Devierea traficului de pe A10 pe DN1: De ce nu pot circula mașinile pe autostradă în timpul lucrărilor de consolidare

Devierea circulației de pe Autostrada A10 pe DN1 în timpul lucrărilor de consolidare a stârnit întrebări legate de alegerea acestui traseu. CNAIR ne explică de ce nu pot fi menținute ambele sensuri de mers pe o singură cale a autostrăzii și ce s-ar putea întâmpla dacă șoferii ar circula în continuare prin zona șantierului.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a explicat de ce a ales devierea circulației pe DN1 în timpul lucrărilor de consolidare de pe Autostrada A10, în locul menținerii traficului în ambele sensuri pe o singură cale. Instituția avertizează că această alternativă ar putea pune în pericol siguranța rutieră și ar îngreuna desfășurarea lucrărilor.

Potrivit CNAIR, menținerea circulației pe autostradă, în zona în care se desfășoară intervențiile, ar implica riscul cedării ambelor căi de rulare. În plus, ar apărea mai multe probleme logistice și operaționale, care ar putea afecta atât traficul, cât și stabilitatea infrastructurii.

Un prim risc ar fi formarea unor ambuteiaje, provocate de reducerea vitezei de la 130 km/h la 30 km/h pe o distanță de aproximativ 10 kilometri. CNAIR consideră că trecerea bruscă la o viteză mult mai mică ar putea bloca traficul, în special în orele de vârf, transformând sectorul de autostradă într-un punct de congestionare.

O altă problemă ar fi vibrațiile produse de utilajele grele folosite pe șantier. Picamerele, compactoarele și excavatoarele generează vibrații în timpul lucrărilor de decopertare, care ar putea accelera degradarea benzii pe care se desfășoară în continuare circulația, chiar dacă șoferii respectă limita de viteză impusă.

CNAIR atrage atenția și asupra dificultăților care ar apărea în cazul unei pene sau al unei avarii. Pe un sector cu restricții și lucrări, lipsa unei benzi de urgență utilizabile ar putea duce la blocarea completă a circulației dacă un camion sau un autoturism ar rămâne imobilizat. În asemenea situații, echipajele de intervenție și platformele de tractare ar ajunge cu dificultate la vehiculele afectate.

Instituția mai avertizează că menținerea unei viteze de numai 30 km/h pe o distanță de 10 kilometri ar fi dificil de controlat. Nerespectarea restricțiilor de către unii șoferi ar putea provoca frânări bruște, tamponări și șocuri suplimentare asupra structurii de drum deja afectate.

Un alt motiv invocat de CNAIR este riscul infiltrațiilor de apă. Întrucât zona prezintă deja fisuri asociate cu probleme provocate de apă și alunecări de teren, lucrările de săpătură ar putea expune straturile inferioare ale infrastructurii. În cazul unor ploi abundente, apa ar putea pătrunde mai repede sub calea pe care se circulă, afectându-i suplimentar stabilitatea.

CNAIR susține că devierea traficului pe DN1 este necesară pentru a permite desfășurarea lucrărilor de consolidare fără menținerea circulației pe o structură rutieră vulnerabilă.