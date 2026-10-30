Finlanda va înființa un centru de operațiuni spațiale militare în 2027. Va coopera cu NATO

Spațiul cosmic devine o nouă componentă a strategiei de apărare a Finlandei. Autoritățile de la Helsinki pregătesc o structură militară specializată, care va lucra împreună cu NATO și va coordona operațiunile spațiale.

Finlanda va înființa un centru de operațiuni spațiale militare la sediul Forțelor Aeriene Finlandeze din Tikkakoski, începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat, vineri, ministrul Apărării din Finlanda, Antti Häkkänen. Noua structură va avea rolul de a coordona și supraveghea activitățile spațiale ale forțelor de apărare finlandeze.

Potrivit lui, centrul se va ocupa de dezvoltarea, planificarea și operarea capacităților militare spațiale. De asemenea, va coordona cooperarea cu NATO și cu țările partenere ale Finlandei.

La început, centrul va avea aproximativ 20 de angajați, atât militari, cât și civili. Numărul acestora este estimat să crească în următorii ani, pe măsură ce activitatea structurii se va extinde.

Häkkänen a declarat că înființarea centrului face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a capacităților de apărare ale Finlandei, în condițiile în care spațiul cosmic devine un domeniu operațional tot mai important.

Capacitățile spațiale militare ale Finlandei se bazează, parțial, pe trei sateliți echipați cu radar cu apertură sintetică (SAR), achiziționați de la compania finlandeză ICEYE.

Armata finlandeză urmează să preia controlul operațional asupra sistemului de sateliți în aprilie 2027.