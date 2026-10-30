Bruxelles-ul vrea energie electrică mai ieftină decât gazele. România și alte 12 state se opun

România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene care contestă planurile Comisiei Europene de a favoriza energia electrică în detrimentul gazelor naturale prin măsuri fiscale. Peste 12 țări avertizează că propunerile Bruxelles-ului ar putea limita controlul național asupra taxelor din sectorul energetic și asupra tarifelor de rețea, potrivit Euronews.

La reuniunea miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, desfășurată joi, 29 octombrie, la Luxemburg, mai multe state membre și-au exprimat opoziția față de propunerea Comisiei Europene privind aplicarea unui tratament fiscal mai favorabil energiei electrice comparativ cu gazele naturale.

Printre țările care au solicitat eliminarea prevederii controversate se numără România, Germania, Italia, Malta, Cehia, Bulgaria, Slovacia, Finlanda, Croația, Polonia, Letonia, Estonia și Ungaria.

Inițiativa face parte din strategia Comisiei Europene de accelerare a electrificării economiei și de reducere a dependenței de combustibilii fosili. Bruxelles-ul urmărește să încurajeze gospodăriile și companiile să utilizeze mai mult energia electrică, inclusiv prin dezvoltarea pompelor de căldură și a transportului electric.

Propunerea apare într-un context complicat pentru piața energetică europeană, marcat de creșterea costurilor de producție și de distribuție a electricității, dar și de efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie.

Chiar înainte de izbucnirea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, prețurile energiei electrice din Europa erau de aproximativ două ori mai mari decât cele din Statele Unite și China, situație care a determinat industria europeană să solicite măsuri urgente pentru reducerea costurilor.

Principala nemulțumire a statelor care contestă propunerea este legată de modul în care Bruxelles-ul intenționează să introducă noile reguli fiscale.

Mai multe guverne consideră că modificările privind impozitarea energiei ar trebui discutate în cadrul revizuirii Directivei privind impozitarea energiei, procedură care necesită acordul unanim al statelor membre.

În schimb, mecanismul propus de Comisia Europeană ar permite adoptarea măsurilor prin vot cu majoritate calificată.

Ministrul suedez al energiei, Ebba Busch, a susținut că Uniunea Europeană are nevoie de o reglementare mai eficientă, nu de o creștere a birocrației.

„Având în vedere diferențele foarte semnificative dintre rețele și caracteristicile rețelelor din Uniune, nu există o soluție universală pentru proiectarea tarifelor”, a declarat Busch.

Spania, Danemarca și Luxemburg au susținut direcția propusă de Comisie, dar au solicitat păstrarea unei anumite flexibilități pentru guvernele naționale.

„Propunerile ar trebui să includă flexibilitate pentru statele membre în stabilirea unor priorități politice clare pentru politici ambițioase de electrificare, pentru a asigura ritmul și amploarea extinderii rețelei”, a declarat diplomatul danez Søren Jacobsen.

Franța a adoptat o poziție intermediară, solicitând clarificarea temeiului juridic al măsurii și sugerând ca aplicarea acesteia să fie legată de situații specifice, precum o criză a gazelor naturale.

O altă prevedere contestată se referă la posibilitatea Comisiei Europene de a stabili reguli comune pentru calcularea tarifelor de rețea electrică la nivelul Uniunii.

Potrivit propunerii, Bruxelles-ul ar putea adopta aceste reguli fără să solicite de fiecare dată o nouă aprobare din partea statelor membre și a Parlamentului European.

Italia, Franța, Germania, Slovacia, Polonia, Spania și Finlanda se numără printre țările care consideră că această abordare ar putea afecta independența autorităților naționale de reglementare.

Finlanda a precizat că parlamentul său a concluzionat oficial că propunerea încalcă principiul potrivit căruia deciziile trebuie luate la nivelul cel mai apropiat de cetățeni, atunci când acest lucru este posibil.

„Statele membre trebuie să păstreze suficientă flexibilitate pentru a reflecta circumstanțele lor naționale, nevoile de investiții și sistemele de energie electrică. De asemenea, suntem îngrijorați de lipsa unei evaluări cuprinzătoare a impactului”, a declarat reprezentantul Finlandei, Mika Nykänen.

În cadrul negocierilor, Luxemburg a propus înlocuirea prevederii controversate cu o obligație generală de promovare a electrificării.

În ciuda opoziției exprimate de mai multe state membre, comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a apărat propunerea executivului comunitar.

Acesta a susținut că măsurile sunt justificate și că serviciile juridice ale Comisiei Europene și ale Consiliului UE le consideră solide din punct de vedere juridic.

„(Clauza legală) ar putea avea atât un impact imediat, cât și unul structural asupra reducerii facturilor noastre la energie electrică. Nu ar trebui să ne privăm consumatorii și industriile de beneficiile acestei propuneri”, le-a transmis Jørgensen miniștrilor energiei.

Comisia Europeană consideră că reducerea poverii fiscale asupra electricității și modificarea regulilor privind tarifele de rețea ar putea contribui la scăderea costurilor suportate de gospodării și companii.

Președinția irlandeză a Consiliului UE, care coordonează negocierile dintre statele membre, urmărește obținerea unui compromis privind tarifele de rețea în luna decembrie.

Deocamdată, propunerile nu reprezintă reguli adoptate, iar eventualele modificări ale taxelor și tarifelor vor depinde de rezultatul negocierilor europene.