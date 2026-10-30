Sorin Grindeanu cere o nouă rectificare bugetară în noiembrie. Liderul PSD avertizează că situația financiară a României este mai complicată decât pare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că prima rectificare bugetară adoptată în regim de urgență de Guvernul Niculescu asigură finanțarea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului. Liderul social-democrat consideră însă că este necesară o a doua rectificare, la jumătatea lunii noiembrie, pentru clarificarea situației reale a finanțelor publice și identificarea tuturor obligațiilor restante ale statului. Acesta a atras atenția și asupra estimărilor economice pentru 2026, care indică o contracție a economiei, scăderea producției industriale și diminuarea puterii de cumpărare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că statul trebuie să își respecte obligațiile financiare pentru asigurarea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit acestuia, prima rectificare bugetară, adoptată în regim de urgență de Guvernul Niculescu, are rolul de a asigura resursele necesare pentru funcționarea unor domenii importante și pentru achitarea obligațiilor financiare ale statului.

Rectificarea prevede finanțarea medicamentelor și a spitalelor, precum și acoperirea sumelor necesare pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului.

De asemenea, sunt alocate fonduri pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și sistemul de protecție a copilului.

O altă componentă a rectificării vizează plata datoriilor acumulate de stat față de firmele românești. Grindeanu consideră că achitarea acestor obligații reprezintă un prim pas pentru readucerea lichidității în economie.

Liderul PSD a subliniat însă că rezolvarea problemelor financiare imediate nu este suficientă, fiind necesară și o evaluare completă a situației bugetare a României.

„Statul trebuie să își onoreze obligațiile pentru asigurarea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului. Acesta este sensul primei rectificări bugetare pe care Guvernul Niculescu a adoptat-o astăzi în regim de urgență. Asigurăm finanțarea pentru medicamente și spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Alocăm fondurile pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și protecția copilului. Și începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele românești. Dar nu este suficient să stingem incendiile de moment. Trebuie să știm și care este, cu adevărat, situația financiară a țării”, a scris acesta pe Facebook.

Sorin Grindeanu consideră că Guvernul trebuie să pregătească o nouă rectificare bugetară la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor Institutului Național de Statistică (INS).

Această a doua rectificare ar trebui să clarifice diferențele dintre deficitul bugetar calculat în sistem cash și deficitul determinat potrivit metodologiei europene ESA.

Deficitul cash reflectă diferența dintre veniturile efectiv încasate și plățile efectuate de stat într-o anumită perioadă.

În schimb, deficitul ESA include obligațiile și cheltuielile statului recunoscute în contabilitate potrivit regulilor europene, inclusiv sumele care nu au fost încă achitate.

Președintele PSD a explicat că un deficit cash mai redus nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația finanțelor publice s-a îmbunătățit.

Pentru a ilustra această diferență, Grindeanu a prezentat exemplul unei familii care nu își achită ratele timp de șase luni. Într-o asemenea situație, familia poate avea temporar mai mulți bani disponibili, însă obligațiile financiare continuă să existe, fiind doar amânate.

Același principiu se aplică și bugetului de stat, unde întârzierea plăților poate influența nivelul deficitului cash fără să elimine datoriile acumulate.

„De aceea, este necesară și a doua rectificare, la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor INS. Această rectificare trebuie să facă un lucru fundamental: să pună față în față deficitul cash, adică banii plătiți efectiv, și deficitul ESA, care reflectă obligațiile și cheltuielile statului recunoscute contabil potrivit metodologiei europene, inclusiv pe cele care nu au fost încă plătite”, a mai scris acesta.

În mesajul său, liderul PSD a formulat și critici la adresa lui Ilie Bolojan, insistând că facturile neachitate nu pot fi considerate economii bugetare.

Grindeanu a adresat această explicație inclusiv celor pe care îi asociază cu propaganda politică de dreapta, susținând că reducerea temporară a plăților nu trebuie confundată cu îmbunătățirea situației financiare.

În opinia sa, a doua rectificare bugetară trebuie să prezinte transparent toate informațiile referitoare la plățile efectuate, obligațiile rămase neachitate și cheltuielile deja înregistrate în contabilitatea europeană.

Scopul acestei evaluări ar fi stabilirea situației reale a finanțelor publice, astfel încât autoritățile să poată identifica atât obligațiile achitate, cât și datoriile care continuă să apese asupra bugetului.

Președintele PSD consideră că toate datoriile statului trebuie aduse la zi, fără ca obligațiile restante să fie utilizate pentru a prezenta o imagine mai favorabilă a deficitului bugetar.

„Vreau să explic foarte simplu, inclusiv pentru propaganda de dreapta, de ce este important acest lucru. Dacă o familie nu își plătește ratele timp de șase luni, poate părea că are mai mulți bani în buzunar. Dar asta NU înseamnă că a scăpat de datorii. Înseamnă doar că a amânat plata unor obligații. La fel se întâmplă și cu bugetul statului: un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit. Sper că acum este suficient de clar și pentru domnul Bolojan: facturile neplătite nu înseamnă economii!”, a scris Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că solicitările sale nu reprezintă un conflict cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Liderul social-democrat consideră însă că ministrul trebuie să prezinte toate facturile restante și obligațiile financiare neachitate ale statului, indiferent de domeniul din care provin.

Printre acestea se numără sumele datorate pentru concediile medicale, rambursările de TVA, compensările din sectorul energetic și lucrările de investiții.

Grindeanu solicită identificarea tuturor acestor obligații, fără excepții, pentru ca situația financiară a statului să fie cunoscută integral.

Potrivit acestuia, prezentarea transparentă a datoriilor ar permite cetățenilor să înțeleagă situația de la care pornește România și condițiile în care va fi construit bugetul pentru anul 2027.

Clarificarea obligațiilor restante este considerată de liderul PSD o etapă necesară înaintea stabilirii viitoarelor priorități bugetare și economice.

„De aceea, a doua rectificare trebuie să arate transparent ce s-a plătit, ce obligații au rămas neachitate, ce cheltuieli sunt deja recunoscute în contabilitatea europeană și care este situația reală a finanțelor publice. Toate datoriile statului trebuie plătite la zi! Nu este vorba despre un conflict cu ministrul de Finanțe. Domnul Nazare trebuie să scoată la suprafață toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiții. Tot! Astfel, toți românii vor ști de unde plecăm și pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor. Trebuie să facem acest lucru pentru că datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză confirmă efectele economice ale politicilor din ultima perioadă: economia este estimată să scadă cu 0,4% în 2026, producția industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3% – cea mai mare scădere de după criza financiară”, notează Grindeanu.

Sorin Grindeanu și-a argumentat solicitările și prin evoluțiile economice prezentate în datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Potrivit estimărilor invocate de liderul PSD, economia României ar urma să înregistreze o contracție de 0,4% în 2026.

În același timp, producția industrială este estimată să scadă cu 3,3%, ceea ce indică dificultăți în sectorul productiv.

O altă evoluție semnalată de Grindeanu privește puterea de cumpărare a salariului mediu net, pentru care este anticipată o diminuare de 3,3%.

Președintele PSD a caracterizat această reducere drept cea mai mare scădere a puterii de cumpărare de după criza financiară.

În evaluarea sa, România se confruntă cu o economie în contracție, o inflație mai ridicată și o depreciere a leului.

Grindeanu consideră că populația și companiile au suportat costurile politicilor de austeritate aplicate în ultima perioadă, fără ca reformele promise și măsurile de relansare economică să producă rezultatele așteptate.

Liderul PSD a prezentat aceste evoluții drept consecințe ale direcției economice urmate până în prezent și a insistat asupra necesității schimbării politicilor guvernamentale.

„Avem o economie în contracție, inflație mai mare și un leu mai slab. Românii și companiile au suportat costul austerității, dar reformele promise și relansarea economică nu s-au materializat. Am spus că România are nevoie de o schimbare de direcție. Nu am intrat la guvernare ca să administrăm blocajele și să le explicăm oamenilor de ce trebuie să suporte noi sacrificii. Am intrat pentru a găsi soluții, pentru a proteja veniturile oamenilor și pentru a reporni economia”, a spus șeful PSD.

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu a reafirmat că România are nevoie de o schimbare a direcției economice. Președintele PSD a susținut că participarea social-democraților la guvernare are ca obiectiv identificarea unor soluții pentru problemele economice, protejarea veniturilor populației și repornirea economiei.

„Trebuie să știm exact de unde plecăm, să ne plătim obligațiile și să trecem apoi de la austeritatea de dreapta la relansare economică. Obiectivul nostru este simplu: o economie care produce mai mult, companii care pot investi și locuri de muncă mai bine plătite”, a conchis Grindeanu.

Mesajul poate fi vizualizat aici.