciun element care să sugereze compromiterea sistemelor.

Începând de marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 12:00, numeroase site-uri web la nivel global au devenit inaccesibile.

Problema a fost generată de o întrerupere globală a serviciilor experimentată de Cloudflare, furnizorul de servicii de rețea aflat în centrul incidentului.

Utilizatorii care au încercat să acceseze site-urile afectate au întâmpinat un mesaj de eroare uniform: „Eroare internă server – Cod eroare 500 – Vizitați cloudflare.com pentru mai multe informații”. Această eroare indică faptul că defecțiunea provine de la Cloudflare, afectând, implicit, toate site-urile dependente de infrastructura companiei.

„Furnizorul nostru de portal de asistență întâmpină în prezent probleme”, se arată într-un mesaj de pe site-ul lor, cloudflarestatus.com.

Cloudflare a comunicat oficial detaliile incidentului, furnizând o cronologie a evenimentelor:

Raportarea Inițială (11:48 UTC / 12:48, ora Luxemburgului): Cloudflare a anunțat că a „identificat și investighează o problemă care afectează mulți clienți”, manifestată prin „erori 500 răspândite” și defecțiuni la nivelul tabloului de bord și API-ului Cloudflare. Compania a asigurat că lucrează pentru a înțelege impactul complet și a rezolva defecțiunea, promițând informații suplimentare în scurt timp.

Restaurarea Treptată (12:21 UTC / 13:21, ora Luxemburgului): La această oră, Cloudflare a raportat „o restaurare treptată a serviciilor”. Totuși, furnizorul a avertizat că utilizatorii și clienții „ar putea continua să întâmpine rate de eroare mai mari decât în mod normal” pe măsură ce eforturile de rezolvare completă a problemei erau în curs.

Reprezentanții Cloudflare au transmis, într-o formulare oficială, că sunt deja informați despre o disfuncționalitate care poate afecta un număr mai mare de clienți și că desfășoară investigații pentru a stabili cauza, urmând să ofere detalii atunci când vor apărea date suplimentare.

De asemenea, compania a precizat că platforma prin care este gestionată asistența tehnică are, la rândul ei, probleme, motiv pentru care utilizatorii pot întâmpina dificultăți la accesarea sau la transmiterea răspunsurilor în sistemul de suport. Cloudflare a menționat că lucrează împreună cu furnizorul extern al acestui serviciu pentru a evalua pe deplin impactul situației.

„Cloudflare are cunoștință de o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează. Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce devin disponibile mai multe informații. Furnizorul nostru de portal de asistență întâmpină în prezent probleme și, prin urmare, clienții ar putea întâmpina erori la vizualizarea sau răspunsul la solicitările de asistență. Lucrăm alături de furnizorul nostru terț pentru a înțelege impactul complet și a atenua această problemă. Mai multe actualizări vor urma în curând”, transmite compania din Statele Unite.

În prezent, sunt afectate mai multe site-uri de presă din România și nu numai. Problema este una globală. Printre platformele afectate la nivel internațional se regăsesc rețelele sociale X și Truth Social, precum și servicii precum Spotify și Grindr.

Și serviciul ChatGPT înregistrează perturbări. Potrivit datelor de pe Downdetector, problemele au început să fie raportate începând cu ora 14:46.

Cele mai multe reclamații au fost înregistrate în Marea Britanie (8.700), urmată de SUA (4.900), Japonia (4.100), Germania (2.700), Spania (1.700), Franța (aproximativ 1.700) și Italia (1.400).

Cloudflare este o companie globală care oferă servicii de securitate, performanță și infrastructură web. Pe scurt, ea ajută site-urile și aplicațiile online să fie mai rapide, mai sigure și mai stabile.

Iată ce face, pe înțelesul tuturor:

Cloudflare apără site-urile de atacuri cibernetice (cum ar fi DDoS, când un site este „bombardat” cu trafic pentru a fi doborât).

Are servere în toată lumea și trimite utilizatorilor versiuni „cache-uite” ale site-urilor, făcându-le să se încarce mai rapid indiferent de țară.

DNS-ul Cloudflare este unul dintre cele mai rapide din lume (1.1.1.1), ceea ce ajută site-urile să fie accesibile constant.

Filtrează traficul rău intenționat și oprește intruziunile înainte să ajungă la serverul real al site-ului.

Oferă și servicii suplimentare precum Workers (pentru serverless computing), hosting static, load balancing și multe altele.

Cloudflare este un scut și un accelerator pentru internet, motiv pentru care milioane de site-uri din lume depind de el. Dacă Cloudflare are probleme, multe site-uri pot deveni lente sau inaccesibile.