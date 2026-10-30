Bursa de Valori București a închis săptămâna pe creștere. Indicele BET a urcat cu 0,88%, iar tranzacțiile au depășit 102 milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de vineri pe creștere, majoritatea indicilor bursieri înregistrând evoluții pozitive. Indicele principal BET a avansat cu 0,88%, până la 35.129,76 puncte, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 102,76 milioane de lei, echivalentul a 19,23 milioane de euro. Cele mai mari rulaje au fost înregistrate de Erste Group Bank, Hidroelectrica și Banca Transilvania.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, a încheiat ședința de vineri cu un avans de 0,88%, ajungând la 35.129,76 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, a crescut cu 0,56%, în timp ce BET-XT, indicele extins al celor mai lichide 25 de titluri, a câștigat 0,86%.

BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare, a înregistrat o apreciere de 0,17%.

De asemenea, BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a avansat cu 0,64%, iar BET-NG, care reflectă evoluția companiilor din sectorul energetic și al utilităților, a crescut cu 0,56%.

Singurul indice care a încheiat ședința pe minus a fost BET AeRO, reprezentativ pentru companiile listate pe piața AeRO, care a pierdut 0,57%.

Evoluția indicilor la închiderea ședinței de vineri:

Indice bursier Variație BET +0,88% BET-Plus +0,56% BET-XT +0,86% BET-FI +0,17% BET-BK +0,64% BET-NG +0,56% BET AeRO -0,57%

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate vineri la Bursa de Valori București a fost de 102,76 milioane de lei, respectiv aproximativ 19,23 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai tranzacționate acțiuni după valoarea schimburilor au fost cele ale Erste Group Bank, cu un rulaj de 18,61 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-au situat titlurile Hidroelectrica, pentru care s-au realizat tranzacții de 17,39 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania au ocupat poziția a treia, cu schimburi în valoare de 17,02 milioane de lei.

Împreună, cele trei companii au generat tranzacții de 53,02 milioane de lei, reprezentând peste jumătate din rulajul total al ședinței.

Cele mai importante aprecieri ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile Bermas, care au crescut cu 14,84%. Pe următoarele poziții s-au situat titlurile Armătura, cu un avans de 13,33%, și cele ale companiei Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, care au câștigat 6,04%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de două companii din grupul Rompetrol. Acțiunile Rompetrol Well Services au pierdut 14,92%, iar cele ale Rompetrol Rafinare au scăzut cu 14,91%.

Titlurile Condmag au înregistrat un declin de 13,98%.

Cele mai mari creșteri Variație Bermas +14,84% Armătura +13,33% Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră +6,04%

Cele mai mari scăderi Variație Rompetrol Well Services -14,92% Rompetrol Rafinare -14,91% Condmag -13,98%

BVB deschisese ședința de vineri în creștere, iar după primele 30 de minute valoarea totală a tranzacțiilor ajunsese la 7,23 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,3 milioane de euro.

La acel moment, indicele BET avansa cu 0,21%, în timp ce BET-Plus înregistra o scădere de 0,1%.

Indicele BET-XT creștea cu 0,21%, iar BET-BK se afla în teritoriu negativ, cu un declin de 0,03%.

BET-FI consemna o apreciere de 0,08%, în timp ce BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, pierdea 0,12%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO înregistra un avans marginal de 0,01%.

Pe parcursul ședinței, BET-Plus, BET-BK și BET-NG au trecut de la scăderile din prima parte a zilei la creșteri la închidere. În schimb, BET AeRO a inversat evoluția ușor pozitivă de la deschidere și a terminat ședința în scădere cu 0,57%.