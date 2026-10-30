DAN AIR avertizează că unele zboruri ar putea fi anulate. Peste 850.000 de euro ar fi fost blocați de procesatorul de plăți

Compania aeriană românească DAN AIR acuză procesatorul de plăți NETOPIA Financial Services că a oprit transferul încasărilor din vânzarea biletelor, în valoare de peste 850.000 de euro, și avertizează că unele zboruri ar putea fi anulate. Operatorul aerian, care a solicitat deschiderea procedurii insolvenței săptămâna trecută, cere demisia conducerii NETOPIA și a directorului general al Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, pe care îl acuză de presiuni pentru achitarea unor datorii mai vechi.

NETOPIA susține că prioritatea sa este protejarea pasagerilor care au plătit biletele cu cardul și care își pot recupera banii prin procedura de chargeback dacă zborurile sunt anulate. În paralel, conducerea Aeroportului Bacău anunță că va analiza instrumentele legale disponibile pentru prevenirea acumulării unor noi datorii.

Într-un comunicat transmis joi, 29 octombrie, DAN AIR a susținut că NETOPIA Financial Services, procesatorul plăților online cu cardul pentru biletele de avion, a oprit decontările fără notificare prealabilă, deși continuă să încaseze banii pasagerilor în numele companiei aeriene.

Potrivit operatorului, sumele reținute depășesc 850.000 de euro și erau destinate plății combustibilului, taxelor aeroportuare și serviciilor de navigație aeriană.

DAN AIR afirmă că, de la blocarea decontărilor, și-a continuat zborurile folosind rezervele proprii și a achitat integral combustibilul și celelalte costuri operaționale. Compania susține că face în continuare toate eforturile pentru a evita anulările, însă situația devine tot mai dificilă deoarece încasările din vânzarea biletelor, destinate finanțării zborurilor, sunt reținute de procesatorul de plăți.

În cazul în care vor exista anulări, deciziile vor fi luate strict înaintea zborurilor respective. Pasagerii vor fi informați direct și vor beneficia de drepturile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004, potrivit companiei aeriene.

DAN AIR își întemeiază o parte dintre acuzații pe o hotărâre a Tribunalului Ilfov din 23 octombrie, prin care au fost suspendate provizoriu executările silite asupra bunurilor companiei până la soluționarea cererii de insolvență.

Operatorul aerian consideră că reținerea integrală a încasărilor de către NETOPIA funcționează ca o poprire mascată, întrucât banii sunt blocați fără un titlu executoriu și fără o procedură judiciară, în condițiile în care instanța a suspendat executările silite.

Compania a solicitat Tribunalului București emiterea unei ordonanțe președințiale prin care NETOPIA să fie obligată să reia decontările și să achite sumele reținute. Dosarul a fost înregistrat pe 28 octombrie, iar primul termen a fost stabilit pentru 6 noiembrie. DAN AIR a anunțat că a cerut urgentarea procedurii și preschimbarea termenului.

Potrivit companiei aeriene, NETOPIA și-a justificat decizia prin dorința de a se proteja de eventuale riscuri viitoare, după experiențele negative cu Bees Airlines, care a operat pentru o perioadă scurtă în România, și cu Anima Wings.

DAN AIR contestă această justificare și susține că operează zboruri regulate de peste trei ani și că, în această perioadă, nu a avut obligații scadente neachitate față de procesatorul de plăți.

Compania afirmă că NETOPIA a solicitat documentele contabile actualizate abia după ce a blocat decontările. DAN AIR recunoaște că refuză să transmită documentele cerute atât timp cât procesatorul nu își respectă angajamentele contractuale, susținând că și-a îndeplinit obligațiile pe întreaga durată a colaborării.

Totodată, operatorul aerian afirmă că riscul invocat de NETOPIA este deja acoperit prin garanțiile contractuale dintre cele două companii.

Administratorul DAN AIR, Matt Ian David, a susținut că banii plătiți de pasageri pentru bilete trebuie să fie utilizați pentru operarea zborurilor. Compania a anunțat că va continua să depună eforturi pentru desfășurarea curselor, că va apăra drepturile pasagerilor în instanță și că va solicita sprijinul autorităților pentru remedierea situației.

NETOPIA Payments a declarat pentru HotNews că prioritatea sa este protejarea pasagerilor care au achitat biletele cu cardul.

Compania de plăți a explicat că biletele de avion sunt achitate integral în avans, uneori cu luni înainte de data zborului. În cazul anulării unei curse, pasagerii care au plătit cu cardul pot solicita recuperarea banilor prin procedura de chargeback, prin care NETOPIA restituie sumele către aceștia, indiferent dacă DAN AIR mai dispune sau nu de resursele necesare pentru a-i despăgubi.

NETOPIA nu a confirmat și nici nu a infirmat suma de peste 850.000 de euro invocată de compania aeriană, potrivit publicației menționate. De asemenea, nu a comentat hotărârea prin care instanța a suspendat provizoriu executările silite asupra bunurilor DAN AIR.

În același comunicat din 29 octombrie, DAN AIR a formulat acuzații și la adresa Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, una dintre cele două baze ale companiei aeriene.

Operatorul susține că a achitat pe 26 octombrie suma de 100.000 de lei, reprezentând aproximativ 10% din datoria față de aeroport. Cu toate acestea, conducerea aeroportului ar fi solicitat o nouă plată până la sfârșitul săptămânii, pentru continuarea serviciilor de handling, deși cunoștea situația blocării încasărilor de către NETOPIA.

Potrivit DAN AIR, directorul general al aeroportului ar fi lăsat să se înțeleagă că o eventuală încetare a operațiunilor companiei nu ar avea consecințe deosebite pentru aeroport. Operatorul aerian consideră că o asemenea poziție ignoră efectele pe care dispariția unui operator le poate avea asupra pieței.

DAN AIR susține că solicitările aeroportului contravin procedurilor de prevenire a insolvenței și planului său de reorganizare și echivalează cu o formă de executare silită suspendată de instanță.

Compania avertizează că dispariția sa ar reduce semnificativ conectivitatea aeriană a zonei Bacău și concurența, în detrimentul pasagerilor din Moldova. În opinia sa, dezvoltarea unui aeroport depinde de atragerea unui număr cât mai mare de operatori aerieni.

În acest context, DAN AIR a cerut demisia conducerii executive a NETOPIA Financial Services SA și a directorului general al Aeroportului Bacău.

Radu Bezniuc, administratorul executiv al Regiei Autonome Aeroport Internațional George Enescu Bacău, a precizat pentru publicația menționată că decizia privind măsurile care vor fi luate nu îi aparține exclusiv.

Potrivit acestuia, Consiliul de Administrație al regiei urmează să se întrunească luni pentru a discuta instrumentele legale pe care aeroportul le poate utiliza pentru a preveni acumularea unor noi datorii. Bezniuc a invocat experiența aeroportului cu Blue Air și a precizat că scopul este protejarea drepturilor patrimoniale ale regiei. Deciziile Consiliului de Administrație urmează să fie comunicate public.

Întrebat despre acuzațiile privind presiunile exercitate asupra DAN AIR, administratorul executiv a refuzat să comenteze, precizând că își îndeplinește atribuțiile în baza contractului de mandat încheiat cu autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Bacău.

DAN AIR a solicitat deschiderea procedurii insolvenței pe 22 octombrie, la Tribunalul Ilfov. A doua zi, într-un dosar asociat în care NETOPIA figurează ca unic pârât, instanța a admis cererea companiei și a suspendat provizoriu executările silite asupra bunurilor sale până la pronunțarea unei hotărâri asupra cererii de insolvență.

Hotărârea este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.

Pe 26 octombrie, Tribunalul Ilfov a admis excepția necompetenței teritoriale și a trimis cererea de insolvență la Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, potrivit portalului instanțelor. Hotărârea de declinare a competenței este definitivă. Suspendarea executărilor silite rămâne însă în vigoare până când instanța se pronunță asupra cererii de insolvență.

În dosarul de insolvență figurează zece creditori. Printre aceștia se numără Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, trei entități ale grupului Aviator, care deține aeronavele operate de DAN AIR, firmele de despăgubiri pentru pasageri Air Claim și Badger Claim, compania de servicii aeroportuare Uplift Airport Services, Settlepoint, precum și persoanele fizice Iuhas Sorin Dan și Miclea Anda-Veronica.

Potrivit datelor financiare citate de presă la momentul solicitării insolvenței, DAN AIR a încheiat anul 2025 cu datorii totale de peste 126 de milioane de lei. Compania are și o datorie de aproximativ 10 milioane de euro către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru certificate de emisii, potrivit Romania Insider.

DAN AIR este a doua companie aeriană românească ce solicită intrarea în insolvență în această toamnă, după AnimaWings, a cărei primă cerere a fost respinsă de Tribunalul București pe 14 octombrie.

DAN AIR transmite că biletele deja cumpărate rămân valabile și că zborurile sunt operate conform programului până la apariția unei comunicări oficiale contrare.

Compania le recomandă pasagerilor să verifice dacă adresa de e-mail și numărul de telefon din rezervare sunt corecte, pentru a putea fi informați în cazul unor modificări.

Pasagerii care au plătit cu cardul și ale căror zboruri sunt anulate pot solicita rambursarea banilor prin procedura de chargeback, inițiată la banca emitentă a cardului.