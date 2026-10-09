Românii au investit aproape 243 de milioane de euro în titlurile de stat Fidelis. Obligațiunile în euro au atras cele mai multe subscrieri

Interesul investitorilor pentru titlurile de stat Fidelis a crescut în octombrie, valoarea subscrierilor ajungând la 242,92 milioane de euro, cu aproape 50% peste nivelul din septembrie. Cea mai mare parte a banilor a fost direcționată către obligațiunile denominate în euro, care au reprezentat peste trei sferturi din valoarea totală a subscrierilor.

La încheierea perioadei de subscriere, în sistemul Bursei de Valori București (BVB) au fost înregistrate peste 14.500 de ordine pentru achiziționarea titlurilor de stat destinate investitorilor individuali.

Oferta Fidelis din octombrie a atras subscrieri în valoare totală de 242,92 milioane de euro, potrivit datelor prezentate de profit.ro. Comparativ cu ediția precedentă, din septembrie, când investitorii au subscris titluri de stat în valoare de 162,04 milioane de euro, participarea a crescut cu 49,91%.

Cu toate acestea, suma atrasă în octombrie a fost cu 2,34% mai mică decât valoarea de 248,73 milioane de euro menționată ca termen de comparație în datele prezentate.

Evoluția interesului pentru obligațiunile guvernamentale a fost influențată și de decizia agenției de evaluare financiară Standard & Poor’s (S&P) de a menține ratingul de țară al României peste categoria speculativă, cunoscută și sub denumirea de „junk”.

Decizia a contribuit la îmbunătățirea sentimentului investitorilor față de piața românească a obligațiunilor și i-a determinat să participe la ofertă pe cei care amânaseră subscrierea în așteptarea evaluării agenției.

Obligațiunile denominate în euro au atras cea mai mare parte a subscrierilor din ediția Fidelis desfășurată în octombrie. Potrivit datelor, 76,04% din valoarea totală a investițiilor a fost direcționată către titlurile de stat în moneda europeană.

Preferința pentru aceste instrumente s-a menținut într-o perioadă caracterizată de deprecierea leului în raport cu euro.

Cea mai căutată emisiune a fost cea denominată în euro, cu maturitate de zece ani și scadență în octombrie 2036.

Titlurile cu simbolul bursier R3610AE oferă o dobândă anuală de 6,60% și au atras subscrieri în valoare de 116,81 milioane de euro. Pentru această emisiune au fost înregistrate aproximativ 5.500 de ordine.

Un interes important a fost înregistrat și pentru obligațiunile în euro cu scadența în octombrie 2029.

Emisiunea R2910CE, care oferă o dobândă anuală de 4,50%, a atras subscrieri în valoare de 59,15 milioane de euro.

Programul Fidelis include și emisiuni dedicate donatorilor de sânge, care beneficiază de dobânzi mai mari. În cadrul ofertei din octombrie, titlurile denominate în euro cu scadența în 2029 și destinate donatorilor de sânge au oferit o dobândă anuală de 5,50%.

Emisiunea, identificată prin simbolul R2910BE, a atras subscrieri în valoare de 8,76 milioane de euro.

Participarea a fost de aproximativ șapte ori mai redusă decât în cazul obligațiunilor în euro cu aceeași scadență, dar cu dobânda standard de 4,50%. Pentru acestea din urmă, valoarea subscrierilor a ajuns la 59,15 milioane de euro.

În cazul titlurilor de stat denominate în lei, investitorii au preferat emisiunile cu scadențe mai apropiate. Cel mai mare interes a fost înregistrat pentru obligațiunile cu maturitate în 2028, care oferă o dobândă anuală de 6,60%.

Emisiunea R2810A a atras subscrieri de 125,48 milioane de lei, echivalentul a 23,48 milioane de euro.

Pentru titlurile cu aceeași scadență, dar destinate donatorilor de sânge, Ministerul Finanțelor a oferit o dobândă anuală de 7,60%. Această emisiune, cu simbolul R2810B, a atras investiții de 52,85 milioane de lei, echivalentul a 9,89 milioane de euro.

Diferența dintre cele două emisiuni a fost de 72,63 milioane de lei în favoarea titlurilor cu dobânda standard.

Investitorii au avut la dispoziție și obligațiuni în lei cu scadențe mai îndepărtate, în 2030 și 2036.

Emisiunea R3010A, cu maturitate în 2030 și dobândă anuală de 7,15%, a atras subscrieri în valoare de 63,32 milioane de lei, echivalentul a 11,85 milioane de euro.

Pentru titlurile cu scadența în 2036, Ministerul Finanțelor a oferit cea mai ridicată dobândă din cadrul emisiunilor denominate în lei, de 7,75% pe an.

Obligațiunile cu simbolul R3610A au cumulat subscrieri de 69,34 milioane de lei, echivalentul a 12,98 milioane de euro.

În comparație, emisiunea în lei cu scadența în 2028 și dobânda de 6,60% a atras 125,48 milioane de lei, fiind cea mai căutată dintre variantele disponibile în moneda națională.