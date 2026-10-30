Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța. Protestele din 31 octombrie ar putea provoca blocaje și perturbări ale transporturilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Franța sau intenționează să ajungă în această țară sâmbătă, 31 octombrie. Protestele anunțate în mai multe orașe ar putea provoca blocaje rutiere și perturbări ale transportului public, feroviar și aerian. Autoritățile recomandă verificarea informațiilor despre trafic și a orarelor de călătorie înainte de plecare.

Potrivit atenționării transmise de Ministerul Afacerilor Externe, sâmbătă, 31 octombrie, sunt anunțate manifestații în mai multe orașe din Franța, inclusiv în zonele centrale.

Protestele ar putea fi însoțite de acțiuni de blocare a unor intersecții, sensuri giratorii, benzinării, noduri feroviare și depozite petroliere.

Autoritățile române avertizează că aceste acțiuni pot afecta circulația rutieră, transportul public și serviciile feroviare sau aeriene, în special în marile orașe și în zonele vizate de apelurile la blocaje.

Românii care urmează să călătorească în Franța sau să tranziteze teritoriul acestei țări sunt sfătuiți să urmărească informațiile actualizate despre circulație, pentru a identifica eventualele întârzieri sau modificări ale traseelor.

MAE recomandă consultarea permanentă a informațiilor publicate de operatorii de transport din Franța.

Pentru călătoriile cu trenul, cetățenii români pot utiliza aplicația SNCF Connect și site-ul oficial al companiei feroviare SNCF. Acestea oferă informații actualizate despre circulația trenurilor și previziuni privind eventualele perturbări ale serviciilor feroviare.

În Paris și în regiunea pariziană, situația transportului public poate fi verificată prin aplicația Bonjour RATP, care prezintă perturbările în timp real și propune rute alternative.

„Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic”, precizează MAE.

Informațiile despre circulația metroului, autobuzelor și a celorlalte mijloace de transport administrate de RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial al operatorului.

Atenționarea MAE vizează și persoanele care au programate călătorii cu avionul.

În contextul protestelor, transportul aerian ar putea fi afectat de întârzieri sau modificări ale orarelor de zbor.

Ministerul recomandă pasagerilor să consulte informațiile publicate de aeroporturile din localitățile franceze de plecare sau de destinație, precum și comunicările companiilor aeriene cu care urmează să călătorească.

Verificările sunt recomandate înaintea deplasării către aeroport, pentru a identifica eventualele schimbări de program.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Paris la numerele de telefon +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, MAE pune la dispoziție și telefoanele de permanență ale reprezentanțelor consulare ale României din Franța.

Reprezentanță consulară Telefon de permanență Consulatul General al României la Paris +33 6 80 71 37 29 Consulatul General al României la Marsilia +33 6 10 02 71 64 Consulatul General al României la Lyon +33 6 43 62 77 36 Consulatul General al României la Strasbourg +33 6 27 05 00 22

Românii sunt sfătuiți să contacteze reprezentanța consulară corespunzătoare circumscripției în care se află.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă și consultarea informațiilor publicate pe site-urile misiunilor diplomatice și consulare ale României din Franța, precum și pe portalul oficial al instituției.

De asemenea, cetățenii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru deplasările în afara României.