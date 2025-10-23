Pentru acasă este suficient un Raspberry Pi Zero 2 W, care costă aproximativ 150 de lei. Consumul de energie este infim, sub 5W. Poți folosi și un model superior (Pi 3, Pi 4 sau Pi 5) dacă îl ai deja sau dacă vrei să folosești local și alte servicii mai complicate.

Lista minimă de achiziții este următoarea:

Raspberry Pi Zero 2 W

card microSD minim recomandat 16 GB și UHS-I

sursă de alimentare 5 V / 2 A

conexiune Wi-Fi

cablu micro-USB și un cititor de carduri pentru configurare (sau laptop dacă are deja un cititor de card microSD)

Descarcă aplicația Raspberry Pi Imager de pe raspberrypi.com/software. Conectează cardul microSD la calculator (folosind cititorul de carduri cumpărat) sau la laptop. După instalarea Imager și rularea acesteia, selectează dispozitivul (Raspberry Pi Zero 2 W în cazul nostru) Selectează sistemul de operare Raspberry Pi OS (Lite, 64-bit) – versiune fără interfață grafică, ideală pentru servere mici. Apasă Next și va apărea opțiunea de configurare: setează un nume de utilizator (ex. pi) și parolă;

configurează rețeaua Wi-Fi (SSID + parolă);

activează SSH din tabul Services pentru a te conecta ulterior prin rețea la dispozitiv. Scrie imaginea pe card și introdu-l în Raspberry Pi.

După pornire, care poate dura 1-2 minute, dispozitivul se va conecta automat la rețeaua ta Wi-Fi (WLAN în exemplul nostru).

Trebuie să setăm în continuare un IP static pentru Raspberry Pi, astfel încât să nu se schimbe la fiecare repornire a routerului. Poți face asta direct din interfața routerului tău.

intră în interfața routerului (de obicei 192.168.0.1 sau 192.168.1.1);

caută secțiunea LAN → DHCP Binding sau Address Reservation;

selectează dispozitivul „pi” din listă și setează-i o adresă fixă, de exemplu 192.168.0.10/192.168.1.10;

salvează și repornește routerul.

Dintr-un terminal (Linux/macOS) sau aplicația Terminal sau PuTTY (Windows), conectează-te la Pi:

ssh pi@adresa_ip_Raspberry_Pi

Introduci parola setată anterior a dispozitivului Raspberry Pi.

Actualizează sistemul de operare cu următoarea comandă:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Va dura câteva minute actualizarea și ulterior dați un restart cu următoarea comandă:

sudo reboot now

Odată ce a repornit și ne-am conectat din nou (ssh pi@adresa_ip_Raspberry_Pi), Pi-hole se instalează foarte ușor printr-o singură comandă:

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

Urmează pașii din terminal:

selectează serverele DNS (Google, Cloudflare – recomandat sau Quad9 sunt opțiuni populare);

permite instalarea interfeței web de administrare;

notează parola de acces pentru pagina de control.

Parola default va apărea în ultima fereastra a instalării.

După instalare, interfața de administrare se accesează din browser:

http://<adresa_ip_pi>/admin

Pi-hole funcționează pe baza unor liste (blocklists) care conțin domeniile de reclame și tracking. Poți adăuga manual liste din interfață:

Mergi la Group Management → Adlists

Adaugă linkuri către liste populare și pune-i o descriere (Comment), de exemplu: StevenBlack’s Hosts (vine instalata automat) HaGeZi’s Normal DNS Blocklist (copy link de AICI) ROad-Block (pentru a bloca reclamele site-urilor din România, copy link de AICI).



Actualizează bazele de date mergând în Tools → Update Gravity → Update.

De regulă, o combinație de 2–3 liste bune blochează peste 90% din reclame și trackere, fără să afecteze funcționarea site-urilor.

Pentru a filtra reclamele trebuie să schimbăm acum DNS-ul din router. În panoul routerului, la secțiunea „DHCP server”, introdu la Primary DNS/DNS 1 adresa IP a Raspberry Pi-ului (ex. 192.168.1.10) și lasă gol la Secondary DNS/DNS 2. Dă un restart router-ului.

Astfel, toate dispozitivele conectate la Wi-Fi vor folosi automat Pi-hole ca server DNS.

Deschide un browser pe telefon sau laptop și accesează pagina:

http://<adresa_ip_pi>/admin

Odată ce începi să accesezi site-uri vei vedea câte reclame au fost blocate (Queries Blocked).

Dacă un site nu funcționează corespunzător sau este blocat total și aveți nevoie să-l deblocați, accesați List Blocked Queries (sub Queries Blocked) și dați click pe allow.

Este recomandat să schimbăm parola default pentru Pi-hole. Pentru a face asta revenim în Terminal și executăm comanda:

sudo pihole setpassword

Promptul ne va îndemna să introducem noua parolă.

După ce am configurat tot, putem face un backup la setări: Settings → Teleporter → Export.

Cu o investiție de aproximativ 200 de lei (inclusiv alimentatorul și cardul microSD), poți avea o protecție completă împotriva reclamelor și a site-urilor de tracking pe toate dispozitivele din casă. Vei avea astfel un internet mai curat și mai rapid, mai ales pe dispozitivele mai vechi, pentru că eliminăm zeci de imagini care trebuie încărcate și zeci de cereri inutile la fiecare pagină.