Cum percep angajații români cultura organizațională a companiei în care lucrează?

Cultura organizațională se reflectă prin experiențele de zi cu zi: modul în care managerul gestionează eventualele greșeli, cât de la îndemână îți este să ceri ajutor, felul în care sunt recunoscute meritele și libertatea de a lua decizii. Valorile afișate pe site-ul companiei contează mai puțin decât comportamentele pe care le vezi repetat la birou sau într-o echipă. (P)

În prezent, angajații români se uită tot mai atent la această experiență. Salariul rămâne important, însă relația cu managerul, sentimentul de apartenență, flexibilitatea și respectul cântăresc mult în felul în care este evaluat un loc de muncă.

Un reper relevant este Barometrul Fericirii, realizat la nivel global de Pluxee și The Happiness Index. Ediția 2026 a inclus peste 3.600 de angajați români și a folosit un model de analiză neuroștiințifică pentru a măsura fericirea și implicarea la locul de muncă.

Scorul mediu al fericirii este 7,2, iar cel al implicării ajunge la 7,4. Deși diferența este mică, ea evidențiază un lucru important: angajații pot fi implicați și responsabili la locul de muncă, chiar și atunci când experiența profesională nu le oferă același nivel de satisfacție personală.

Un alt rezultat al studiului Barometrul Fericirii la locul de muncă atrage atenția asupra următoarei supoziții: doar 39% dintre angajați ar recomanda locul lor de muncă. Cu alte cuvinte, performanța poate rămâne ridicată, în timp ce încrederea, apropierea față de companie și dorința de a o prezenta altora se află la un nivel mai modest.

Angajații își formează percepția despre companie prin experiențele concrete de zi cu zi, nu prin valorile prezentate în ședințe. În 2026, câteva situații cotidiene cântăresc în mod special:

O greșeală recunoscută: managerul caută o soluție sau începe imediat să caute un vinovat?

O idee diferită: angajatul poate contrazice decizia fără să fie etichetat drept dificil?

O perioadă aglomerată: volumul de muncă este discutat deschis sau orele suplimentare devin o regulă tăcută?

Un rezultat bun: contribuția este observată sau este tratată ca o obligație firească?

Aceste episoade construiesc percepția de zi cu zi. Un lider care cere feedback, explică deciziile și își recunoaște propriile erori transmite mai mult despre cultură decât un manual intern de câteva zeci de pagini.

Cultura unei companii este percepută diferit în funcție de vârstă. Studiul „Workplace for all. Harta motivației intergeneraționale la locul de muncă”, realizat de Pluxee România împreună cu Ipsos România pe 1.000 de angajați din mediul urban, a comparat prioritățile a patru generații: Z (născuți între 1996 și 2012), Y (1980-1995), X (1966-1979) și Baby Boomers (1945-1965). Toate au în comun nevoia unui salariu corect, dar diferă la ce urmează după el.

Pentru generația Z, un mediu de lucru fără presiune se află pe locul doi în topul priorităților. Pentru generațiile Y și X, stabilitatea locului de muncă cântărește mai mult. Baby Boomers caută, pe lângă stabilitate, o echipă prietenoasă și sentimentul de apartenență.

Diferențele apar și în felul de a comunica. Peste jumătate dintre angajați preferă WhatsApp, indiferent de vârstă. Întâlnirile față în față sunt alegerea a 59% dintre angajații din generația X și a 68% dintre Baby Boomers, față de doar unul din trei tineri din generația Z. Există totuși un punct comun: 44% dintre angajați își doresc un manager care motivează echipa și încurajează inovația, iar doar 5% preferă un lider care decide fără să consulte echipa.

Se văd diferențe și la beneficii. Generația Z menționează asigurarea de viață și finanțarea transportului până la birou, în timp ce generația Y își dorește un pachet variat, cu asigurare de sănătate, card de vacanță, card de masă, pensie privată și beneficii pentru sport. Un pachet identic pentru toți nu mai răspunde acestor nevoi.

Felul în care compania își alege beneficiile transmite un mesaj despre cât de bine își cunoaște angajații și nevoile acestora. Un pachet standard poate fi mai ușor de administrat, dar nu ține cont de faptul că oamenii au priorități și nevoi diferite. Un părinte poate prefera un beneficiu pentru vacanță, un coleg aflat la început de carieră poate aprecia accesul la sport, iar altcineva poate avea nevoie de sprijin pentru cheltuielile zilnice.

Prin soluții de beneficii extrasalariale, precum cardurile de masă, de vacanță și de cadou, dar și platformele care permit personalizarea opțiunilor, Pluxee România oferă companiilor posibilitatea de a răspunde mai bine nevoilor diverse ale angajaților. Atunci când oamenii pot alege beneficiile care li se potrivesc, acestea devin mai utile și mai relevante pentru viața de zi cu zi. Un astfel de instrument nu rezolvă singur problemele de leadership sau de comunicare. Poate însă să completeze o cultură în care autonomia și respectul sunt practicate și în decizii zi de zi. În cazul beneficiilor flexibile, posibilitatea angajatului de a alege transmite un semnal simplu: preferințele personale sunt luate în calcul.

Primul pas este evaluarea constantă a stării de spirit a angajaților, prin sondaje scurte și întrebări relevante. Un chestionar anual, trimis formal și apoi uitat într-un sertar digital, oferă prea puține informații utile. Managerii au nevoie să urmărească evoluția percepțiilor și a nivelului de satisfacție al echipei, mai ales după reorganizări, perioade aglomerate sau modificări ale pachetului de beneficii.

Întrebările bune merg dincolo de satisfacția generală:

Ce îi face pe angajați să recomande compania? În ce situații simt că munca lor nu este recunoscută? Câtă libertate au să ia decizii fără aprobări inutile? Ce beneficiu le este cu adevărat folositor?

Răspunsurile trebuie urmate de acțiuni vizibile. Dacă oamenii oferă feedback și nu văd nicio schimbare, următorul sondaj va primi răspunsuri mai prudente. De asemenea, datele din studiile Pluxee pot ajuta echipele de HR să compare percepții, nevoi și tendințe înainte de a lua decizii.

Prin urmare, cultura organizațională se reflectă în experiențe mici, repetate: o discuție purtată cu mai mult respect, un manager care explică o decizie, un beneficiu ales cu grijă sau o greșeală tratată ca ocazie de învățare. Companiile care urmăresc aceste semnale pot înțelege mai bine de ce oamenii rămân implicați, dar nu recomandă întotdeauna locul în care lucrează.

Referințe și experiențe din comunitate: