Subvențiile agricole în bugetul UE 2028-2034 și noul program care va înlocui PNRR. Dorian Filote: Schimbăm arhitectura financiară și modul de implementare

Comisia Europeană propune schimbarea modului în care sunt gestionate fondurile europene în perioada 2028–2034, prin reunirea mai multor surse de finanțare într-un fond unic. Prezent la târgul Indagra de la Romexpo, Dorian Filote, coordonator la DG Agri, a explicat de ce este necesar un buget mai flexibil și ce se va întâmpla cu subvențiile agricole și măsurile pentru biodiversitate.

Târgurile Indagra și Indagra Food au început miercuri, 28 octombrie, la Romexpo București, unde aproape 400 de companii din 16 țări își prezintă produsele, echipamentele și tehnologiile destinate agriculturii și industriei alimentare.

Expoziția reunește soluții pentru întregul lanț de producție agroalimentară, de la semințe, sisteme de irigații și utilaje agricole până la tehnologii de procesare, ambalare, refrigerare și comercializare a produselor.

Pavilionul B1 este rezervat Indagra, unde vizitatorii pot descoperi semințe și material săditor, fertilizanți, echipamente pentru sere și solarii, sisteme de irigații, tehnologii pentru zootehnie și soluții digitale pentru gestionarea fermelor.

Platformele exterioare găzduiesc tractoare, utilaje agricole și echipamente pentru grădinărit și silvicultură. Tot aici, zona zootehnică include exemplare vii, iar demonstrațiile practice le oferă fermierilor posibilitatea de a vedea utilajele în funcțiune și de a discuta direct cu furnizorii.

În Pavilionul B2, dedicat Indagra Food, sunt expuse echipamente pentru procesarea, ambalarea și refrigerarea alimentelor, ingrediente și soluții destinate magazinelor, hotelurilor și restaurantelor. Evenimentul include și producători de alimente și băuturi, printre care se numără companii locale și artizanale, prezente atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare.

Târgurile pot fi vizitate de miercuri până sâmbătă, între orele 09:00 și 18:00, iar duminică, 1 noiembrie, în intervalul 09:00–16:00. Prețul unui bilet de intrare pentru o zi este de 30 de lei/persoană.

Dorian Filote, coordonator Securitate Alimentară și Piețe la DG Agri (Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene) le-a explicat reprezentanților sectorului agricol prezenți la Indagra că viitorul buget european trebuie să păstreze caracterul multianual, pentru a oferi predictibilitate investițiilor, dar să fie, în același timp, mai flexibil și mai bine adaptat situațiilor de criză.

Oficialul european a arătat că experiența ultimilor ani a demonstrat limitele actualului sistem de planificare bugetară, caracterizat prin numeroase linii de finanțare și programe, între care transferul fondurilor este dificil. În opinia sa, crizele din ultimii ani au arătat că Uniunea Europeană trebuie să își adapteze modul de alocare a resurselor, mai ales că nu există garanții că astfel de situații nu vor apărea și în viitor

Noul buget ar urma să fie mai agil, să permită un răspuns mai rapid la crize și să asigure o coordonare mai bună între diferitele tipuri de finanțare, păstrând, în același timp, obiectivele comune la nivel european. Oficialul a subliniat că schimbarea arhitecturii bugetare și a regulilor de funcționare este determinată de lecțiile învățate în ultimii ani

„Este nevoie de un buget în continuare multianual, planificat pe 7 ani, pentru că este nevoie de predictibilitate, pentru că trebuie să știți pe ce vă bazați când vă faceți investițiile, dar în același timp este nevoie de un buget flexibil, un buget care să ne ajute să răspundem mai repede și mai bine crizelor care vin. În ultimii ani au tot venit și, sincer, nu ne spune nimeni că n-o să vină și în anii următori. Deci, cumva este un buget care este bazat pe experiența ultimilor ani… a arătat că există limite în planificarea bugetară pe care am făcut-o până acum, pentru că existau, după cum știți, multe linii de finanțare, cu multe programe și destul de rigid să umbli și să transferi bani dintr-o parte în alta și să poți să răspunzi bine unei crize. Și asta este logica pentru noua abordare propusă de Comisia Europeană pentru Cadrul Financiar Multianual 2028–2034: un buget mai simplu — și mai simplu pentru dumneavoastră, în primul rând, dar și pentru autoritățile naționale și, recunosc, și pentru instituțiile europene. Dar un buget mai simplu, un buget mai flexibil, care să fie mult mai agil, să răspundă mult mai ușor crizelor cu care ne confruntăm, un buget în care să existe mai multă coordonare între tipurile de finanțări care sunt acordate și care să răspundă acestor situații neprevăzute, în același timp păstrând obiectivele comune la nivel european. De asta se schimbă bugetul și de asta se schimbă regulile: pentru că am văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani și ne-am dat seama că nu putem să funcționăm așa în continuare”, le-a explicat Dorian Filote reprezentanților sectorului agricol prezenți la Indagra vineri, 30 octombrie.

În ceea ce privește modificările concrete, Dorian Filote a precizat că acestea vizează arhitectura financiară și modul de implementare a bugetului european.

Comisia Europeană a propus reunirea într-un fond unic a finanțărilor care sunt acordate în prezent prin Fondul European de Garantare Agricolă, din care sunt plătite subvențiile și plățile la hectar, și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, destinat investițiilor în mediul rural și celorlalte măsuri specifice.

În același fond ar urma să fie integrate și finanțările pentru dezvoltare regională, prin Programul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European, Fondul pentru Pescuit, Fondul pentru Afaceri Interne și Securitate, precum și Fondul Social pentru Climă.

Dorian Filote a explicat că viitorul mecanism va avea anumite asemănări cu Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă va funcționa într-o formă diferită și se va numi Planul de Parteneriat Național și Regional (PPNR).

„Dar, ce se schimbă de fapt? Se schimbă arhitectura financiară și se schimbă modul de implementare al bugetului. Comisia, în propunerea pe care a făcut-o anul trecut, a venit cu acest proiect de a pune la comun, într-un fond unic, tot ce știți dumneavoastră că se întâmpla acum pe Fondul European de Garantare Agricolă, din care se plătesc subvențiile și plățile la hectar, pe Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, unde sunt investițiile în mediul rural și toate celelalte măsuri pe care le știți, cu finanțările de pe dezvoltare regională, Programul European de Dezvoltare Regională, cu Coeziunea, cu Fondul Social European, cu Fondul pentru Pescuit, cu Fondul pentru Afaceri Interne și Securitate, cu Fondul Social pentru Climă… Practic, toate fondurile astea care erau implementate în parteneriat cu statele membre, pe diverse tipuri de programe, au fost puse împreună. Într-un program unic, într-un fond unic, care se implementează pe baza unor planuri de parteneriat național și regional. Sunteți puțin familiarizați cu conceptul pentru că ați auzit foarte mult vorbindu-se despre PNRR până acum în România. Viitorul va fi tot un PNRR puțin altfel, care se va chema PPNR — va fi un program de parteneriat la nivel regional și național. Și este un plan în care statele membre decid cum folosesc această parte din bugetul european, care este o parte consistentă a bugetului. Din 2.000 de miliarde de euro pe care Comisia Europeană i-a propus ca buget pentru 2028–2034, acest PPNR reprezintă 850 de miliarde”, a precizat Dorian Filote.

În ceea ce privește viitorul măsurilor destinate agriculturii, Dorian Filote a dat asigurări că schimbarea sistemului de finanțare nu va conduce la eliminarea intervențiilor existente.

Acesta a subliniat că măsurile actuale vor continua să fie aplicate, urmând să fie modificată doar arhitectura financiară, nu și intervențiile propriu-zise. Astfel, măsurile de agromediu, cele pentru biodiversitate și celelalte intervenții existente nu vor dispărea în cadrul viitorului buget european.