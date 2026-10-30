Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța. Protestele din 31 octombrie ar putea provoca blocaje și perturbări ale transporturilor
SURSA FOTO: Dreamstime
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Franța sau intenționează să ajungă în această țară sâmbătă, 31 octombrie. Protestele anunțate în mai multe orașe ar putea provoca blocaje rutiere și perturbări ale transportului public, feroviar și aerian. Autoritățile recomandă verificarea informațiilor despre trafic și a orarelor de călătorie înainte de plecare.
Protestele din Franța ar putea bloca intersecții, benzinării și noduri feroviare
Potrivit atenționării transmise de Ministerul Afacerilor Externe, sâmbătă, 31 octombrie, sunt anunțate manifestații în mai multe orașe din Franța, inclusiv în zonele centrale.
Protestele ar putea fi însoțite de acțiuni de blocare a unor intersecții, sensuri giratorii, benzinării, noduri feroviare și depozite petroliere.
Autoritățile române avertizează că aceste acțiuni pot afecta circulația rutieră, transportul public și serviciile feroviare sau aeriene, în special în marile orașe și în zonele vizate de apelurile la blocaje.
Românii care urmează să călătorească în Franța sau să tranziteze teritoriul acestei țări sunt sfătuiți să urmărească informațiile actualizate despre circulație, pentru a identifica eventualele întârzieri sau modificări ale traseelor.
Cum pot verifica românii circulația trenurilor și a transportului public din Paris
MAE recomandă consultarea permanentă a informațiilor publicate de operatorii de transport din Franța.
Pentru călătoriile cu trenul, cetățenii români pot utiliza aplicația SNCF Connect și site-ul oficial al companiei feroviare SNCF. Acestea oferă informații actualizate despre circulația trenurilor și previziuni privind eventualele perturbări ale serviciilor feroviare.
În Paris și în regiunea pariziană, situația transportului public poate fi verificată prin aplicația Bonjour RATP, care prezintă perturbările în timp real și propune rute alternative.
„Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic”, precizează MAE.
Informațiile despre circulația metroului, autobuzelor și a celorlalte mijloace de transport administrate de RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial al operatorului.
Zborurile către și dinspre Franța ar putea suferi modificări de program
Atenționarea MAE vizează și persoanele care au programate călătorii cu avionul.
În contextul protestelor, transportul aerian ar putea fi afectat de întârzieri sau modificări ale orarelor de zbor.
Ministerul recomandă pasagerilor să consulte informațiile publicate de aeroporturile din localitățile franceze de plecare sau de destinație, precum și comunicările companiilor aeriene cu care urmează să călătorească.
Verificările sunt recomandate înaintea deplasării către aeroport, pentru a identifica eventualele schimbări de program.
Numerele de telefon la care românii pot solicita asistență consulară în Franța
Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Paris la numerele de telefon +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55.
Pentru situații dificile, speciale sau urgente, MAE pune la dispoziție și telefoanele de permanență ale reprezentanțelor consulare ale României din Franța.
|Reprezentanță consulară
|Telefon de permanență
|Consulatul General al României la Paris
|+33 6 80 71 37 29
|Consulatul General al României la Marsilia
|+33 6 10 02 71 64
|Consulatul General al României la Lyon
|+33 6 43 62 77 36
|Consulatul General al României la Strasbourg
|+33 6 27 05 00 22
Românii sunt sfătuiți să contacteze reprezentanța consulară corespunzătoare circumscripției în care se află.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă și consultarea informațiilor publicate pe site-urile misiunilor diplomatice și consulare ale României din Franța, precum și pe portalul oficial al instituției.
De asemenea, cetățenii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru deplasările în afara României.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.