Grevă în 113 porturi din 22 de țări împotriva transporturilor de armament. Mărfuri de peste 2 miliarde de dolari, afectate

Lucrătorii portuari din 22 de țări organizează vineri o grevă internațională împotriva războaielor și a utilizării porturilor pentru exporturile de armament. Acțiunea este susținută de peste 25 de sindicate din 113 porturi și ar putea afecta peste 40% din transporturile de mărfuri din Marea Mediterană, potrivit organizatorilor. Valoarea mărfurilor care riscă să fie perturbate depășește două miliarde de dolari.

Acțiunea sindicală a fost inițiată de organizații ale lucrătorilor portuari din Italia, Franța, Grecia, Țara Bascilor din Spania, Turcia și Maroc, iar ulterior a primit sprijinul altor sindicate din întreaga lume.

Printre porturile vizate se numără Hamburg, Valencia, Le Havre, Algeciras, Pireu și Genova, dar și Tanger Med din Maroc și Nhava Sheva din India.

Organizatorii estimează că protestele ar putea perturba peste 40% din transporturile de mărfuri din regiunea mediteraneeană, cu o valoare totală de peste două miliarde de dolari.

Amploarea reală a întreruperilor rămâne însă incertă, deoarece nu se știe câți angajați vor participa efectiv la grevă.

Un reprezentant al portului italian Genova a declarat că se așteaptă la un impact limitat asupra activității. În schimb, autoritățile portului Pireu au avertizat că serviciile de feribot către insulele grecești ar putea fi perturbate.

Printre organizațiile sindicale participante se află ver.di din Germania, SIPTU, cel mai mare sindicat din Irlanda, 3F din Danemarca și CGT Ports et Docks din Franța.

În Grecia, greva va afecta atât activitatea portuară, cât și transportul maritim de pasageri. Sindicatele lucrătorilor portuari, ale inginerilor și ale navigatorilor au anunțat că se vor alătura protestului, iar feriboturile vor rămâne în porturi vineri.

În Pireu, cel mai mare port al Greciei, lucrătorii vor întrerupe activitatea între orele 08:00 și 11:00 GMT, respectiv 10:00 și 13:00, ora României.

„Vom transmite propriul nostru mesaj de pace din Pireu și ne vom arăta solidaritatea cu popoarele care suferă din cauza războiului”, au transmis sindicaliștii portuari greci.

Alte organizații sindicale din Grecia au anunțat oprirea activității pentru 24 de ore.

În Italia, sindicatul Unione Sindacale di Base (USB) a convocat o grevă generală de 24 de ore pentru aceeași zi. Sunt programate manifestații în peste 40 de orașe.

Mobilizarea depășește granițele Europei, organizatorii anunțând că aproximativ 12 porturi din India ar putea înregistra perturbări.

Federația Lucrătorilor din Transporturile pe Apă din India (WTWFI) și-a exprimat sprijinul pentru acțiunea internațională.

Reprezentanții organizației au declarat că aproximativ 15 navigatori indieni au murit în urma războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, iar numeroși alți lucrători maritimi au rămas blocați pe mare.

Sindicaliștii indieni au invocat aceste situații pentru a evidenția consecințele conflictelor armate asupra personalului din transporturile maritime.

De asemenea, Global Sumud Flotilla, organizație pro-palestiniană care a încercat în repetate rânduri să transporte ajutoare umanitare în Gaza, încălcând blocada impusă de Israel, a anunțat că va susține greva prin acțiuni coordonate pe mare.

Organizația a precizat că pregătește „acțiuni coordonate și strategice pe apă”, fără ca amploarea acestora să fie detaliată.

Greva internațională face parte dintr-o campanie sindicală mai amplă împotriva utilizării infrastructurii portuare pentru transporturile militare.

În mai 2026, sindicate ale lucrătorilor portuari din peste 35 de țări europene au publicat așa-numita Declarație de la Istanbul, prin care au cerut ca instalațiile portuare să nu mai fie folosite pentru transportul armamentului destinat zonelor de conflict.

Porturile italiene, în special Genova, au avut un rol important în aceste proteste. În ultimii ani, lucrătorii portuari au blocat în repetate rânduri transporturi de mărfuri destinate Israelului și bazelor militare americane.

La conferința de presă organizată pentru anunțarea grevei, reprezentanții sindicatelor au criticat transformarea porturilor comerciale în puncte logistice pentru aprovizionarea militară.

„De la avioane la tancuri, de la arme la gloanțe, de la explozibili la muniție, de la uniforme la bocanci, porturile noastre au devenit baze de reaprovizionare și expediere pentru război și genocid”, au declarat reprezentanții sindicali.

Protestele au loc într-un context în care comerțul internațional cu armament a înregistrat schimbări importante.

Potrivit datelor publicate în acest an de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Europa a devenit cel mai mare importator de armament din lume în perioada 2021-2025.