UE ar putea încasa 6 miliarde de euro anual din taxele pentru coletele Shein și Temu

Uniunea Europeană estimează că noile taxe aplicate coletelor ieftine comandate de pe platforme precum Shein și Temu vor aduce venituri importante la bugetul comunitar. Măsurile, introduse pentru a limita importurile masive și concurența neloială, vor schimba activitatea retailerilor chinezi și costurile comenzilor online în Europa.

Taxele impuse de Uniunea Europeană coletelor de mică valoare provenite din afara blocului comunitar, care vizează în special platformele chineze de comerț online Shein și Temu, ar putea genera venituri de șase miliarde de euro anual la bugetul UE în perioada 2028-2034. Estimarea apare într-un document intern al Comisiei Europene, consultat, vineri, de agenția de presă Reuters.

Măsurile fac parte din eforturile Uniunii Europene de a limita importurile masive de produse ieftine cumpărate de pe platforme de comerț electronic din afara blocului comunitar, în special din China.

Anul trecut, în Uniunea Europeană au intrat aproximativ 5,8 miliarde de colete cu o valoare declarată mai mică de 150 de euro, în creștere cu 26% față de anul precedent. Comisia Europeană estimează că, în majoritatea cazurilor, valoarea declarată a produselor a fost sub cea reală, pentru a evita plata taxelor vamale.

Începând cu 1 noiembrie, UE va introduce o taxă suplimentară de doi euro pentru coletele mici. Aceasta se adaugă unei taxe de trei euro aplicate de la începutul lunii iulie, ceea ce va majora costurile importurilor de acest tip.

PDD Holdings, compania care deține platforma Temu, a avertizat în august că noile măsuri vor avea un impact considerabil asupra anumitor segmente ale activității sale, fără să ofere însă estimări concrete privind efectele financiare.

La rândul său, Shein obține aproximativ o treime din venituri în Europa. Vânzările companiei pe această piață înregistrau deja o scădere înainte de introducerea noilor taxe, pe fondul majorării prețurilor și al reducerii cheltuielilor pentru publicitate.

Eurodeputatul Dirk Gotink, responsabil de coordonarea reformelor vamale la nivelul Uniunii Europene, a explicat că taxa de doi euro urmărește să combată un model de afaceri pe care îl consideră extrem de nociv, bazat pe importuri din China de produse ieftine, care nu respectă reglementările europene.

Potrivit acestuia, veniturile suplimentare obținute prin aplicarea taxelor ar putea contribui la corectarea subfinanțării de care au suferit autoritățile vamale europene timp de mai multe decenii. Astfel, acestea ar putea beneficia de resursele necesare pentru a proteja mai eficient piața unică europeană.

„Noile veniturile generate astfel ne oferă oportunitatea şi mijloacele necesare pentru a remedia decenii de subinvestiţii, punând la dispoziţia autorităţilor vamale europene resursele de care au nevoie pentru a proteja eficient piaţa noastră unică”, a declarat Gotink.

Estimarea prezentată de Reuters ia în calcul o scădere anticipată a numărului de colete de mică valoare care vor intra în Uniunea Europeană, în condițiile în care Bruxelles-ul se așteaptă ca retailerii să își adapteze activitatea la noile măsuri fiscale.

Taxele introduse de UE vin după ce SUA au adoptat măsuri similare anul trecut, eliminând regimul de scutire de la plata taxelor vamale pentru comenzile online. Decizia autorităților americane a fost motivată de preocupările legate de concurența neloială și de comercializarea unor produse care nu respectă standardele de siguranță.

Comisia Europeană estimează că aproximativ 90% din veniturile obținute din aceste taxe vor ajunge la bugetul Uniunii Europene, iar restul de 10% va reveni statelor membre. Repartizarea ar putea fi însă modificată în cazul în care guvernele naționale vor solicita păstrarea unei cote mai mari din încasări, în cadrul negocierilor privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034. În prezent, statele membre păstrează 25% din taxele vamale colectate.

Companiile chineze de comerț electronic au început deja să își adapteze strategiile pentru a face față noilor costuri. AliExpress, platformă deținută de grupul chinez Alibaba, a anunțat că își extinde capacitățile de depozitare locală. Compania a avertizat însă că noile taxe vor afecta gospodăriile europene cu venituri mici și vor agrava problemele legate de creșterea costului vieții.

Potrivit unor capturi de ecran consultate de Reuters, Temu a început să ofere anumitor cumpărători reduceri pentru a compensa efectele noilor taxe. Măsura reflectă eforturile platformei de a limita impactul creșterii prețurilor asupra consumatorilor obișnuiți să cumpere produse la prețuri foarte mici, precum bijuterii de trei euro sau rochii de cinci euro.

Shein a transmis, la rândul său, că urmărește să mențină prețuri competitive și să îmbunătățească serviciile de livrare, astfel încât comenzile să ajungă la clienți mai rapid și în condiții mai convenabile.