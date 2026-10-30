Războiul SUA-Iran umflă profiturile giganților petrolieri. ExxonMobil și Chevron au câștigat zeci de miliarde de dolari

ExxonMobil și Chevron au raportat profituri de 15,4 miliarde de dolari, respectiv 9,9 miliarde de dolari, în trimestrul al treilea din 2026. Rezultatele au fost influențate de scumpirea petrolului și de marjele ridicate de rafinare, pe fondul războiului dintre SUA și Iran.

Marile companii petroliere americane au raportat vineri creșteri semnificative ale profiturilor în trimestrul al treilea din 2026, pe fondul majorării prețurilor petrolului și al marjelor ridicate de rafinare, generate de războiul dintre SUA și Iran.

În perioada iulie-septembrie 2026, ExxonMobil a obținut un profit net de 15,4 miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de cele 7,5 miliarde de dolari înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. La rândul său, Chevron și-a majorat profitul la 9,9 miliarde de dolari, comparativ cu 3,5 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025.

Creșterea profiturilor companiilor americane vine după evoluții similare raportate de marile grupuri petroliere europene, în contextul continuării conflictului dintre SUA și Iran. Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate în sectorul rafinării, unde marjele obținute din transformarea țițeiului în benzină, motorină și alte produse petroliere au crescut puternic în ultimele luni.

În cazul ExxonMobil, marja de rafinare a ajuns la 50,3 dolari pe baril în trimestrul al treilea din 2026, fiind de aproape trei ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

Compania a precizat că a depus eforturi pentru a majora producția de motorină și de alte produse rafinate, în condițiile în care disponibilitatea acestora pe piață a scăzut.

ExxonMobil a explicat că aproximativ 10% din capacitatea globală de rafinare a rămas indisponibilă, pe fondul limitărilor din Rusia și Orientul Mijlociu. Pentru a compensa această situație, compania și-a intensificat activitatea, iar unitățile de prelucrare a țițeiului din rafinăriile de pe coasta Golfului Mexic au funcționat la capacitate maximă.

Chevron a raportat, de asemenea, profituri mai mari în segmentul de explorare și producție (upstream). Cele mai importante creșteri au venit însă din activitățile de rafinare și distribuție (downstream).

Profitul acestui segment a ajuns la 4,9 miliarde de dolari, de peste patru ori mai mare decât în trimestrul al treilea din 2025.

În acest context, organizația neguvernamentală 350.org, care susține dezvoltarea energiei curate și adoptarea unor măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice, a cerut introducerea unor taxe permanente asupra profiturilor excepționale obținute de companiile petroliere. Potrivit organizației, veniturile colectate ar trebui direcționate către consumatori și utilizate pentru finanțarea tranziției energetice.

Reprezentanții 350.org au atras atenția că marile companii petroliere continuă să obțină câștiguri de miliarde de dolari, în timp ce populația se confruntă cu dificultăți în achitarea facturilor la energie și cu efectele fenomenelor meteorologice extreme. Această poziție a fost prezentată de Candice Forten, manager de campanie în SUA al organizației.

Anterior, mai multe companii petroliere europene, printre care TotalEnergies din Franța, BP și Shell din Marea Britanie, Repsol din Spania și Eni din Italia, au raportat creșteri importante ale profitului net. Majorarea cotațiilor petrolului a influențat rezultatele financiare ale companiilor din întregul sector.