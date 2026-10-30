România riscă să piardă ratingul de țară. Avertismentul lui Alexandru Nazare: Orice greşeală poate genera un cartonaş roşu

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat vineri că România riscă să își piardă actualul calificativ de țară dacă nu continuă măsurile necesare pentru stabilizarea finanțelor publice. Agențiile internaționale de rating au transmis deja avertismente în urma evaluărilor din această vară și pot decide oricând retrogradarea României, fără un anunț prealabil. Oficialul a precizat și că Ministerul Finanțelor pregătește raportul privind situația bugetară solicitat de PSD, document care va prezenta obligațiile financiare structurale ale statului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția vineri asupra riscurilor la care este expusă România în privința ratingului de țară, în contextul situației finanțelor publice și al necesității continuării măsurilor bugetare.

Potrivit oficialului, menținerea actualului calificativ acordat României de agențiile internaționale de rating reprezintă un element esențial pentru siguranța financiară și credibilitatea țării.

Nazare a explicat că România se află în prezent pe ultima treaptă a categoriei de rating în care este încadrată și că există permanent riscul pierderii acestui calificativ dacă autoritățile nu adoptă și nu continuă măsuri concrete.

Ministrul a amintit că, în cursul verii, România a trecut prin trei evaluări ale agențiilor de rating, în urma cărora au fost transmise deja avertismente privind situația financiară a țării.

În opinia sa, aceste avertismente trebuie tratate cu maximă seriozitate, deoarece orice greșeală sau abatere de la direcția stabilită poate determina o decizie nefavorabilă pentru România.

Alexandru Nazare a subliniat că agențiile internaționale de rating nu sunt obligate să aștepte următoarele evaluări programate pentru a modifica ratingul unei țări.

Acestea pot convoca în orice moment comitete extraordinare de evaluare, în cadrul cărora pot analiza evoluțiile economice și bugetare și pot decide schimbarea calificativelor acordate.

Ministrul a comparat avertismentele deja primite de România cu niște cartonașe galbene, explicând că o nouă abatere ar putea determina aplicarea unui cartonaș roșu, respectiv o retrogradare a ratingului de țară.

O asemenea decizie ar putea interveni fără preaviz, motiv pentru care autoritățile trebuie să manifeste consecvență în aplicarea măsurilor asumate.

Potrivit ministrului Finanțelor, păstrarea actualului rating reprezintă o garanție importantă pentru România, iar orice schimbare negativă ar putea afecta credibilitatea țării în relația cu piețele financiare internaționale.

În acest context, Nazare consideră că autoritățile trebuie să evite abaterile de la traseul bugetar stabilit și să continue măsurile concrete necesare pentru menținerea calificativului actual.

„Ne menţinem pe ultima clasă de rating şi suntem în orice moment în pericolul de a pierde acest calificativ în lipsa unor măsuri concrete. În această vară am avut trei evaluări, cartonaşele galbene s-au dat. Orice greşeală, orice abatere de la acest traseu este pasibilă şi orice moment de acest gen poate genera un cartonaş roşu care vine neanunţat, pentru că agenţiile de rating pot oricând să declanşeze un comitet ad-hoc şi să-şi schimbe deciziile, de aceea trebuie să fim extrem de consecvenţi în ceea ce facem”, a declarat ministrul Finaţelor Publice, Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a abordat vineri și solicitarea PSD privind prezentarea unui raport detaliat referitor la situația bugetară a României.

Alexandru Nazare a anunțat că documentul este deja în lucru la Ministerul Finanțelor și urmează să fie prezentat în cel mai scurt timp.

Oficialul a precizat că nu există niciun impediment în pregătirea acestui raport și că instituția lucrează în prezent la centralizarea informațiilor necesare.

Documentul va veni în completarea execuției bugetare publicate lunar de Ministerul Finanțelor și va include un inventar al obligațiilor structurale ale României.

Prin intermediul acestui raport, autoritățile vor putea avea o imagine mai detaliată asupra obligațiilor financiare existente, dincolo de informațiile prezentate în documentele lunare privind execuția bugetară.

Nazare a apreciat că solicitarea formulată de PSD este legitimă, având în vedere necesitatea cunoașterii situației financiare a statului.

„Nu e absolut nicio problemă să pregătim acest raport. Este în lucru în acest moment la Ministerul Finanțelor. În cel mai scurt timp va fi prezentat”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că un guvern nou învestit trebuie să dispună de informații clare și complete despre toate obligațiile financiare ale României.

În opinia sa, această evaluare trebuie să includă atât obligațiile provenite din perioade mai vechi, cât și pe cele asumate recent.

Nazare a arătat că vechimea acestor obligații nu trebuie să reprezinte un criteriu pentru excluderea lor din analiza situației bugetare.

Astfel, raportul solicitat de PSD va avea rolul de a completa datele deja disponibile și de a prezenta o evidență a obligațiilor structurale ale țării.

Ministrul a reiterat că documentul se află în pregătire și că va fi făcut public într-un interval cât mai scurt.

Alexandru Nazare a vorbit și despre importanța primei rectificări bugetare din 2026, aprobată de Guvern. La finalul ședinței de Guvern de vineri, ministrul Finanțelor a subliniat că adoptarea acestei rectificări este esențială pentru menținerea credibilității României pe piețele financiare internaționale.

Potrivit oficialului, măsura are un rol important și în protejarea actualului rating de țară, în condițiile în care agențiile internaționale urmăresc cu atenție evoluțiile bugetare.

Nazare a insistat asupra necesității menținerii unei direcții consecvente în administrarea finanțelor publice, avertizând că România nu își poate permite greșeli care ar putea determina o reevaluare negativă.

În condițiile în care agențiile de rating au transmis deja avertismente în urma celor trei evaluări din această vară, ministrul consideră că respectarea măsurilor bugetare asumate este esențială.