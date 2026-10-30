Guvernul pregătește comasarea a 429 de localități. Românii ar putea beneficia de scutiri de taxe și impozite timp de până la cinci ani

Guvernul pregătește comasarea a 429 de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, până în 2028. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că localitățile care acceptă unirea voluntară ar putea beneficia de facilități fiscale și de prioritate la finanțările de la bugetul central. Printre stimulentele analizate se numără acoperirea taxelor și impozitelor locale pentru o perioadă de trei până la cinci ani.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a explicat, într-o intervenție la Digi24, că autoritățile pregătesc stimulente financiare pentru localitățile care aleg să se unească în mod voluntar.

Acestea ar urma să beneficieze de facilități privind taxele și impozitele locale, dar și de acces prioritar la fondurile pentru investiții alocate de la nivel central.

Una dintre variantele analizate presupune constituirea unui fond prin care Ministerul Dezvoltării să acopere, timp de trei până la cinci ani, taxele locale datorate de cetățenii localităților comasate.

„Trebuie să venim cu anumite facilități la scutiri de taxe, impozite pe clădiri și, bineînțeles, și cu partea de investiții, să creăm anumite legături și ei să beneficieze de anumite servicii publice mult mai bune în localitatea respectivă. (…) să creăm un fond în care noi (ministerul n.red) să acoperim o perioadă de 3-5 ani, să acoperim aceste taxe ale dumnealor”, a declarat Alexandru Stoica.

Măsura este deocamdată o propunere, iar condițiile concrete de acordare a facilităților fiscale nu au fost anunțate.

Planul Ministerului Dezvoltării vizează comasarea a 429 de localități cu populații sub 1.500 de locuitori, până în anul 2028.

Reforma ar urma să înceapă printr-o etapă voluntară, în care comunitățile locale vor putea decide dacă acceptă unirea cu alte unități administrativ-teritoriale. Pentru comasarea voluntară va fi necesară organizarea unor referendumuri locale.

Potrivit ministrului, din martie 2027 comasarea ar urma să devină obligatorie, iar în această etapă referendumurile nu ar mai fi necesare.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat criteriile pe baza cărora vor fi selectate localitățile care vor trebui să se comaseze obligatoriu.

Una dintre principalele întrebări privind reforma administrativă este legată de viitorul angajaților din primăriile care vor dispărea în urma comasărilor.

Alexandru Stoica susține că o parte importantă dintre aceștia ar putea fi preluați de noile administrații, deoarece unitățile administrativ-teritoriale rezultate din unire vor avea o populație mai mare și, implicit, posibilitatea de a funcționa cu mai mulți salariați.

„Automat, devenind și localitatea mai mare, poate să-și absoarbă din numărul de angajați, să treacă de un anumit prag. De exemplu, dacă trebuie să aibă pe grilă acum 14 angajați, după comasare este posibil să mai ia încă 4, 5 sau 6 angajați care trec în localitatea vecină”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă reforma va presupune și disponibilizări, acesta nu a oferit un răspuns categoric.

„E ca și cum noi, la minister, facem o reorganizare, unificăm mai multe direcții și vedem care angajați rămân. Câți sunt în pragul pensiei sau se mută la alte direcții. Eu zic că se va face o echilibrare”, a declarat Alexandru Stoica.

În privința economiilor bugetare, ministrul consideră că reducerea personalului se poate realiza treptat, prin pensionări și plecări voluntare, fără a fi necesare concedieri imediate.

Acesta a invocat o analiză potrivit căreia câteva zeci de mii de angajați ar urma să părăsească sistemul public în următorii patru sau cinci ani.

„Din analizele pe care le avem și noi la minister, mulți oameni pleacă natural din sistem, adică la pensie. Important e dacă mai angajăm sau nu mai angajăm. E posibil să avem un surplus undeva și să avem un deficit în altă parte, atâta timp cât oamenii pleacă natural … Era o analiză că, în următorii 4-5 ani vor pleca undeva la câteva zeci de mii de oameni din sistemul public. Deci nu trebuie să spunem neapărat că gata, îi dăm afară. Și eu mizez că și în aceste localități se va întâmpla la fel, natural vor ieși din sistem foarte mulți oameni”, a explicat ministrul.

Declarațiile nu clarifică însă numărul posturilor care vor fi eliminate efectiv în urma comasărilor și nici economiile bugetare estimate.

Comasarea localităților presupune și reducerea numărului de funcții de primar, o problemă care a îngreunat încercările anterioare de reorganizare administrativă.

Întrebat cum intenționează să convingă edilii să accepte desființarea primăriilor pe care le conduc, Alexandru Stoica a arătat că o parte dintre primarii localităților mici sunt deja pensionari sau se apropie de retragerea din activitate.

„Avem și primari care sunt la pensie, care nu vor să mai candideze. Sunt diferite categorii, mai ales în localitățile mici, unde ponderea este puțin mai mare spre cei care sunt la pensie”, a declarat ministrul.

Acesta mizează astfel și pe retragerea voluntară a unor edili pentru a facilita procesul de reorganizare administrativă.

Reforma administrativă a devenit și un subiect de discuție în cadrul coaliției de guvernare.

După anunțarea începerii comasărilor voluntare, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că îi va solicita premierului Luca Niculescu să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului pentru reforma administrativă.

Demersul ar urma să includă și comasarea obligatorie a unor comune.

În prezent, nu au fost prezentate criteriile pentru această etapă a reformei și nici forma finală a mecanismului prin care localitățile care acceptă comasarea voluntară vor primi facilități fiscale și finanțări prioritare.