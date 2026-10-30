Guvernul a aprobat majorarea salariilor angajaților Oil Terminal cu 6,5%. Decizia vine după greva de avertisment organizată de salariații companiei

Guvernul a aprobat aplicarea unei derogări legislative care permite companiei Oil Terminal SA să majoreze cu 6,5% salariile angajaților, în perioada noiembrie-decembrie 2026. Măsura presupune creșterea cheltuielilor salariale cu 1,7 milioane de lei și reprezintă un răspuns la revendicările angajaților, care au organizat vineri o grevă de avertisment de două ore.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat că Executivul a adoptat un memorandum privind aplicarea, în 2026, de către Oil Terminal SA a prevederilor articolului 36 alineatul 2 din OUG 89/2025.

Decizia permite companiei să majoreze salariile angajaților cu 6,5% în ultimele două luni ale anului. Potrivit lui Dan Cărbunaru, cheltuielile de natură salarială vor crește cu 1,7 milioane de lei, iar societatea îndeplinește condițiile legale pentru aplicarea acestei măsuri.

Guvernul justifică decizia prin caracterul strategic al companiei și prin necesitatea menținerii personalului calificat. Executivul avertizează că un conflict de muncă ar putea afecta continuitatea operațiunilor de import și export de țiței și produse petroliere.

„Guvernul, prin aceste modificări, practic răspunde revendicărilor angajaților de la Oil Terminal SA, cu soluții concrete privind majorarea salariilor cu 6,5%. Astfel, cheltuielile de natură salarială vor crește cu suma de 1,7 milioane lei, corespunzătoare a unei creșteri salariale, așadar, de 6,5%, pentru perioada noiembrie-decembrie 2026”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Potrivit fundamentării prezentate de societate, majorarea cheltuielilor salariale va fi suportată din resurse proprii și nu va afecta profitul brut estimat pentru 2026.

La 31 decembrie 2025, Oil Terminal înregistra un profit net de 24,64 milioane de lei și nu avea plăți restante. Pentru 2026, compania estimează un profit brut de 15 milioane de lei.

Aceste date au fost luate în considerare în contextul aprobării majorării cheltuielilor salariale, care, potrivit companiei, va fi acoperită din resurse proprii.

Decizie a sosit după ce angajații Oil Terminal Constanța au oprit activitatea vineri și au participat la o grevă de avertisment desfășurată timp de două ore, în intervalul 10:00-12:00. Sindicaliștii au cerut majorarea salariilor cu 6,5%, revendicare căreia Guvernul i-a răspuns prin aprobarea derogării legislative.