Unul dintre puținele ziare independente din Rusia se închide. Gazeta acuză autoritățile că au forțat redacția să își înceteze activitatea

Publicația independentă rusă Novaya Gazeta a anunțat că își va înceta activitatea pe 9 noiembrie, după ce a fost supusă unor presiuni tot mai mari din partea autorităților de la Moscova. Ziarul, unul dintre puținele din Rusia care au criticat deschis războiul declanșat de Rusia în Ucraina, a rămas fără licența de funcționare în 2022, iar jurnaliștii săi au fost reținuți de-a lungul timpului.

Echipa editorială a anunțat vineri că va închide serverele publicației și va părăsi sediul în care și-a desfășurat activitatea timp de 30 de ani. Reprezentanții ziarului au susținut că autoritățile ruse și serviciile de securitate au forțat redacția să își înceteze activitatea, conform Euronews.

Pe lângă presiunile asupra activității jurnalistice, echipa Novaya Gazeta a anunțat că este evacuată din sediul redacției de pe Potapovsky Lane, din Moscova. În același timp, platforma de donații prin care cititorii puteau susține financiar publicația a fost închisă.

Redacția a precizat că a rămas fără toate resursele de care dispunea și a descris situația drept o campanie coordonată. Potrivit echipei, băncile care au întrerupt relațiile cu publicația au invocat respectarea unor reguli interne ale companiilor, fără să explice că aceste reguli ar fi stabilite de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, pe care jurnaliștii îl consideră prezent în toate organizațiile.

Publicația a mai transmis că, de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, nu a mai putut relata despre cele mai importante și tragice evenimente ale perioadei. Potrivit redacției, cenzura a ajuns să afecteze aproape toate domeniile vieții civice.

Cu toate acestea, un ultim număr al ziarului urmează să fie publicat înainte de încetarea activității.

Mai mulți jurnaliști independenți ruși au publicat o declarație de susținere a Novaya Gazeta, în care au evidențiat rolul publicației în presa rusă contemporană.

Într-un text publicat de Meduza, aceștia au descris închiderea ziarului drept sfârșitul uneia dintre cele mai importante publicații independente din Rusia modernă. Declarația a evidențiat investigațiile jurnalistice și articolele publicate de-a lungul timpului, precum și premiile obținute de membrii redacției, inclusiv Premiul Nobel pentru Pace acordat lui Dmitri Muratov. Jurnaliștii au amintit și de reporterii publicației care au fost uciși.

Autorii declarației au apreciat că Novaya Gazeta a fost cel mai bun organ de presă din istoria Rusiei, raportat la toate criteriile relevante.

Odată cu închiderea redacției, va fi închis și muzeul dedicat jurnalistei Anna Politkovskaia. Acesta a fost amenajat în biroul său și inaugurat pe 7 octombrie 2021, la împlinirea a 15 ani de la asasinarea sa.

Novaya Gazeta a fost fondată în 1993 de Sergei Kushnerev, Pavel Voshchanov, Akram Murtazaev, Dmitri Sabov și Dmitri Muratov. Primele calculatoare ale redacției au fost cumpărate cu ajutorul lui Mihail Gorbaciov, fost președinte al Uniunii Sovietice.

La sfârșitul lunii martie 2022, după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, publicația și-a suspendat activitatea în urma avertismentelor primite de la Roskomnadzor, agenția rusă de monitorizare a mass-mediei. Ulterior, ziarul și-a reluat activitatea.

După începutul războiului, o parte dintre jurnaliștii publicației au părăsit Rusia și au înființat Novaya Gazeta Europe, care își are sediul principal în Letonia.