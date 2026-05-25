Schimbarea vine după ce prețurile internaționale la cacao s-au prăbușit puternic față de nivelurile record atinse la finalul anului 2024. Pentru marile companii din industria alimentară, acest lucru schimbă complet calculele de producție și profitabilitate.

În ultimii doi ani, consumatorii din întreaga lume au observat că multe produse conțineau mai puțină ciocolată, mai multe napolitane sau umpluturi și porții mai mici la prețuri mai mari. În unele cazuri, producătorii au lansat inclusiv alternative fără cacao sau cu procente foarte reduse de cacao pentru a limita impactul scumpirilor.

Acum însă, odată cu ieftinirea accelerată a boabelor de cacao, fabricarea ciocolatei autentice devine din nou avantajoasă din punct de vedere economic.

Potrivit Reuters, cotațiile futures la cacao au scăzut cu aproape 70% față de vârful istoric înregistrat la sfârșitul anului 2024.

La acel moment, piața mondială traversa una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii. Prețul boabelor de cacao depășise pragul de 12.000 de dolari pe tonă, pe fondul problemelor severe de producție din Coasta de Fildeș și Ghana, cele două state care asigură o mare parte din producția globală.

Culturile au fost afectate de condiții meteorologice extreme, secetă, ploi excesive și boli care au redus semnificativ recoltele. În paralel, costurile logistice și tensiunile din lanțurile globale de aprovizionare au amplificat presiunea asupra industriei alimentare.

Explozia prețurilor a obligat companiile să ia măsuri rapide pentru a-și proteja marjele de profit.

Pentru a limita pierderile, multe companii au redus cantitatea de cacao utilizată în produse și au apelat la ingrediente mai ieftine.

În numeroase cazuri, consumatorii au observat că tabletele de ciocolată au devenit mai mici, însă prețurile au continuat să crească. Alte produse au primit mai multe straturi de napolitană, cremă sau umpluturi pe bază de grăsimi vegetale.

Industria a accelerat inclusiv dezvoltarea unor substituenți pentru cacao. Un exemplu devenit tot mai popular este ChoViva, un înlocuitor produs din semințe de floarea-soarelui și ovăz, promovat ca variantă mai ieftină și mai sustenabilă.

În paralel, producătorii au încercat să păstreze imaginea premium a brandurilor fără să recunoască public reducerea conținutului real de cacao.

The Hershey Company se numără printre primele companii care au anunțat oficial schimbări majore după scăderea prețului la cacao.

Gigantul american a transmis că va crește din nou conținutul de cacao din produsele sale, iar începând din 2027 toate produsele Hershey’s și Reese’s vor reveni la rețetele originale.

Decizia vine după criticile dure formulate inclusiv de nepotul fondatorului Reese’s, care a acuzat compania că anumite produse emblematice au ajuns să fie „bomboane cu aromă de ciocolată”, din cauza reducerii cantității reale de cacao.

Declarația a stârnit numeroase reacții în industria dulciurilor și a readus în discuție problema calității produselor comercializate în ultimii ani.

Specialiștii din industrie estimează că mișcarea Hershey ar putea fi urmată și de alte grupuri importante din sectorul alimentar.

Consultantul independent Roger Bradshaw consideră că actualele condiții de piață favorizează revenirea la produsele clasice:

„Are perfect sens să se revină la ciocolata adevărată la nivelurile actuale ale preţului la cacao”.

Analiștii spun că producătorii încearcă acum să recâștige consumatorii care au criticat în ultimii ani reducerea calității produselor și scumpirile agresive.

Nestlé și Mondelez International au evitat să comenteze direct dacă vor modifica rețetele actuale.

Totuși, analiștii din industrie spun că toate marile companii monitorizează atent evoluția prețurilor la cacao și reacția consumatorilor.

Ferrero a declarat că formulele sale nu sunt influențate de fluctuațiile pe termen scurt ale materiilor prime, însă experții consideră că întreaga industrie va fi nevoită să se adapteze noilor condiții din piață.

Barry Callebaut, cel mai mare producător mondial de ciocolată industrială, afirmă că piața s-a schimbat radical comparativ cu perioada de vârf a crizei.

Compania susține că, la prețurile actuale ale cacaoului, producția de ciocolată autentică este din nou mai ieftină decât realizarea unor alternative bazate pe grăsimi vegetale și înlocuitori sintetici.

Directorul general Hein Schumacher a declarat:

„Unii clienţi revin la ciocolată”.

Specialiștii spun că acest lucru ar putea accelera revenirea produselor clasice în supermarketuri și reducerea utilizării substituenților în anumite categorii de dulciuri.

Chiar dacă prețurile la cacao au scăzut puternic, experții avertizează că schimbările din magazine vor apărea treptat.

Majoritatea producătorilor cumpără materia primă prin contracte pe termen lung și dețin încă stocuri achiziționate la prețurile foarte ridicate din 2024 și începutul lui 2025.

Din acest motiv, costurile reale de producție rămân încă mari pentru multe companii, iar reducerea prețurilor la raft sau revenirea completă la rețetele originale ar putea dura luni sau chiar ani.

Pe lângă presiunea consumatorilor, industria se confruntă și cu noi reguli privind compoziția produselor.

Brazilia a adoptat recent o lege care obligă produsele etichetate drept ciocolată neagră să conțină minimum 35% cacao.

Experții consideră că astfel de reglementări ar putea apărea și în alte state, pe fondul discuțiilor tot mai intense privind transparența ingredientelor și calitatea produselor alimentare.

În ultimii ani, numeroși consumatori au acuzat companiile că folosesc denumirea de „ciocolată” pentru produse care conțin cantități foarte mici de cacao și procente ridicate de grăsimi vegetale sau arome artificiale.

Chiar dacă industria revine treptat la ciocolata clasică, analiștii spun că piața s-a schimbat profund după criza cacaoului.

Generația Z preferă tot mai mult produse considerate sănătoase, sustenabile sau cu ingrediente naturale, iar acest lucru influențează strategiile marilor companii.

În plus, popularitatea medicamentelor pentru slăbit și reducerea consumului de zahăr în rândul tinerilor afectează direct vânzările de dulciuri la nivel mondial.

Specialiștii estimează că revenirea cererii globale la nivelurile dinaintea crizei va necesita o perioadă lungă de timp.

„Cred că va fi nevoie de aproximativ doi ani şi jumătate pentru a reveni la nivelurile de dinainte de 2023-2024”, a declarat un consultant veteran din industria de cacao.

Experții avertizează că produsele alternative fără cacao nu vor dispărea complet din magazine, chiar dacă prețurile la cacao s-au redus puternic.

Aceste variante rămân mai ieftine pentru segmentul produselor de masă și pot continua să fie atractive pentru anumite categorii de consumatori.

În plus, unele companii văd în aceste alternative o soluție pe termen lung pentru reducerea dependenței de culturile de cacao, afectate tot mai des de schimbările climatice și problemele de producție din Africa de Vest.