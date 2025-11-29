Uniunea Europeană vrea ca oamenii să poată scoate bani cash direct din magazine, chiar dacă nu cumpără nimic. Suma maximă va fi de 150 de euro. Asta face parte dintr-un nou set de reguli pentru plăți mai sigure și mai clare. Noile reguli mai spun că:

toate costurile unei plăți trebuie afișate dinainte, ca să știi ce plătești;

numele magazinului care apare la plată trebuie să fie același ca cel de pe extrasul tău bancar, ca să nu existe confuzie;

se introduc măsuri mai dure împotriva fraudelor.

Motivul pentru retragerile din magazine este că în multe zone, mai ales la sate, dispar bancomatele. Pentru siguranță, banii nu vor putea fi retrași contactless. Va trebui să bagi cardul în aparat și să introduci PIN-ul. Regulile nu sunt încă în vigoare, trebuie aprobate oficial mai întâi.

România a făcut progrese în folosirea serviciilor bancare, dar la sate accesul încă este slab. În loc să se construiască bănci noi în zonele rurale, se pot folosi magazinele care există deja. Raluca Micu, de la Token Payment Services, spunea, luna trecută, că aparatele POS nu trebuie folosite doar pentru plăți, ci pot fi folosite și pentru a scoate bani cash. Acest serviciu se numește Cash Back.

Cum funcționează? Când plătești cu cardul la magazin, îi spui vânzătorului că vrei și o sumă de bani cash. El îți dă banii, iar banca îți retrage din cont suma totală (cumpărăturile + banii primiți).

De acum, toți comercianții vor fi obligați să aibă POS, nu doar cei cu vânzări mari. Asta înseamnă că tot mai multe magazine, inclusiv cele mici de la sate, vor putea deveni puncte de retragere a banilor. Este un lucru bun, mai ales pentru că aproape toate firmele mici din România au vânzări sub 10.000 de euro și până acum nu erau obligate să aibă POS.