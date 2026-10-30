Putin avertizează Occidentul că Rusia este pregătită de război: Nu vor exista învingători

Vladimir Putin a transmis un nou avertisment Occidentului, afirmând că Rusia este pregătită pentru o eventuală confruntare militară directă, deși Moscova nu își dorește un asemenea conflict. Liderul de la Kremlin a declarat că, dacă tensiunile vor continua să crească și situația va ajunge într-un punct critic, consecințele vor fi grave pentru toate părțile implicate.

Președintele rus a susținut că țara sa nu urmărește declanșarea unui război cu Europa, însă a precizat că armata rusă este pregătită pentru un asemenea scenariu. Declarațiile vin pe fondul deteriorării relațiilor dintre Moscova și statele occidentale, în condițiile în care mai multe țări membre NATO și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile de securitate generate de acțiunile Rusiei.

Putin a abordat subiectul pregătirilor militare și al posibilității unei confruntări cu Europa în timpul unei conferințe de presă organizate la Moscova. Liderul rus a făcut referire la discuțiile privind perspectiva unui conflict militar până în anul 2030 și a contestat obiectivele pe care, potrivit afirmațiilor sale, Occidentul încearcă să le atingă în raport cu Rusia, potrivit dailymail.com.

„Mulți oameni vorbesc încontinuu despre pregătirea pentru război până în 2030. Este corect sau greșit?”, a declarat Vladimir Putin, înainte de a-și prezenta poziția referitoare la posibilitatea unei confruntări directe.

Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia nu intenționează să înceapă un război cu statele europene, dar a avertizat că Moscova este pregătită să răspundă dacă va fi provocată. Declarațiile sale au fost formulate într-un context marcat de tensiuni militare și diplomatice tot mai mari între Rusia și Occident.

„În primul rând, suntem pregătiți, dar nu vrem niciun război cu Europa. Cât despre ei, dacă cineva îl dorește, să se pregătească. Dar nu și-au atins obiectivul de a provoca o înfrângere strategică Rusiei. Este puțin probabil ca acest lucru să fie posibil până în 2030.”

Putin a reluat avertismentul și a insistat asupra faptului că Rusia dispune de capacitatea de a face față unei eventuale confruntări militare cu statele europene.

„Suntem pregătiți pentru un război cu Europa, dar nu ne dorim asta. În ceea ce-i privește pe ceilalți, dacă cineva își dorește un asemenea lucru, să se pregătească”, a afirmat președintele rus.

Acesta a susținut că statele occidentale nu au reușit să își îndeplinească obiectivul de a provoca o înfrângere strategică Moscovei. În opinia exprimată de liderul rus, un asemenea rezultat este puțin probabil să fie obținut chiar și până în 2030.

Președintele rus a avertizat, de asemenea, asupra consecințelor pe care le-ar putea avea o confruntare militară directă între Rusia și Europa. Potrivit acestuia, o asemenea evoluție nu ar aduce beneficii niciuneia dintre părțile implicate, iar riscurile ar depăși orice rezultat militar urmărit.

„Și dacă lucrurile merg prea departe, nu vor exista câștigători. Să nu uite nimeni asta.”, a mai declarat Vladimir Putin.

În aceeași intervenție, liderul de la Kremlin a vorbit și despre situația din Marea Baltică, afirmând că Rusia nu dorește ca tensiunile din această regiune să ajungă la nivelul celor din Strâmtoarea Ormuz. Referirea vine într-o perioadă marcată de criza din Orientul Mijlociu, unde blocarea acestei importante rute maritime a generat îngrijorări legate de transportul combustibililor și de evoluția prețurilor la energie.

Marea Baltică are o importanță strategică pentru transportul maritim și pentru securitatea statelor NATO situate în apropierea teritoriului rus. Regiunea se află de mai mult timp în atenția autorităților occidentale, pe fondul tensiunilor dintre Moscova și țările membre ale Alianței Nord-Atlantice.

Mai multe state europene au semnalat incidente de securitate și posibile operațiuni hibride atribuite Rusiei. Aceste evoluții au alimentat preocupările privind riscurile la adresa infrastructurii critice și a securității regionale.

În Germania, evaluarea riscului unui conflict militar cu Rusia ar fi fost ridicată recent la a doua cea mai înaltă treaptă, potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Sun. Evoluția reflectă nivelul de preocupare al autorităților germane față de posibilitatea unei escaladări a tensiunilor dintre Moscova și statele occidentale.

În Marea Britanie, autoritățile investighează mai multe incidente despre care există suspiciuni că ar putea avea legătură cu activități rusești. Printre cazurile analizate se numără incendierea unei locuințe și a unui autoturism asociate fostului premier Keir Starmer.

Totodată, anchetatorii verifică suspiciuni privind posibile operațiuni de spionaj desfășurate cu ajutorul unor nave de pescuit, în apropierea cablurilor submarine britanice. Infrastructura de comunicații și transport de date reprezintă un element important pentru securitatea națională, iar eventualele activități suspecte din aceste zone sunt urmărite de autorități.

În paralel, prezența unor drone și aeronave militare rusești a determinat mai multe alerte de securitate în spațiul aerian al unor state membre NATO. Printre țările vizate de astfel de incidente se numără Letonia și Estonia, unde autoritățile au monitorizat activitățile aeriene considerate potențial periculoase.

În Letonia, avioane militare franceze au fost ridicate de la sol pentru interceptarea unei drone care pătrunsese în spațiul aerian al țării. Incidentul a avut loc pe fondul măsurilor de supraveghere și protecție aeriană adoptate de statele NATO din regiunea baltică, în contextul tensiunilor cu Rusia.

Declarațiile lui Vladimir Putin au fost făcute în timp ce războiul din Ucraina continuă, iar atacurile asupra infrastructurii și localităților ucrainene rămân o constantă a conflictului. Unul dintre incidentele grave menționate în relatările internaționale a vizat o gară din Ucraina, unde un atac rusesc s-a soldat cu moartea a 14 persoane.

Potrivit Sky News, lovitura a provocat numeroase victime, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul, pe care l-a descris drept „îngrozitor”. Liderul de la Kiev a cerut Statelor Unite și statelor europene să reacționeze la atacul asupra infrastructurii feroviare.

Lovitura a avut loc după un atac de amploare lansat de Ucraina asupra Moscovei, în perioada desfășurării summitului Rusia-Africa. Evenimentul diplomatic a reunit delegații din 48 de țări, printre participanți numărându-se și 22 de șefi de stat africani.

Summitul a reprezentat o ocazie pentru Kremlin de a-și prezenta relațiile diplomatice cu statele africane, în condițiile în care Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei și se confruntă cu sancțiunile economice impuse de mai multe țări occidentale. Discuțiile cu reprezentanții statelor africane au avut loc pe fondul presiunilor internaționale asupra Moscovei și al tensiunilor generate de conflictul militar.