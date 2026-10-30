Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS în noiembrie 2026. Românii pot obține dobânzi de până la 7,75% pentru investițiile în lei

Ministerul Finanțelor lansează cea de-a XI-a ediție a programului de titluri de stat FIDELIS din 2026, destinată persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani. Subscrierile se vor desfășura în perioada 6-13 noiembrie, iar dobânzile oferite ajung la 7,75% pentru emisiunile în lei și la 6,60% pentru cele în euro. Ediția include și două tranșe speciale pentru donatorii de sânge, care beneficiază de praguri minime de subscriere reduse. Veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat sunt neimpozabile.

Ministerul Finanțelor lansează cea de-a XI-a ediție FIDELIS din 2026, program prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat cu dobânzi fixe și scadențe cuprinse între doi și zece ani, în funcție de emisiunea aleasă.

Oferta este destinată persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani. Titlurile de stat vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB) și vor putea fi cumpărate prin intermediul instituțiilor financiare partenere.

Perioada de subscriere este 6-13 noiembrie 2026. Investitorii vor putea alege între emisiunile denominate în lei și cele în euro, în funcție de moneda în care doresc să economisească și de perioada pentru care sunt dispuși să își plaseze banii.

Dobânda maximă oferită în această ediție este de 7,75% pe an pentru titlurile în lei cu scadența la zece ani. În cazul emisiunilor în euro, randamentul maxim ajunge la 6,60% pe an, tot pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Oferta din noiembrie include și două tranșe speciale, una în lei și cealaltă în euro, dedicate persoanelor care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 iunie 2026.

Investitorii care aleg emisiunile FIDELIS în lei au la dispoziție patru variante, cu dobânzi și scadențe diferite.

Pentru titlurile cu scadența la doi ani, dobânda anuală este de 6,60%. Persoanele care se încadrează în categoria donatorilor de sânge pot opta pentru tranșa specială cu aceeași scadență, pentru care dobânda ajunge la 7,60%.

Pentru investițiile pe termen mai lung, Ministerul Finanțelor oferă o dobândă de 7,15% pentru titlurile cu scadența la patru ani.

Cea mai mare dobândă din această ediție este disponibilă pentru emisiunile în lei cu scadența la zece ani. În cazul acestora, investitorii beneficiază de o dobândă anuală de 7,75%.

Prin urmare, oferta în lei cuprinde următoarele variante:

6,60% pe an pentru titlurile cu scadența la doi ani;

pentru titlurile cu scadența la doi ani; 7,60% pe an pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la doi ani;

pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la doi ani; 7,15% pe an pentru titlurile cu scadența la patru ani;

pentru titlurile cu scadența la patru ani; 7,75% pe an pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Dobânzile sunt stabilite în funcție de emisiunea aleasă, iar perioada de investiție variază între doi și zece ani.

Persoanele care preferă să investească în moneda europeană pot alege dintre trei variante de titluri FIDELIS, cu scadențe de trei și zece ani.

Pentru emisiunile obișnuite cu scadența la trei ani, dobânda anuală este de 4,50%.

Donatorii de sânge eligibili beneficiază de o tranșă specială în euro, cu aceeași scadență de trei ani, dar cu o dobândă mai mare, de 5,50% pe an.

Pentru cei care aleg să investească pe o perioadă de zece ani, dobânda anuală oferită este de 6,60%. Aceasta reprezintă cea mai mare dobândă disponibilă în cadrul emisiunilor denominate în euro din ediția din noiembrie.

Oferta în euro cuprinde, astfel, următoarele variante:

4,50% pe an pentru titlurile cu scadența la trei ani;

pentru titlurile cu scadența la trei ani; 5,50% pe an pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la trei ani;

pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la trei ani; 6,60% pe an pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Investitorii pot compara dobânzile și scadențele disponibile înainte de a decide ce emisiune corespunde cel mai bine obiectivelor lor financiare.

Ediția FIDELIS din noiembrie 2026 include două tranșe speciale pentru persoanele care au donat sânge începând cu 1 iunie 2026 și pot prezenta documentele necesare pentru a dovedi acest lucru.

Aceste tranșe oferă atât dobânzi speciale, cât și praguri minime de subscriere mai mici decât cele aplicate emisiunilor obișnuite.

Pentru titlurile în lei, donatorii de sânge beneficiază de o dobândă anuală de 7,60%, cu scadența la doi ani.

În cazul acestei tranșe, suma minimă necesară pentru subscriere este de 500 de lei, față de pragul obișnuit de 5.000 de lei. Valoarea maximă care poate fi investită prin această emisiune este de 100.000 de lei.

Pentru tranșa specială în euro, dobânda anuală este de 5,50%, iar scadența este de trei ani.

Pragul minim de subscriere pentru această variantă este de 100 de euro, comparativ cu 1.000 de euro în cazul emisiunilor obișnuite. Investiția maximă permisă prin tranșa dedicată donatorilor este de 20.000 de euro.

Prin reducerea pragurilor minime, programul permite persoanelor eligibile să investească sume mai mici decât cele necesare pentru accesarea tranșelor obișnuite.

Subscrierile pentru ediția din noiembrie se desfășoară în perioada 6-13 noiembrie 2026, prin intermediul instituțiilor financiare partenere ale Ministerului Finanțelor.

Investitorii pot cumpăra titluri de stat prin BT Capital Partners, Salt Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele denominate în moneda europeană.

Pentru tranșele obișnuite, investiția minimă este de 5.000 de lei în cazul emisiunilor în lei și de 1.000 de euro pentru cele în euro.

Aceste praguri sunt diferite de cele aplicate tranșelor speciale pentru donatorii de sânge, unde subscrierea minimă este de 500 de lei, respectiv 100 de euro.

Investitorii trebuie să țină cont de aceste condiții atunci când aleg emisiunea în care doresc să plaseze banii.

Un aspect important al programului este faptul că titlurile de stat FIDELIS sunt listate la Bursa de Valori București. Prin urmare, investitorii au posibilitatea de a le vinde înainte de data scadenței, dacă au nevoie de bani sau doresc să își modifice strategia de investiții.

Vânzarea anticipată se realizează la prețul existent pe piață în momentul tranzacției. Astfel, suma obținută poate depinde de prețul la care sunt tranzacționate titlurile în acel moment.

Pe lângă posibilitatea tranzacționării înainte de scadență, programul oferă și un avantaj fiscal: veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat FIDELIS nu sunt impozitate.

Acest regim de neimpozitare se aplică veniturilor obținute din titlurile de stat, fiind un element de luat în considerare atunci când investitorii compară diferitele variante de economisire și investiție.

Noua ediție FIDELIS este disponibilă persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit 18 ani, iar subscrierile se desfășoară între 6 și 13 noiembrie 2026.

Pentru emisiunile în lei, dobânzile variază între 6,60% și 7,75%, în funcție de scadență și de categoria de investitori. În cazul emisiunilor în euro, dobânzile sunt cuprinse între 4,50% și 6,60%.

Donatorii de sânge care pot dovedi o donare realizată începând cu 1 iunie 2026 beneficiază de dobânzi de 7,60% în lei și 5,50% în euro, precum și de praguri minime de subscriere reduse.

Titlurile au o valoare nominală de 100 de lei sau 100 de euro, în funcție de moneda emisiunii, și sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce permite vânzarea lor înainte de scadență la prețul pieței.

Veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat FIDELIS sunt neimpozabile. Investitorii pot realiza subscrieri prin instituțiile financiare partenere în perioada 6-13 noiembrie 2026, alegând dintre emisiunile în lei și euro, în funcție de dobândă, scadență și suma disponibilă pentru investiție.